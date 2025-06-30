Что известно о ядерной программе Ирана

В материале РИАМО — о том, что из себя представляет ядерная программа Ирана и почему Израиль старается ее уничтожить.

Возникновение ядерной программы Ирана

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Ядерная программа в Иране появилась в 1950-е гг при поддержке правившего тогда Мохаммеда Реза Пехлеви, США и некоторых европейских стран. Идея тогдашнего проекта — научно-техническое развитие страны в мирных целях, например, использование «ядерных» технологий в промышленных, сельскохозяйственных и медицинских целях. Спустя семь лет Иран подтвердил это намерение подписанием соглашения с США, которое назвали «Атом для мира». В течение 10 лет атомная энергетика Ирана активно развивалась: так, например, появился ядерный центр при Тегеранском университете, который получал для разработок уран и плутоний от Соединенных Штатов.

В 1968 году Иран подписал Договор о нераспространении ядерного оружия, который вступил в силу спустя всего два года. Он запрещал ядерным державам — Франции, Китаю, Великобритании, США и России — передавать ядерное оружие неядерным государствам, а также запрещал государствам, не обладающим им, производить и покупать его или другие ядерные взрывные устройства. В этот период Иран также хотел расширить свое энергоснабжение с помощью ядерной энергии. Например, АЭС в иранском городе Бушере планировалась еще в 1970-х годах.

Влияние Исламской революции на ядерную программу

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В 1979 году хорошие отношения Ирана с США и их союзниками закончились свержением шаха. Смертельно больной монарх бежал из Ирана под давлением нарастающих протестов против его правления. Исламская революция в конечном итоге привела к власти аятоллу Хомейни, который основал Исламскую Республику Иран. Кроме того, 4 ноября 1979 года студенты заняли посольство США в Тегеране в знак протеста против приема там бывшего шаха, что вызвало 444-дневный кризис с заложниками.

Бывший некогда союзником Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тегераном и ввел санкции, которые на протяжении многих лет неоднократно ужесточал.

Секретный объект Ирана

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Спустя десятилетия, в августе 2002 года, западные спецслужбы и иранская оппозиционная группа раскрыли секретный иранский объект по обогащению ядерного оружия в Натанзе. В обществе стали циркулировать опасения, что Исламская Республика может попытаться создать ядерное оружие — вопреки положениям Договора о его нераспространении. После этого Израиль потребовал жестких мер в отношении руководства Тегерана (что касается самого Израиля, то он причисляется к фактическим ядерным державам, но никогда официально не подтверждал обладание ядерным оружием).

В июне 2003 года раскрытие иранской программы побудило Великобританию, Францию и Германию выступить с дипломатической инициативой. Они начали ядерные переговоры с Ираном, в результате которых Тегеран спустя четыре месяца приостановил обогащение урана. Однако после избрания на пост президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в феврале 2006 года Тегеран заявил о возобновлении обогащения. Ядерные переговоры с Великобританией, Францией и Германией вследствие этого закономерно зашли в тупик.

Конфликт Ирана с Израилем

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В 2010 напряженность в отношениях между Ираном и Израилем продолжала нарастать: Израиль нанес первый удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Однако атака была осуществлена не бомбами или ракетами, а в виде компьютерного вируса «Stuxnet», который мешал центрифугам на заводе, делая их частично бесполезными. Это была первая публично известная кибератака на промышленный объект.

Под удар попали и иранские ученые-ядерщики: в 2012 году в Тегеране в результате взрыва бомбы погиб Мостафа Ахмади-Рошан (он был одним из руководителей предприятия по обогащению урана) — водитель мотоцикла установил взрывное устройство на свой автомобиль. Иранские власти возложили ответственность за теракт на Израиль, однако, несмотря на это, возобновились переговоры Германии, Франции, Великобритании, США, России, Китая и Ирана о прекращении иранских ядерных планов. В результате страны согласовали положения итогового Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) — он стал гарантом отказа Ирана от ядерных разработок в военных целях. В свою очередь, ООН, Евросоюз и США частично сняли свои экономические санкции.

Спустя три года после подписания соглашения премьер-министр Израиля Нетаньяху в очередной раз высказал свои сомнения относительно мирного характера иранской ядерной программы. Израиль получил десятки тысяч страниц данных, свидетельствующих о том, что Иран скрыл свою ядерную программу до подписания соглашения 2015 года, заявил глава израильского правительства. В том же году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки 2015 года.

Кибератаки и дальнейшее развитие конфликта с Израилем

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С 2020 по 2021 год, после провала соглашения, атаки на иранскую ядерную программу значительно возросли. Часто объектом таких атак был завод по ядерному обогащению в Натанзе. Иран обвинил в этом Израиль, а также подозревал его в дальнейших атаках на ученых-ядерщиков. В апреле 2021 года Иран также начал обогащать уран до 60% — самого высокого уровня чистоты за всю историю страны. (В качестве справки: для ядерного оружия требуется обогащение урана до 85-90%).

Три года спустя напряженность между Ираном и Израилем еще сильнее возросла — это привело к конфликтам между враждующими государствами. После того, как два иранских генерала были убиты в результате израильского авиаудара по иранскому консульству в сирийской столице Дамаске, 14 апреля 2024 года Иран атаковал Израиль более чем 300 ракетами и беспилотниками. Пять дней спустя предполагаемая израильская атака поразила зенитную систему рядом с аэропортом в иранском Исфахане. 31 июля 2024 года в столице Ирана произошла предположительно израильская атака. В результате во время визита в Тегеран был убит тогдашний лидер ХАМАС Исмаил Хания. 1 октября 2024 года Иран во второй раз атаковал Израиль напрямую. Затем 26 октября 2024 года последовала первая открытая атака Израиля в Иране на зенитные комплексы и объекты ракетной программы Тегерана.

Ракетные обстрелы между Ираном и Израилем в июне 2025

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13 июня 2025 года Израиль атаковал объекты ядерной программы в Иране. Объявленная Израилем цель войны — помешать Исламской Республике разработать ядерное оружие и нанести удар по военной ракетной программе. «Мы нанесли удар в самое сердце иранской программы обогащения урана и усилий по созданию ядерного оружия. Мы нанесли удар по главному объекту Ирана по обогащению урана в Натанзе. Мы также нанесли удар по ведущим иранским ученым-атомщикам, работающим над бомбой, а также по ядру иранской программы баллистических ракет», — подчеркнул тогда Нетаньяху.

С тех пор две страны взаимно атаковали друг друга. До начала израильских ударов США и Иран вели прямые переговоры о будущем ядерной программы.

Изначально планировался очередной раунд переговоров по ядерной программе, но атаки Израиля начались раньше. В конечном итоге в войну между Ираном и Израилем вмешались США. Американские истребители разбомбили три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. По словам президента США Дональда Трампа, объекты были «полностью уничтожены». Что касается иранских данных, то они противоречат этому заявлению.