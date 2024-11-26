Что будет с ипотекой в 2025 году: прогнозы экспертов

Как может измениться рынок ипотечного кредитования в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

На конец ноября 2024 года средние ставки по рыночной ипотеке почти приблизились к 30%, а максимальные доходят до 40% и выше. При очередном повышении ключевой ставки ЦБ (а такая вероятность не исключена) сразу же вырастут проценты по банковским кредитам. Сейчас сложно прогнозировать сценарии развития событий и все же какие-то тенденции уже просматриваются.

В 2025 году ЦБ будет охлаждать рынок недвижимости

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В 2024 году, несмотря на окончание действия льготной ипотеки, ипотечный портфель вырастет на 12%. По некоторым прогнозам, в этом году банки выдадут примерно 1,4–1,5 млн ипотечных кредитов на пять триллионов рублей, отмечает финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.

В следующем году ожидается охлаждение рынка ипотечного кредитования. Ожидается, что в 2025 году банки могут выдать 1,3 миллиона ипотечных кредитов вместо изначально прогнозируемых 1,5 миллионов. ЦБ всеми силами старается охладить рынок недвижимости, поэтому постепенно ограничивает ипотечное кредитование, отмечает эксперт.

Профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев также считает, что ЦБ для охлаждения рынка недвижимости нацелен на повышение ставок по ипотеке, поскольку многие из них пока еще ниже, чем ставка доходности по десятилетним ОФЗ, выступающих в качестве альтернативного объекта инвестирования для снижения инфляции.

Как ипотечный стандарт повлияет на рынок в 2025 году

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В 2025 году в действие вступит новый стандарт под названием «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков», согласно которому для банков вводятся новые ограничения и правила, напоминает Родин. Так, сумма кредита будет ограничена до 80% от стоимости жилья, максимальный срок кредита будет ограничен до 30 лет, а к окончанию срока кредита согласно стандарту заемщику должно быть меньше 60 лет, если речь идет о женщине, и меньше 65 лет, если речь идет о мужчине.

«Кроме того, будут ограничены некоторые кредитные схемы, которые ЦБ считает рискованными. Среди них: аккредитивы, кешбэк, субсидированные застройщиками ставки, траншевая ипотека и другие подобные продукты. То есть специальных программ от застройщиков и банков станет меньше», — резюмирует финансовый советник.

Запуск нового ипотечного стандарта и запрет различных «серых» схем на рынке, в том числе, популярных нынче субсидированных сделок вызывает вопрос, как в таких условиях банки будут выдавать льготную ипотеку, говорит руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Что будет с льготной ипотекой в 2025 году

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В 2025 году продолжат действовать следующие льготные программы: семейная ипотека, IT-ипотека, сельская, Дальневосточная и Арктическая.

Учитывая нынешние рыночные ставки по ипотеке, остается уповать только на государственные программы, но уже сейчас сложно найти банки, которые выдают ту же семейную ипотеку в «чистом виде», отмечает Чурилов.

«Большинство банков выдают ее только с повышенным первым взносом или с различными комиссиями, которые застройщики закладывают в стоимость продаваемых новостроек. То есть, при покупке новостройки по программе льготной ипотеки квартира для клиента становится дороже, так как застройщик должен после сделки банку заплатить комиссию за выданный кредит», — объясняет эксперт.

При этом льготные программы кредитования создают очень большую нагрузку на государственный бюджет, и ходит много слухов о том, что ставки по ним могут просто вырасти в новом году и рост будет существенным, добавляет руководитель агентства недвижимости IDEA Estate.

Что будет с рыночной ипотекой в 2025 году

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В декабре ЦБ поднимет ключевую ставку до 23%, соответственно ставки по ипотеке в банке по рыночным программам вырастут в среднем до 27-28%, считает риэлтор Чурилов. При этом эксперт считает, что с рыночными ипотечными программами не все понятно, так как в марте 2025 года ЦБ должен снять мораторий с предельного значения полной стоимости кредита (ПСК), и максимальная стоимость кредита по этим условиями будет значительно ниже действующих на тот момент рыночных ипотечных ставок. Маловероятно, что к этому момент ЦБ снизит ключевую ставку так сильно, чтобы банки могли выдавать рыночную ипотеку и при этом попадать в диапазон максимального значения ПСК, объясняет эксперт.

«То есть, банки смогут выдавать рыночную ипотеку, только если клиенты будут платить комиссию за снижение ставок. Такие программы есть уже сейчас и называются «купи свою ставку». При этом если ЦБ в январе запретит серые схемы выдачи ипотеки, то, по сути, такие программы тоже будут под запретом. Тогда вообще непонятно, что будет происходить на рынке. ЦБ уже пытался ввести ограничение ПСК буквально месяц назад, но когда два крупнейших банка в стране сказали, что теперь ипотеку по рыночным ставкам будут выдавать только с комиссией, то ЦБ быстро осознал свою ошибку и перенес отмену моратория на ПСК на конец марта 2025 года», — высказывает сове мнение руководитель агентства недвижимости IDEA Estate.

При сохранении текущих тенденций по росту ставок, вероятнее всего мы увидим очередной перенос сроков по ограничению полной стоимости кредита, добавляет он.