Поставить на учет без ОСАГО: что изменится с 1 марта в правилах регистрации автомобилей

В материале РИАМО читайте об изменениях в правилах государственной регистрации автомобилей и о том, как это облегчит жизнь автовладельцам.

Постановка на учет без полиса ОСАГО

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Федеральный закон №174-ФЗ от 8 июля 2024 г. разрешает постановку автомобиля на учет в ГИБДД без полиса ОСАГО. Сейчас этот документ находится в списке обязательных.

Покупать полис для автомобиля без номеров теперь необязательно, но при этом наличие полиса ОСАГО все еще обязательно и езда без него по дорогам общего пользования по-прежнему штрафуется. Сумма штрафа может составить до пяти тысяч рублей.

Отказ в регистрации при неоплаченном утильсборе

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С 01.03.2025 неуплата утилизационного сбора будет основанием для отказа в регистрации транспортного средства, ввезенного в Россию физическим лицом. Информацию об уплате или неуплате утильсбора ГИБДД будет получать от таможенников самостоятельно, в режиме онлайн. Если по автомобилю со стороны таможни будет информация, что утильсбор не оплачен, то в постановке на учет такого автомобиля или смене его собственника будет отказано.

Снятие с учета угнанного автомобиля

С 1 марта владельцы угнанных автомобилей смогут снимать их с учета. Это поможет сэкономить и не платить транспортный налог за автомобиль, которым человек по факту не пользуется. По новым правилам, машину можно будет снять с учета, если она находится в розыске как похищенная или угнанная. Признать ее таковой могут сотрудники полиции.

Снятие автомобиля с учета через «Госуслуги»

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Сейчас снять автомобиль с учета можно через 10 дней после продажи. Сделать это можно в ГИБДД лично или через «Госуслуги». С 1 марта снять автомобиль с учета можно будет на следующий день после продажи, но при соблюдении условий.

Все зависит от того, как заключен договор отчуждения (купли-продажи, дарения и прочее). Если договор заключен на «Госуслугах», у нотариуса или основанием для отчуждения стало решение суда, то снимать автомобиль с учета можно на следующий день после заключения договора. Сделать это можно в подразделении ГИБДД или на «Госуслугах».

Если договор заключен в простой письменной форме, то снять с учета его можно по истечении 10 дней с момента сделки, предоставив в ГИБДД оригинал договора.

Расширен перечень оснований для осмотра автомобиля

С 1 марта в перечень оснований для осмотра автомобиля инспектором внесены дополнения, в частности, основанием также станут:

Возобновление государственного учета транспортного средства.

Оформление паспорта транспортного средства в отношении не состоящего на учете транспортного средства.

Оформление паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации взамен регистрационных документов, установленных нормативными правовыми актами РФ, РСФСР, СССР, выданных до 1993 года, в том числе взамен свидетельства о регистрации транспортного средства, технического паспорта транспортного средства, технического талона транспортного средства.

Дополнительные основания для снятия автомобиля с учета

С 1 марта прекращать регистрационный учет автомобиля смогут организации, ими торгующие. Для них автомобиль становится товаром, предназначенным для продажи.

Основанием для снятия с учета станет гибель или уничтожение автомобиля. Заявление о снятии его с учета должен будет подать владелец или организация, занимающаяся утилизацией.