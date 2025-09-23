Что такое налоговый маневр и правда ли, что из-за него растут цены на бензин

Каковы основные факторы, влияющие на подорожание бензина внутри России, и почему в росте цен на топливо многие обвиняют налоговую политику правительства, читайте в материале РИАМО.

Что такое налоговый маневр и зачем он нужен

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли – это постепенная отмена экспортной пошлины на нефть с параллельным повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Данная реформа проводилась в два этапа: первый осуществлялся с 2014 по 2017 годы, второй – с 2018 по 2024 годы.

В 2014 году налоговый маневр стал результатом компромисса с нефтяной отраслью, которая не успевала провести модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) перед планировавшимся вступлением в силу 100-процентной экспортной пошлины на мазут. Тогда целями реформы были стимулирование дальнейшей модернизации НПЗ и сохранение баланса бюджета.

Второй этап налогового маневра понадобился для пополнения казны: в Минфине посчитали, что обнуление экспортной пошлины на нефть к 2024 году вкупе с дальнейшим повышением НДПИ принесет бюджету дополнительные средства, необходимые для реализации «майских указов» президента.

Чтобы не допустить рекордного роста цен на бензин, в 2019 году был введен механизм обратного акциза, предполагавший налоговый вычет по акцизу на нефть для НПЗ в зависимости от объемов производства бензина, дизельного топлива и сырья для нефтехимии, а также от региона нахождения НПЗ.

Кроме того, НПЗ могли получить дополнительные вычеты за счет действия в обратном акцизе демпфирующей надбавки, которая зависела от разницы средней экспортной цены на нефть и целевой цены внутреннего рынка на бензин Аи-92 и дизельное топливо. Эта надбавка позволяла сгладить влияние колебаний мировых цен на нефть на внутренний рынок.

Разработчики новой системы подчеркивали, что она является отечественной разработкой, не имеющей аналогов в мире, и потому практики ее применения пока не существует.

Какими оказались последствия налогового маневра для внутреннего рынка РФ

В результате налогового маневра нефтяное сырье на НПЗ подорожало и, как следствие, выросли цены на нефтепродукты, а рентабельность нефтепереработки снизилась. При этом основные убытки понесли малые и средние НПЗ, которые ориентированы на внутренний рынок, в то время как для крупных производителей нефти и нефтепродуктов налоговая реформа прошла более или менее нейтрально.

«Экспортные пошлины платят компании, которые поставляют нефть за границу, а НДПИ — все нефтедобывающие компании.

Экспортные пошлины защищают внутренний рынок от дефицита товара, делая его поставки за границу менее выгодными. После их отмены выгоднее экспортировать сырую нефть. В этой связи, чтобы поставлять сырую нефть для переработки внутри страны было так же рентабельно, как и за границу, цены на бензин и дизельное топливо в пределах страны должны повышаться.

Крупные нефтяные компании могут перекладывать часть убытка от поставок внутри РФ на экспортные направления и зарабатывать на внешнеторговых сделках, а у малых и средних НПЗ нет возможности переложить часть нагрузки на экспортные доходы: они отрезаны от них заградительными пошлинами, а демпферных выплат они не получают», — пояснили аналитики компании АВМ Consult в комментарии журналу «Нефтегазовая промышленность».

В сентябре 2023 года на внутреннем российском рынке возник дефицит нефтепродуктов, в результате чего правительство было вынуждено ввести запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. В этом кризисе многие критики обвинили налоговый маневр.

«Пять лет назад Минфин организовал “налоговый маневр”… Испугавшись результатов своей работы — производить нефтепродукты стало невыгодно, и цены на бензин и солярку взлетели в космос — Минфин ввел субсидирование НПЗ. НПЗ стали получать доплаты из бюджета за то, что они работают и поставляют на внутренний рынок нефтепродукты. Недавно Минфин уменьшил субсидирование НПЗ вдвое, это совпало с “успешной” работой ЦБ, стараниями которого рубль за этот год упал на 30%, и мы получили в стране топливный кризис, а также риск остановки сбора урожая и посева озимых», – описывал ситуацию в сентябре 2023 года бывший украинский политик и популярный российский блогер Олег Царев.

С ним солидаризировался российский экономист Сергей Глазьев, добавивший, что налоговый маневр изначально был введен в угоду «западным партнерам» РФ.

«Налоговый маневр был сделан для того, чтобы выполнить обязательства в рамках ВТО по прекращению взимания экспортных пошлин, которые были когда то даны российскими переговорщиками во главе все с той же Эльвирой Н. (Эльвира Набиуллина – прим. РИАМО). С учетом изменившихся обстоятельств и фактического паралича ВТО давно нужно этот маневр отменить», – написал Глазьев.

Демпферный механизм — главный фактор влияния на ценообразование бензина

Налоговый маневр действительно является одним из факторов роста цен на бензин в России, пояснил в комментарии для РИАМО аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. В рамках налогового маневра экспортная пошлина на нефть постепенно обнулялась, вместо чего увеличивался НДПИ. При такой конфигурации внутренние цены на нефть увеличивались, что влияло и на рост оптовых цен на бензин и дизель.

«При этом сейчас основным фактором, влияющим на ценообразование бензина, является демпферный механизм. Он предусматривает выплаты нефтяникам в периоды, когда экспортные цены выше внутренних, но при обратной ситуации уже нефтяники вынуждены осуществлять выплаты в бюджет. Именно из-за такой конфигурации демпферного механизма внутренние цены на бензин не снижаются, когда падают мировые цены на нефть, но и не так сильно растут, когда мировые цены значительно увеличиваются», — прокомментировал Кауфман.

Глобально же внутренние цены на бензин преимущественно двигаются вместе с инфляцией на фоне постепенного роста затрат на его производства, но периодически случаются кризисные периоды, в которые розничные цены значительно обгоняют общую инфляцию. Например, опережающий рост цен в последние месяцы вызван снижением производства из-за атак на НПЗ, добавил аналитик ФГ «Финам».

Налоговый маневр ведет к росту цен на бензин, но это не «единственный виновник»

Налоговый маневр вносит вклад в рост цен на бензин, согласился аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Экспортные ограничения (или пошлины) создавали некоторую «границу» для внутреннего рынка, сдерживавшую рост цен. Со снижением пошлин экспорт становится более выгодным, производителям легче продавать на внешний рынок, что может уменьшить предложение на внутреннем рынке или сделать его «более зависимым» от внешних рыночных условий. Повышение НДПИ увеличивает налоговую нагрузку на добычу нефти, что может повысить издержки на стадии сырья, и часть этого повышения (через цепочку добыча, переработка, транспортировка, АЗС) может быть переложена на розничную цену топлива, пояснил аналитик Freedom Finance Global.

«Но налоговый маневр не единственная причина, и его эффект ограничен. Если мировые цены на нефть растут, то производители ориентируются на выгоду от экспорта, что усиливает давление на внутренний рынок. Поэтому даже без маневра внутренние цены могли бы расти. Помимо налогового маневра стоит также учитывать курс рубля, так как когда он слабеет, импорт (в т.ч. материалов, оборудования) дорожает, что отражается на себестоимости производства и логистики. Логистика, транспорт, ремонт НПЗ, спрос, акцизы, субсидии, регулирование — все это влияет на внутренние цены на топливо. Политика демпфера и меры регулирования частично смягчают или растягивают эффект, так что рост не всегда “моментальный” и может быть распределен», — считает Чернов.

Иногда заявления делают так, как будто налоговый маневр — это «единственный виновник» цены бензина. По мнению эксперта, это политизированный и упрощенный подход, так как удобно иметь «виновного», и иногда даже не важно, что другие факторы могут быть столь же или более важны. Но в общем, версия «налоговый маневр ведет к росту цен на бензин» имеет под собой значительные основания, резюмировал Чернов.

Что влияет на стоимость топлива в России

Изменения параметров демпфера лишь отчасти детерминируют повышение цены на топливо, пояснил директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

«Необходимо понимать, что данная регуляторная мера предназначена для демпфирования (снижения) волатильности на рынке. Действительно, разговоры об изменении параметров демпфера вызывают опасения у ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании, ред.), поэтому они стремятся заложить предполагаемые “сверхиздержки” в актуальные цены. Винить исключительно демпфер в ценовой динамике неразумно. Существует еще как минимум три параметра, которые напрямую влияют на стоимость топлива, и один — косвенно», — сказал собеседник РИАМО.

Первый — «высокий сезон» потребления: уборочные работы в самом разгаре, а многие люди путешествуют на авто; именно период с июля по ноябрь характеризуется аномально высокими спросом на топливо. Даже при стабильном уровне производства цены растут.

Второй — снижение темпов производства бензинов на крупных НПЗ, связанное с плановым ремонтом и прочими факторами. В среднем, объем предложения на оптовом рынке стабилен, однако флуктуаций, вызванных неспрогнозированными остановками НПЗ, достаточно, чтобы нарушить хрупкое равновесие на рынке ГСМ, указывает эксперт.

Третий — высокие издержки ВИНК, связанные с высокой процентной ставкой. Поскольку рубль в условиях существующей монетарной политики «дорогой», реализация многих инвестиционных программ замедлена, некоторых — заморожена вовсе. Для того, чтобы инвестиции в развитие добычи и производства продолжались — ВИНК закладывают повышенные значения нормы доходности в цену на бензины.

Побочный, но долгоиграющий фактор повышения цены на бензины — трансформация минерально-сырьевой базы в сторону повышения доли трудноизвлекаемых запасов.

Несмотря на успешные маневры со стороны ВИНК и регулятора, направленные на поддержку разработки ранее не рентабельных запасов — отрасль лишь в начале пути, сказал Марышев.

«Помимо критически важного изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД), необходимо активно вкладывать средства в обеспечение технологического суверенитета, создавать собственные технологии для разработки сложных коллекторов, развивать вертикально-направленное бурение, ХМУН (химические методы увеличения нефтеотдачи, ред.), ГРП (газорегуляторный пункт, ред.) и прочие наработки, которые позволят повысить нефтеотдачу и самое главное — рентабельность нефтегаза. Улучшение экономики добычи найдет свое отражение как в снижении стоимости топлива для населения, так и в увеличении налоговых поступлений», — резюмировал директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс».