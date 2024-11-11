Что будет с биткоином после победы Трампа: прогнозы экспертов

Почему растет биткоин и на каких отметках он может закрепиться после победы Трампа, читайте в материале РИАМО.

10 ноября 2024 года стал «звездным» днем для биткоина, он трижды ставил рекорд. Сначала превысил отметку в 79 тысяч долларов, затем в 80 тысяч и, наконец, согласно информации биржи Binance, впервые в истории достиг 81 тысячи долларов и даже превысил эту величину. Рекордная цена первой криптовалюты мира связывается, прежде всего, с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Однако есть и другие факторы, повлиявшие на взлет ВТС.

При Трампе США станут «криптостолицей планеты» и «биткоин-сверхдержавой»

Фото - © РИА Новости

Избранный президент Трамп в ходе предвыборной гонки был очень щедр на обещания, связанные с развитием криптоиндустрии. Если все его слова воплотятся в реальность, то США действительно имеют шансы стать «биткоин-сверхдержавой».

Самой амбициозной идеей Трампа является создание национального резерва биткоина, который позиционируется как стратегический актив, способный укрепить экономику США. Биткоином можно будет владеть и управлять как золотом. Правоохранительные органы будут хранить конфискованные биткоины, а не продавать их на аукционе, как это происходит сейчас. Биткоин в резерве поможет сократить государственный долг и создать долгосрочный актив, способный поддержать экономическую стабильность.

Трамп обещал уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслера, который известен жестким подходом к регулированию криптовалют. Снижение регуляторной нагрузки на криптовалюту способно привести к резкому росту криптокомпаний и инвестиций в цифровые активы, считают эксперты.

Если Трамп поддержит майнинг биткоинов на территории США Америка закрепит свои лидирующие позиции в этой отрасли. В июле на биткоин-конференции в Нэшвилле Трамп пообещал, что в случае его избрания президентом все криптовалюты будут добываться, чеканиться и производиться в США, а майнинг биткоина должен быть национальным приоритетом.

«Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, добывали и производили в США», — сказал он.

Тогда же, 27 июля, Трамп пообещал превратить Соединенные Штаты в «биткоин-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты».

К концу 2024 года биткоин может вырасти до 90 тысяч долларов

Фото - © Unsplash.com

Как и следовало ожидать, выборы президента США положительно сказались на крипторынке. Биткоин уже достиг отметки в 81 тысячу долларов и вполне возможно, что уже к концу 2024 года стоимость ВТС вырастет до 90 тысяч, прогнозирует директор по PR и коммуникациям EMCD Майк Львов.

По его мнению, этому будут способствовать несколько факторов: накопление инвесторских средств в ETF BTC, которые достигли рекордных отметок, снижение процентных ставок в США, смягчение политики США в отношении криптоактивов, а также растущая активность китов, которые накапливают миллионы долларов в ВТС. Кроме того, стоит обратить внимание и ценовые циклы.

«Если проследить активность предыдущих периодов, то можно увидеть зависимость роста криптовалютного рынка от выборов в США. Именно в эти периоды биткоин достигал АТН (All Time High — это самое высокое значение цены за все время существования криптовалюты, ред.) и я думаю, что история повторится и в этом периоде», — комментирует Львов.

В средне и долгосрочной перспективе победа республиканцев на выборах президента США в криптоиндустрии оценивается как позитивный фактор, сулящий рост крипторынку, так как Дональд Трамп неоднократно заявлял о поддержке криптовалютной отрасли, считает главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

Что же касается отдаленной перспективы, то стоимость биткоина может достигнуть 100 тысяч долларов при условии окончания военных конфликтов в регионах, а также стабилизации макроэкономической ситуации в целом, полагает Львов.

До Рождества биткоин закрепится выше 80 тысяч долларов

Фото - © Unsplash.com

На прошлой неделе помимо победы Трампа курсу биткоина благоволила и макроэкономическая повестка, напоминает CEO TEHNOBIT Александр Пересичан. ФРС США снова понизили ключевую ставку, на этот раз на 25 базисных пункта. Это было ожидаемым решением, тем не менее, оно добавило позитива ходу торгов, так как повысило аппетит к риску у инвесторов. Теперь биткоину предстоит закрепиться выше 75 тысяч долларов, после чего криптовалюте нужно будет накопить сил для следующего витка роста, отмечает эксперт.

По его словам, в ближайший месяц основное внимание будет уделяться тем сигналам, которые будут давать представители штаба нового президента США, а также данные по инфляции — их Минтруда США опубликует 13 ноября. Это один из индикаторов состояния экономики и инвесторы на основе данные по инфляции строят свои прогнозы относительно денежно-кредитной политики ФРС США. Если снижения ключевой ставки на заседании ФРС США 7 ноября инвесторы прогнозировали практически единогласно, то каким будет решение на декабрьском заседании комитета по открытым рынкам пока неясно, говорит Пересичан. Около 30% респондентов CME Fedwatch (специальный инструмент, который позволяет отслеживать ожидания по ключевой ставке ФРС США, ред.) полагают, что регулятор предпочтет оставить ставку на этот раз без изменений. Данные по инфляции, которые будут опубликованы 13 ноября, а затем и 11 декабря позволят оценить шансы снижения. Если рынок сочтет, что ставка не будет понижена, то это может сдержать рост рисковых активов, в том числе криптовалют, поясняет эксперт.

«Но в целом прогноз по криптовалютам сейчас преимущественно позитивный с учетом снижения инфляции и ключевой ставки, победы кандидата от республиканцев, который открыто заявлял о поддержке криптоиндустрии. Как обычно на крипторынке возможны самые разные сценарии, но более вероятным выглядит тот, согласно которому биткоин завершит 2024 год в уверенном плюсе. У биткоина есть все шансы прибавить еще в цене и закрепиться выше 80 тысяч долларов до Рождества», — комментирует Пересичан.