Что происходит в Южной Корее: военное положение и импичмент президента

В материале РИАМО читайте о том, что произошло в Южной Корее 3 декабря и чего ожидать дальше.

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. В здание парламента вошли силовики, весь мир наблюдал за неожиданными событиями, похожими на госпереворот. На данный момент парламент проголосовал за отмену военного положения, а президент уже успел согласиться.

Что произошло в Южной Корее 3 декабря 2024 года

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря ввел в стране военное положение. Оно стало первым со времен военной диктатуры (в последний раз военное положение вводили в Южной Корее 44 года назад, в 1980-м). А сделано это было якобы в связи с угрозой со стороны КНДР и «чтобы защитить свободный конституционный порядок». Кроме того, причиной введения военного положения, по словам Юн Сок Ёля, стали попытки Нацсобрания (однопалатный парламент Южной Кореи) провести импичмент 22 правительственным чиновникам с момента инаугурации нового правительства в июне, что, по его мнению, парализует судебную и исполнительную власть государства.

Введение военного положения стало неожиданностью, в Сеуле вспыхивали стычки граждан с военными, в здание парламента вошли силовики. Все СМИ были взяты под контроль военного командования, а в стране запретили митинги, забастовки и собрания, способствующие всеобщему хаосу.

В то же время лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мён объявил президента нелегитимным и призвал граждан выходить на улицы. Глава правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хук сообщил, что военные не должны следовать «неконституционному» военному положению.

Парламент республики в итоге около 19:00 проголосовал за отмену военного положения, и военные начали покидать здание. Позже и президент Юн Сок Ёль согласился с парламентом и попросил его «немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом». Оформит отмену военного положения президент на заседании правительства.

Когда в Южной Корее могут вводить военное положение по Конституции

Фото - © REUTERS/Kim Hong-Ji

По статье 77 Конституции Южной Кореи вводить военное положение можно:

при угрозе внутренней безопасности, связанной с крупномасштабными беспорядками, которые правительство не может подавить обычными методами;

если страна подверглась нападению или есть непосредственная угроза начала войны;

в случае террористических актов, саботажа и природных катастроф, угрожающих национальной безопасности или общественному порядку.

По Конституции, военное положение в Южной Корее должно быть одобрено Национальным собранием и есть два вида постановления о его введении: ограниченное (армия только помогает полиции) и полноценное (военные берут под контроль всю госсистему и СМИ).

По ряду причин парламент назвал введенное положение неконституционным и в итоге оно все же было отменено.

Почему в Южной Корее ввели военное положение 3 декабря

Фото - © REUTERS/Kim Hong-Ji

В интервью RT завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов сообщил, что причиной может быть попытка президента избежать угрозы импичмента. И многие эксперты с ним согласны. Позиции президента осложнились, протестные настроения растут, в парламенте у его правящей партии – меньшинство.

«Плюс расследование коррупционных дел его жены большую [реакцию] в обществе вызывает. Вот все это в совокупности, видимо, показало ему, что угроза импичмента уже совсем близко, и он решил пойти на такой крайне отчаянный шаг, чтобы удержаться у власти», - говорит эксперт.

Востоковед Николай Вавилов говорит о том, что в Южной Корее давно назрел политический кризис и, возможно, отмена военного положения помогла избежать больших проблем.

«Сейчас на наших глазах США теряет крупнейшего военного союзника в Азии и крупнейший технологический центр, в том числе по производству полупроводников. В то же время Китай очень сильно выигрывает. Тем не менее для меня очевидно, что президент Юн Сок Ёль ни за что не решился бы на объявление чрезвычайного положения и на попытку госпереворота, если бы не имел негласную поддержку крупных держав. Я не имею в виду США», — объясняет Николай Вавилов.

Он считает, что США меньше всего заинтересованы в кризисе в Южной Корее, так как это парализует работу американского контингента, расположенного в этой стране.

Будет ли импичмент президента Южной Кореи

Фото - © The Presidential Office/Reuters

В парламенте Южной Кореи сообщили о дате голосования по импичменту президента. Это произойдет 6-7 декабря.

Сообщается, что партийное руководство, предположительно, решило ускорить процесс импичмента на фоне усиления негативных настроений в обществе по поводу объявления президентом военного положения.

Заседание Национального собрания планируется провести в полночь 5 декабря, тогда будет создан проект импичмента. После представления проекта голосование должно пройти спустя 24 часов, но не позднее чем в течение 72 часов. По плану, голосование должно состояться в рамках заседания, которое будет проведено с 0:00 6 декабря до 24:00 7 декабря. Все депутаты должны оставаться в районе парламента до 7 декабря на случай экстренной ситуации.