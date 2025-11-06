Детские сим-карты: что это такое, как они работают и зачем нужны

В материале РИАМО рассказываем о детских сим-картах, чем они будут отличаться от уже существующих детских тарифов и как будут работать.

Детская сим-карта с доступом к геолокации

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Глава Минцифры России Максут Шадаев анонсировал ввод детских сим-карт, которые позволят родителям получать геотреки детей без подачи официального заявления и судебных решений. Родители смогут через «Госуслуги» назначить доверенное лицо для получения от оператора связи быстрого доступа к геотреку.

По словам Шадаева, оформляться такие сим-карты будут с согласия родителей. Кроме того, пользователям таких сим-карт, детям до 14 лет, нельзя будет регистрироваться в некоторых соцсетях.

Необходимость таких карт возникает на фоне растущего количества детей, которых обманывают мошенники. А с доступом к геотреку родители всегда будут знать, где находится их ребенок.

Точных сроков появления детских сим-карт пока нет.

Какие продукты для детей существуют у операторов связи

Фото - © Терехова Марина / Фотобанк Лори

На сегодняшний день у операторов связи есть детские тарифы, которые позволяют привязывать номер ребенка к аккаунту родителей, подключать искусственный интеллект для учебы, обеспечивают бесплатную защиту от спама и мошенников. Некоторые операторы предлагают бонусы в избранных играх в подарок. Но в таких тарифах нет блокировки социальных сетей, хотя можно управлять тарифом и тем самым сокращать время интернета для ребенка.

В целом операторы предлагают разные способы родительского контроля, но нет одного понятного и комплексного, чтобы все было на одном номере и, желательно, не слишком дорого.

По сути, для того, чтобы получать геотреки, достаточно оформить сим-карту на себя и установить ее в телефон ребенка. Тогда не нужно никаких согласований. Но в таком случае ребенок становится мишенью для спам-звонков и для мошенников. Все-таки еще нет совершенной системы, которая эффективно боролась бы с такими звонками и не пропускала их.

Как мошенники обманывают детей

Фото - © Наталья Бруштунова / Фотобанк Лори

С каждым днем мошенники действуют все изощреннее, и знание правил цифровой безопасности просто необходимо. Специальные сим-карты, родительский контроль и ограничения — это лишь помощники. Ребенку сами родители должны объяснять, как вести себя в сети, что делать при звонках с неизвестных номеров и при запугиваниях и так далее.

Злоумышленники выманивают коды из смс от учетной записи на «Госуслугах», они звонят под видом учителей и под разными предлогами пытаются выманить коды. Узнав код, злоумышленники получают доступ к порталу «Госуслуг», банковским приложениям или счетам родственников. Они запугивают детей, вынуждают вскрывать сейфы, копилки, отдавать деньги. Этого можно избежать, если в семье есть атмосфера доверия, если ребенок не боится рассказывать обо всем родителям и если знает, что с мошенниками не нужно разговаривать, нужно прекращать разговор и сообщить о нем взрослым.

Что может быть в новой детской сим-карте

Фото - © Ирина Гильмуллина / Фотобанк Лори

Эксперты говорят, что детская сим-карта может предоставлять несколько сервисов. Внешне, скорее всего, это будет обычная сим-карта, меняется только программное обеспечение.

Так, детская сим-карта может обеспечить возможность присылать уведомление о входе и выходе ребенка из школы, например, или из дома. Из любой зоны, которую установит родитель.

Сервис может проводить автоматическую фильтрацию звонков и не «пропускать» звонки с подозрительных номеров. Может включать режим тишины на уроках и ограничивать время пребывания в интернете.

Кроме того, возможна фильтрация сервисов, где идет авторизация по смс, и помощь искусственного интеллекта, который распознает попытки обмана в процессе диалога и может отключить связь.

Эксперт по информационной безопасности Александр Касьянов говорит, что всегда есть тонкая грань между тотальным контролем и доверием. Если с 7-летним ребенком полный контроль работает, то с 12-летним договориться уже сложнее и он будет избегать постоянного присутствия родителей в своей жизни.

«Тем не менее, если одна сим-карта будет давать возможность трафик блокировать, посещение ненужных сайтов, передавать геолокацию и ограничивать количество звонков, то продукт будет востребован», — говорит эксперт.