Что делать пассажиру, если водитель такси мастурбирует, и какое наказание за это положено

Как реагировать на неадекватное сексуальное поведение таксиста и что об этом говорит закон, читайте в материале РИАМО.

В последнее время в СМИ появляется все больше информации о водителях такси, мастурбирующих в присутствии женщин, а иногда и детей. Как правило, речь идет о выходцах из стран Средней Азии или кавказского региона. Пути решения данной проблемы пока не очевидны, а наказание за подобные действия может быть очень разным в зависимости от обстоятельств.

Случаи мастурбации в такси

Фото - © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори

Истории о девиантном сексуальном поведении таксистов попадали в СМИ в разных уголках страны. Так, в январе 2021 года с этой проблемой столкнулась петербурженка, заказавшая такси в аэропорт. Во время поездки водитель завел разговор на сексуальные темы, а затем включил на своем телефоне порнографический видеоролик и начал удовлетворять себя, для чего даже остановил машину. История получила широкий резонанс, в результате чего компания-агрегатор такси заявила, что планирует пересмотреть правила отбора и подготовки водителей, а сам виновник инцидента получил пять суток ареста за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).

Летом того же года стало известно о похожем поведении таксиста в Краснодаре, причем сразу о двух инцидентах в исполнении одного и того же водителя.

В январе 2023 года мастурбирующего водителя – правда, не такси, а маршрутки, – засняли на видео в Самаре. В итоге ему тоже вменили мелкое хулиганство и арестовали на 13 суток.

Особенно участились подобные сообщения в СМИ в апреле 2024 года. Практически одновременно стало известно о двух случаях самоудовлетворения таксистов в присутствии пассажирок в Москве, одном – в Химках и еще одном – во Владивостоке.

«Я растерялась. Когда мы выехали на Мичуринский, у него, видимо, произошла кульминация, и мы чуть не попали в аварию. Я до дома не доехала – остановилась у детского центра и боялась оттуда выходить», – рассказала 37-летняя Людмила.

«Я подумала, вдруг чешется что-то у человека, но это не один раз просто было, еще он зеркало заднего вида поворачивал на меня», – поделилась 33-летняя Анна.

А в Санкт-Петербурге в феврале текущего года 51-летний таксист Асиф из Азербайджана не просто демонстрировал свой половой орган пассажирке, но и делал это в присутствии ее пятилетнего сына. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» – наказание по такому обвинению составляет от 12 до 20 лет лишения свободы. Однако далеко не всегда любителей сексуального самоудовлетворения за счет незнакомых женщин ждет столь суровая кара.

Какое наказание может получить таксист за мастурбацию: комментарий юриста

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Как рассказал РИАМО юрист, руководитель МОО «Центр правопорядка в г. Москве и Московской области» Александр Хаминский, текущее правовое регулирование предусматривает возможность наступления уголовной ответственности за мастурбацию при пассажирах только в случае, если пассажир не достиг 16 лет.

«В этой ситуации может быть возбуждено уголовное дело по ст. 135 УК РФ – совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. При этом не имеет значение, какого пола потерпевший», – пояснил эксперт.

Хаминский добавил, что при наступлении определенных обстоятельств – например, если водитель не останавливается и не дает покинуть машину, – он может быть привлечен по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), а если потерпевший удерживается в машине против его воли, то и по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением»).

«Однако необходимо иметь в виду, что случае хулиганства цель правонарушителя должна состоять не в сексуальном удовлетворении себя, а именно в грубом нарушении общественного порядка», – пояснил юрист.

В любом случае, по мнению Хаминского, необходимо фиксировать подобные действия и обращаться в полицию, имея на руках доказательства (видео), а уже органы дознания будут принимать решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела, исходя из конкретных обстоятельств.

Почему таксисты мастурбируют: мнение девушки из Узбекистана

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На волне участившихся случаев мастурбации водителей в присутствии пассажирок «МК» поговорил с девушкой из узбекского Андижана, чей брат также работает таксистом в Москве.

Собеседница издания рассказала, что у нее на родине подобная ситуация считается позором для женщины, ведь именно женщина «пробудила в случайном мужчине такие желания».

«Лично я, если бы такое заметила, выскочила бы в той самой пробке и побежала бы куда глаза глядят, наплевав на деньги. Мне было бы стыдно такое еще и снимать. Я бы никому не рассказала, но пересмотрела бы свой внешний вид. Значит, он вызывающий», – рассказала девушка.

При этом собеседница «МК» рассказала, что использовать для самоудовлетворения порнографию для мусульманина также считается позором.

«Даже если ты сам себя удовлетворяешь, женщина должна быть живая, а не кукла или картинка. А для соблюдающих верующих тем более пакостные изображения – грех. А пассажирка, даже если она была одета легкомысленно, это все же не пакостная картинка, а нормальная женщина, это Всевышнему угоднее», – объяснила девушка.

Как бороться с мастурбацией водителей такси

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Комментируя случаи мастурбации водителей-мигрантов, депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева в разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, Москва» предложила два пути борьбы с подобными случаями.

«На мой взгляд, давно нужно сделать единую базу иностранных специалистов, в которой мы бы видели уголовные и административные нарушения. Человек мог быть судим, потом он приезжает сюда, продолжает здесь вести себя так, как он жил в другой стране. Если человек порядочный, с ним проблем не возникает. Но к нам едут, в том числе неблагонадежные. Второй момент: считаю, нужно депортировать за нарушения закона. Оператор может уволить, но тут должна быть и ответственность государства. Они [трудовые мигранты] будут понимать, что если что-то совершат, их депортируют. Сегодня у них в головах другое: "Я могу все что угодно, и меня диаспора отмажет», – считает депутат.

Еще один член столичного парламента, Павел Тарасов, признал, что уголовное наказание в таких случаях применить сложно. По его мнению, помимо увольнения такого работника «по статье», в случае заявления на него в правоохранительные органы необходимо провести медицинскую проверку.

«Возможно, эти действия связаны с заболеванием психическим. Дальше разбираться, исходя из личности водителя», – сказал депутат.