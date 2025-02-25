Что изменится в законах с 1 марта: самозапрет на выдачу кредитов и оплата отопления по-новому

В материале РИАМО рассказываем о том, какие изменения в законодательстве России вступают в силу с 1 марта 2025 года.

Изменение порядка оплаты отопления

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С 1 марта изменяется порядок оплаты отопления. Соответствующее постановление правительства было принято прошлым летом.

Согласно документу с 1 марта регионам будет запрещена равномерная оплата отопления в течение года. Теперь нельзя будет менять правила оплаты и необходимо принять окончательное решение о переходе к новой системе. Сделать это нужно не позднее чем за три месяца до начала применения нового способа, но применять его можно как с начала отопительного периода, так и с начала года.

Система оплаты отопления только в осенне-зимний период считается приоритетной. С 1 марта выбирать систему оплаты 1/12 регионам будет запрещено, но если они уже используют эту систему, то могут ее сохранить.

При такой системе оплаты отслеживать начисления будет проще. Этот способ исключает корректировки платы за отопление по итогам года, из-за которых жителям иногда выставляли солидные счета доплат.

Подробнее об изменениях читайте в материале.

Новые правила регистрации автомобиля

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С 1 марта начинают действовать новые правила постановки на учет автомобилей. В частности, покупать полис для автомобиля без номеров станет необязательно, но при этом наличие полиса ОСАГО все еще обязательно и езда без него по дорогам общего пользования по-прежнему штрафуется. Сумма штрафа может составить до пяти тысяч рублей.

Автомобиль, находящийся в угоне, можно будет снимать с учета, а без оплаты утильсбора в регистрации транспортного средства откажут. Также можно будет снимать автомобиль с учета через «Госуслуги», а инспекторы ГАИ получат больше оснований для осмотра автомобиля.

Подробнее читайте в материале.

Дачникам дадут три года на освоение участка

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С 1 марта 2025 года вступит в силу федеральный закон от 08.08.2024 № 307-ФЗ, которым определяется трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков.

Эта мера касается прежде всего проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью. Собственнику дается дополнительно 3 года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию. После этого участок должен использоваться по назначению, а собственник несет ответственность за неиспользование участка, и контрольные (надзорные) органы могут зафиксировать нарушения.

Правила не распространяются на земли промышленности, земли для производственной деятельности, туристического и рекреационного значения. В отношении участков, которые будут приобретены после 1 марта, сроки освоения будут считать с момента регистрации прав на них. На те, которые уже в собственности, правила начнут распространяться с 1 марта 2025 года.

Для участков, предназначенных для строительства, после истечения трехлетнего срока начнется отсчет пятилетнего срока, в течение которого собственник должен построить и оформить здание.

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С 1 марта вступает в силу федеральный закон № 487-ФЗ от 26.12.2024, которым предусмотрены механизмы, стимулирующие оформление земельных участков, зданий и сооружений гражданами и юридическими лицами.

Закон обязывает оформлять строения в собственность сразу после завершения их строительства, эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления. Сделать это можно в том числе с использованием упрощенного порядка оформления прав на бытовую недвижимость (например, в рамках «дачной амнистии»). Кроме того, доступны электронные сервисы, помогающие подготовить и направить документы, необходимые для получения соответствующих услуг Росреестра.

Также законом определяется, что эксплуатация зданий и сооружений должна осуществляться с соблюдением целевого назначения и разрешенного использования земельных участков, на которых они расположены. Необходимо исключить случаи, когда на земельных участках, предназначенных, например, для индивидуального жилищного строительства, открываются автомойки и гостиницы. Это противоречит правовому режиму земли и доставляет дополнительные неудобства соседям.



Кроме того, в законе предусмотрено правило, согласно которому для проведения сделки в отношении земельного участка или расположенных на нем здания, сооружения или объекта незавершенного строительства его границы должны содержаться в Едином государственном реестре недвижимости.

Начнет действовать самозапрет на выдачу кредитов

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С 1 марта вступит в силу постановление правительства, которое регулирует возможность установить запрет на выдачу кредитов самому себе. Это можно сделать не только в банке, но и во всех микрофинансовых организациях.

Самозапрет можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги». С 1 сентября это можно будет сделать в МФЦ с помощью заявления. Ограничения устанавливаются бесплатно. Сведения о самозапрете будут передаваться в квалифицированные бюро кредитных историй. В будущем этот самозапрет можно отменить, и это не повлияет на выдачу кредита.

Подробнее читайте в материале.

Энергетики и зажигалки нельзя будет продавать несовершеннолетним

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С 1 марта вступают в силу запреты на продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Правила продажи этих товаров будут схожи с правилами продажи алкоголя. Продавец обязан проверить документы у покупателя, если у него возникли сомнения относительно его возраста. Если покупатель откажется предъявить документы, то в продаже ему будет отказано. Правило действует при продаже онлайн и офлайн. Также за нарушение для продавца предусмотрена ответственность.

Квартиры разрешат отделывать по стандарту застройщика

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С 1 марта застройщикам разрешат использовать собственные стандарты качества отделки квартир вместо требований технических регламентов, несоответствие которым сейчас позволяет дольщикам взыскивать компенсацию за недостатки в отделке. Изменения внесены в федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...».

Теперь отделка квартиры может соответствовать не техрегламенту, а собственному стандарту застройщика. А этот стандарт, в свою очередь, должен соответствовать минимальным требованиям Минстроя. Все применяемые стандарты должны быть предусмотрены в договоре с дольщиком.

Минимальные требования к отделке Минстроем уже предусмотрены. В частности, возможно отклонение стен по вертикали до 8 мм при высоте потолков до 3 метров. При оценке малярных работ допускаются полосы, пятна, брызги, подтеки – если с расстояния более 2 метров они неразличимы на общем фоне. Есть требования к поклейке обоев, покрытиям полов, облицовке, потолкам и прочему.

Священники смогут посещать пациентов в реанимации

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С марта вступает в силу федеральный закон №290-ФЗ, по которому священнослужители смогут посещать верующих, находящихся в больницах, включая и отделения реанимации и интенсивной терапии, для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. В больницах должен быть ответственный за организацию такого посещения и должна быть выделена комната для проведения богослужений и молитв.

Посещать больных, согласно документу, священнослужитель может по просьбе пациента или его родственников с учетом состояния больного. Есть и ограничения. Так, при посещении нужно соблюдать противоэпидемический режим, одновременно посещать палату могут не более двух священнослужителей, они не должны мешать другим пациентам. Нельзя посещать пациентов, находящихся в инфекционных боксах во время карантина.

Разрешение на посещение выдается руководителем организации или дежурным врачом, если пациент находится в тяжелом состоянии.

На рынках появятся кассовые аппараты

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Согласно федеральному закону № 274-ФЗ от 08.08.2024 с 1 марта зарегистрировать кассовые аппараты можно будет в упрощенном режиме, а с 1 сентября 2025 года будут добавлены два новых способа регистрации: через портал «Госуслуг» или через кабинет производителя контрольно-кассовой техники (ККТ).

Основные изменения касаются регистрации и перерегистрации касс, выдачи чеков, работы общепита, розничного рынка и других особенностей работы с ККТ. В ресторанах, кафе и других заведениях общепита должны будут выдавать чеки до оплаты, а не после, как сейчас.

Кассы появятся на розничных рынках. Возможность не применять ККТ останется для следующих категорий продавцов:

ИП и организаций на едином сельскохозяйственном налоге с площадью торговых мест до 15 кв. м, если передача товара происходит сразу.

ИП на патентной системе налогообложения, осуществляющих определенные виды деятельности, при торговле на территориях малых ярмарок выходного дня (с общим числом торговых мест до 50).

Все категории перечислены в п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.