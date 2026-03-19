Дети улиц: почему в России стало расти число беспризорников

Подробности о том, почему в России впервые за пять лет стало расти число беспризорников, читайте в материале РИАМО.

В 2025 году сотрудники МВД России выявили 57,4 тысячи беспризорных и безнадзорных детей — на 2,1% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на данные портала государственной статистики ЕМИСС. Как отметили в МВД, большую часть беспризорных детей в минувшем году нашли в местах, где их здоровью, а также «духовному и нравственному развитию» могли причинить вред.

Что известно о росте числа беспризорников в России: статистика

Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости

О том, что в 2025 году сотрудники МВД России выявили 57,4 тысяч беспризорных и безнадзорных детей — на 2,1% больше, чем в предыдущем году, издание «Коммерсант» со ссылкой на данные портала ЕМИСС сообщило 16 марта. Как следует из публикации, до минувшего года число таких несовершеннолетних постепенно снижалось: в 2021 году их было 60,7 тысячи, в 2022 — 60 тысяч, в 2023 — 56,9 тысячи, а в 2024 — 56,2 тысячи.

Согласно ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», безнадзорный ребенок — тот, который временно остался без надзора со стороны родителей или «иных законных представителей», а беспризорный — несовершеннолетний, не имеющий места жительства или места пребывания.

Среди округов по количеству беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних лидируют СибФО (10 тысяч детей), ЦФО (8,5 тысяч) и СЗФО (6,7 тысяч), среди регионов — Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Тува. Наибольший прирост числа таких детей зафиксирован в том числе в Челябинской области (с 566 до 2,9 тысячи), Туве (с 1,69 до 3,25 тысячи) и Новосибирской области (с 895 до 1,2 тысячи).

В МВД России в ответ на запрос «Коммерсанта» сообщили, что большую часть детей в 2025 году нашли в местах, где их здоровью, а также «духовному и нравственному развитию» могли причинить вред. Часть детей сотрудники полиции нашли в ночное время без сопровождения родителей. Однако с чем конкретно связан рост числа беспризорников и безнадзорников в стране, в министерстве не пояснили.

Каков портрет современного российского беспризорника?

Фото - © Юрий Пирогов/РИА Новости

Современные беспризорники — это не всегда дети «с улицы» в классическом понимании: чаще это дети, за которыми по факту некому смотреть, говорит в беседе с РИАМО семейный психолог и основатель семейного психологического центра «Иволга» Ольга Иванова. Формально у таких детей могут быть родители, но они либо заняты выживанием, либо находятся в тяжелом состоянии — например, злоупотребляют алкоголем или наркотиками.

«Эксперты подчеркивают: настоящих беспризорников почти нет, статистика отражает в основном безнадзорных — детей, гуляющих без присмотра, особенно ночью или в опасных местах», — соглашается руководитель офиса компании «Центр правосудия» Валентина Куделина. По словам Ольги Ивановой, в результате ребенок оказывается предоставлен сам себе: он может жить дома, но при этом не получать ни внимания, ни контроля, ни базового чувства безопасности. Это, по сути, дети без взрослого рядом — даже если взрослый физически существует.

Сегодня в большинстве случаев речь идет о так называемой скрытой безнадзорности: ребенок формально проживает с родителями, но фактически лишен необходимого контроля, воспитания и условий для развития, дополняет юрист и основатель консалтингового агентства Appel.med Александра Аппель.

«С правовой точки зрения такие ситуации напрямую связаны с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, предусмотренных статьями 63 и 65 Семейного кодекса РФ», — отмечает эксперт.

Почему число беспризорников в России стало расти?

Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости

МВД России не раскрыло причины роста числа беспризорников и безнадзорников в стране, однако подтвердило их рост после многолетнего спада, говорит в беседе с РИАМО Валентина Куделина. Эксперты связывают это с разобщенностью соцслужб, органов опеки и слабой помощью кризисным семьям, где родители страдают от алкоголизма и наркомании, а материальные трудности и отсутствие координации усугубляют проблему.

«Здесь важно смотреть на общий контекст. В последние годы увеличилось количество семей, где отец отсутствует — либо физически, либо надолго. Во многих случаях дети остаются с матерью, которая вынуждена справляться одна. Это сильно повышает нагрузку на семью, и контроль за ребенком объективно снижается», — говорит Ольга Иванова.

Кроме того, отмечает эксперт, есть и более тяжелые случаи, когда ребенок теряет одного или обоих родителей. Тогда он оказывается под опекой родственников — бабушек, тетей, иногда даже посторонних людей. И эти взрослые не всегда имеют ресурсы — ни физические, ни эмоциональные, — чтобы полноценно заниматься ребенком. В итоге растет число детей, которые фактически остаются без полноценного взрослого рядом.

Рост числа беспризорников и безнадзорников в 2025 году обусловлен совокупностью факторов: социально-экономической нестабильностью отдельных семей, миграционными процессами, перегруженностью системы профилактики, а также более активным выявлением таких случаев, дополняет Александра Аппель.

«Показательно, что судебная практика подтверждает системность проблемы. Так, в ряде дел суды прямо указывают, что формальное выполнение обязанностей родителями (наличие жилья и регистрации) не исключает признания факта безнадзорности, если ребенок фактически не получает ухода и контроля», — говорит юрист. Кроме того, по делам, связанным с привлечением родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ, суды отмечают, что ключевым является не факт проживания с ребенком, а реальное участие в его воспитании и обеспечении безопасности, подчеркивает Александра Аппель.

Чем опасен рост числа российских беспризорников?

Фото - © Илья Наймушин/РИА Новости

Главный риск роста числа беспризорников — не столько вовлечение детей в криминал, сколько психологические последствия для них, говорит в беседе с РИАМО Ольга Иванова. Такие дети растут с ощущением, что они никому не нужны, что до них нет дела. Это формирует базовое чувство небезопасности и одиночества, которое потом переносится во взрослую жизнь. «Конечно, могут быть и поведенческие проявления — мелкие правонарушения, хулиганство. Но в первую очередь это история про внутреннее состояние: про большое количество людей, которые вырастают с дефицитом поддержки и опоры», — рассказывает эксперт.

Риски ситуации носят долгосрочный характер: дети выпадают из системы образования и социализации, что повышает вероятность вовлечения в противоправную деятельность, формирование зависимостей и социальную дезадаптацию, дополняет Александра Аппель. Это влечет рост нагрузки на систему здравоохранения, образования и правопорядка.

Решение проблемы беспризорников и безнадзорников на уровне системы — это сложная задача, поскольку быстро изменить внешние обстоятельства, в которых живут семьи, попросту невозможно, говорит Ольга Иванова. Тем не менее, на практике ключевая точка — это поддержка таких семей. Чем больше у родителей ресурсов — психологических, финансовых, социальных, — тем меньше вероятность, что их дети окажутся безнадзорными.

«Также важно вовремя подключать дополнительные взрослые фигуры: школьных психологов, наставников, кружки и секции. Ребенку критически важно иметь хотя бы одного стабильного взрослого, на которого можно опереться. В целом, здесь работает простое правило: чем раньше в жизни ребенка появляется стабильность и ощущение опоры, тем меньше риск, что он выпадет в эту категорию», — отмечает специалист.

С правовой точки зрения ключевой задачей в плане беспризорности и безнадзорности остается не столько наличие нормативной базы, сколько ее эффективное применение. Без смещения акцента на профилактику рост подобных показателей будет носить повторяющийся характер, заключает Александра Аппель.