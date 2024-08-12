Дефицит юаней в России: слухи или реальность

В конце прошлой недели на рынке возникла противоречивая информация: сначала СМИ написали, что в России стал остро ощущаться дефицит юаней, а на следующий день они же поспешили успокоить, что торги на Мосбирже китайской валютой происходят в спокойном режиме и валюты достаточно. Есть ли дефицит юаней в РФ, почему он возник и каковы последствия нехватки юаней, читайте в материале.

Что происходит с юанями в России

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О дефиците юаней на российском рынке заговорили 6 августа, когда Банк России повысил максимальный объем предложения юаней по свопу (обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем, ред.) с 20 до 25 млрд, что стало рекордным значением для этого инструмента, введенного в январе 2023 года. На следующий день Центробанк снова его повысил — уже до 30 млрд юаней. За эти два дня объем купленной банками у ЦБ валюты находился на рекордных уровнях: 6 августа они приобрели 23,7 млрд юаней за 282 млрд руб., а на следующий день —– почти 25,4 млрд за 300 млрд руб.

Одновременно с ростом спроса на китайскую валюту подскочила цена привлечения и размещения ее на денежном рынке Мосбиржи. Только за один день (6 августа) ставка RUSFAR CNY выросла более чем в два раза — с 9,96 до 20,19% годовых. 7 августа этот показатель также находился на повышенном уровне —14,71%.

Отметим, что ставка RUSFAR CNY редко когда превышала 10%. Однако не так давно был такой случай, когда в первый день торгов после введения санкций против Мосбиржи (13 июня) она взлетела почти до 27%.

Показательно, что в самом Китае банки кредитуют друг друга на один день по ставке чуть меньше 2%. Получается, что разница между стоимостью юаневых займов в РФ и Китае очень существенная — почти в 10 раз. И как раз она показывает истинное состояние российско-китайского взаимодействия в финансовой сфере и может сигнализировать о том, насколько партнеры из Пекина готовы снабжать рынок РФ юанями. Эксперты отмечают, что при нормальных налаженных связях между странами, разница между ставками совсем небольшая.

Напомним, что кредиты в юанях резко выросли в цене в России после очередной порции санкций США, затронувших Московскую биржу и «дочки» российских госбанков в «дружественных» странах. Крупные китайские госбанки приняли решение приостановить операции с попавшими под санкции российскими организациями. А Bank of China вообще отказался обслуживать биржевую торговлю юанем в РФ. На этом фоне ставки по юаневым кредитам на межбанковском рынке полетели вверх.

Есть ли дефицит юаней в России и что это означает

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Пока трудно сделать окончательный вывод о том, есть ли дефицит юаней в России или нет, несмотря на заявления Мосбиржи об отсутствии такового, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Судя по тому, как резко, почти на 30 копеек за торговый день, юань вырос к рублю 9 августа, слухи о дефиците юаней не беспочвенны, повышенный спрос на валюту имеется. Однако если к началу текущей недели резкий рост юаня к рублю прекратится, то, скорее всего, какого-либо угрожающего дефицита юаней в России нет, и курс юаня 9 августа рос преимущественно на слухах», — полагает эксперт.

По ее мнению, дефицит юаней может означать сокращение импорта, поскольку, во-первых, юань — единственная из мировых резервных валют, не являющаяся токсичной для российских импортеров. Во-вторых, значительная часть импорта в РФ, в том числе параллельного импорта, идет из Китая, но не все китайские экспортеры готовы переходить на торговлю с Россией в рублях. Сокращение импорта при высоком платежеспособном спросе населения может привести к росту цен на импортные товары, что, в свою очередь, будет по-прежнему подпитывать рост инфляции, отмечает аналитик.