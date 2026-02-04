Что будет после истечения срока договора об СНВ 5 февраля и начнется ли новая гонка вооружений

Что такое договор СНВ-III и когда он истекает

Фото - © сгенерировано Freepik

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (в России также известен как СНВ-III или ДСНВ, а в англоязычном мире – как New START) был заключен между Россией и США в Праге 8 апреля 2010 года, а вступил в силу 5 февраля 2011 года после ратификации обеими сторонами. Он заменил собой ранее действовавшие двусторонние соглашения в сфере ограничения ядерных вооружений, такие как договор СНВ-I, действие которого истекло в 2009 году, и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов, прекращавший свое действие в 2012 году.

Изначально СНВ-III был рассчитан на 10 лет, однако по взаимной договоренности сторон его действие может продлеваться на пять лет. Именно это произошло в начале 2021 года. Новый срок действия истекает 5 февраля 2026 года.

Согласно договору, через семь после его вступления в силу стратегические наступательные вооружения каждой из сторон должны были составлять:

не более 1550 развернутых ядерных боеголовок;

не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков;

не более 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

При этом реальное количество развернутых носителей ядерного оружия могло быть на несколько сотен больше, потому что каждый тяжелый бомбардировщик в договоре считается за одну единицу, но в реальности способен нести по несколько ракет (например, российский Ту-160 – до 12 крылатых ракет Х-55).

СНВ-III также предусматривал регулярные инспекции обеих сторон для проверки соблюдения его выполнения.

Проблемы продления договора СНВ-III

Фото - © Сайт президента России

Новый договор изначально не понравился президенту США Дональду Трампу, выигравшему выборы в 2016 году. Это отражало позицию Республиканской партии, критиковавшей соглашение еще при его ратификации в 2011 году. Трамп говорил, что СНВ-III выгоден России больше, чем Штатам, однако до конца его первого срока никаких действий по выходу из договора предпринято не было.

В 2020 из-за пандемии ковида взаимные инспекции были приостановлены. Администрация президента Джо Байдена продлила действие договора, однако уже через год началась СВО, что сделало переговоры о дальнейшем продлении СНВ-III затруднительными.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил о приостановке участия России в договоре, а уже спустя семь дней подписал соответствующий федеральный закон. При этом российские власти регулярно предлагают США вернуться к обсуждению ограничений стратегического ядерного оружия, однако администрация Дональда Трампа, вновь выигравшего президентские выборы в Штатах в 2024 году, пока на это не идет.

В сентябре 2025 года Владимир Путин заявил, что после истечения срока действия СНВ-III Россия готова в течение еще одного года придерживаться его «центральных количественных ограничений». В ответ Дональд Трамп назвал это «хорошей идеей», однако по состоянию на конец января Россия не получала от США «предметного официального ответа» на эту инициативу.

Возможно ли продление СНВ-III: мнение экспертов

Фото - © Ирина / Фотобанк Лори

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что вероятность заключения нового ДСНВ или его продления крайне мала. Главным препятствием, по мнению эксперта, является позиция Республиканской партии США, которая убеждена, что подобные соглашения ослабляют американскую военную мощь. При этом существуют еще китайский и российский факторы, полагает специалист.

Первый заключается в том, что Дональд Трамп настаивает на участии Китая в переговорах об ограничении стратегических наступательных вооружений, в то время как Пекин заявляет, что его ядерный потенциал несопоставим с российским и американским.

Со стороны России препятствием к договоренности с США может стать стремление американцев ограничить технологическое развитие РФ в области гиперзвука.

«Эти три фактора являются ключевыми препятствиями для продления Договора СНВ. При этом очевидно, что если не будет нового документа, то, по сути, открывается новая бескомпромиссная и бесконтрольная гонка вооружений», – уверен Блохин.

О возможности начала новой гонки вооружений говорят и зарубежные эксперты – например, старший научный сотрудник Австралийского института стратегической политики (ASPI) Раджесвари Пиллаи Раджагопалан.

«С истечением срока действия ДСНВ договоры о контроле над стратегическими вооружениями исчезнут, и в отсутствие таких сдерживающих рамок мы вполне можем стать свидетелями новой, гораздо более опасной гонки ядерных вооружений, в которой будет уже не два, а три участника» Раджесвари Пиллаи Раджагопалан старший научный сотрудник Австралийского института стратегической политики (ASPI)

Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков также призвал не забывать о наращивании ядерного арсенала Великобритании и Франции, на которых формально не распространяется действие СНВ-III, «в то время как угроза с их стороны возрастает».

При этом эксперт полагает, что Трамп все-таки может предложить свой вариант ДСНВ, но на выгодных преимущественно для США условиях – как «еще одного кирпичика грандиозного личного триумфа Дональда Трампа как величайшего президента в истории Соединенных Штатов».