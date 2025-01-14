Четырехдневная рабочая неделя: перспектива появления в России и предполагаемая выгода

В материале РИАМО рассказываем о возможности введения в России четырехдневной рабочей недели и потенциальных перспективах, которые дает такая организация рабочего времени.

Будет ли в России введена четырехдневная рабочая неделя

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12 января 2025 года глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что не исключает возможности введения в нашей стране четырехдневной рабочей недели. «Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем», – сообщил Нилов. С точки зрения парламентария, сокращение количества рабочих часов должно быть компенсировано – либо финансами, либо технологиями, и технологии в данном случае являются более реальной альтернативой.

«Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие» Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду

Ранее со стороны депутатов уже звучали предложения ввести четырехдневную рабочую неделю для отдельных категорий граждан – например, для многодетных и одиноких родителей. С такой инициативой в ноябре 2024 года выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Политик предложил провести эксперимент на территории одного или нескольких регионов либо ряда предприятий, чтобы оценить экономическую и мотивационную эффективность такого подхода.

По словам Чернышова, сокращенная рабочая неделя может дать людям возможность повысить качество жизни за счет появления дополнительного времени на воспитание детей и семейные дела.

«В современном мире, где баланс между работой и личной жизнью становится все более актуальным, такая мера способна снизить уровень стресса и повысить удовлетворенность жизнью», – отметил парламентарий. Борис Чернышов вице-спикер Госдумы

Впрочем, на сегодняшний момент идея введения четырехдневной рабочей недели является скорее темой для обсуждения, чем продуманным проектом с четко прописанным регламентом и сроками.

Каковы потенциальные преимущества четырехдневной рабочей недели

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Под четырехдневной рабочей неделей обычно подразумевают сокращение рабочих часов (один из рабочих дней становится выходным) без сокращения заработной платы. На первый взгляд кажется, что это в любом случае будет невыгодным для работодателя. Однако ряд социологов и экономистов из разных стран утверждают, что освобождение одного дня в неделю может позитивно сказаться и на самих работниках, и на функционировании предприятий, и даже на экологии.

Исследователи перечисляют следующие преимущества четырехдневной свободной недели:

Дополнительный свободный день даст сотрудникам время для отдыха и восстановления сил, что в конечном счете скажется на продуктивности их работы.

Часть освободившегося времени люди смогут потратить на поддержание здоровья, что в конечном счете также повысит коллективную производительность труда.

Снизятся риски психического переутомления и «выгорания» успешных работников, которые трудятся на пределе своих сил.

Дополнительное время, проведенное с семьей, может сделать человека более удовлетворенным жизнью и, как следствие, более продуктивным.

Сокращение рабочей недели позволит создать дополнительные рабочие места.

Из-за того, что один дополнительный день в неделю люди смогут проводить дома, снизится нагрузка на транспортную систему, уменьшатся выбросы выхлопных газов.

В каких странах уже ввели или тестировали «четырехдневку»

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Четырехдневная рабочая неделя – идея, которая горячо обсуждается экономистами, социологами и психологами последние 10-15 лет. Не так давно ряд государств провел масштабный эксперимент по сокращению рабочей недели без уменьшения оплаты труда. Результаты в большинстве случаев оказались весьма обнадеживающими.

В Австралии, например, 20 компаний приняли участие в шестимесячном эксперименте с «четырехдневкой» – все эти месяцы люди работали 80% своего обычного времени и при этом получали 100% зарплату. В итоге компании оценили «общее воздействие 4-дневной рабочей недели» на 8,2 баллов из 10 возможных. Было отмечено уменьшение количества больничных на 44,3%, количество увольнений по собственному желанию снизилось на 8,6%. Более половины работников сообщили, что их производительность труда повысилась, а вот уровень стресса, напротив, заметно понизился. 19 из 20 компаний, участвовавших в проекте, заявили о желании продолжить использовать 4-х дневную модель.

Пилотный проект 4-дневной рабочей недели организовали также в Германии. Эксперимент длился полгода, финансовые результаты компаний, участвовавших в проекте, остались стабильными, при этом была достигнута 63-процентная оптимизация рабочих процессов. Сотрудники предприятий отметили улучшение эмоционального и психологического состояния, а также гармонизацию баланса между работой и личной жизнью.

Подобные эксперименты были проведены также в Ирландии, Великобритании, США, Швеции, Португалии, ЮАР и других странах. Многие компании, участвовавшие в проекте, отметили рост выручки, увеличение производительности труда, снижение количества прогулов и увольнений, улучшение психологической атмосферы в коллективе. Согласно проведенным опросам, при введении «четырехдневки» у работников появилось больше времени на общение с родными, хобби, здоровье и спорт. Подавляющее большинство сотрудников также отмечали большее, чем раньше, чувство удовлетворенности работой, уменьшение профессионального выгорания и уровня стресса, снижение тревожности, улучшение сна и общего психического состояния.

Самый показательный эксперимент с 4-дневной рабочей неделей провела Исландия: он проходил с 2015 по 2019 год при участии более 2,5 тысяч человек. По итогам четырехлетних наблюдений проект был признан весьма успешным, и на сегодняшний момент около 90% населения страны работают по сокращенному графику (уменьшение рабочих часов каждый день или 4-х дневная рабочая неделя).

Вариант четырехдневной рабочей недели с 2022 года официально возможен в Бельгии, с 2023 года – в Казахстане. По договоренности с работодателем сотрудник может выбирать, сколько дней в неделю он будет трудиться. Однако при этом число рабочих часов остается прежним, и многие предпочитают привычный график 5/8 – вместо 4/10. В большинстве стран мира в настоящее время регламентируется не количество рабочих дней в неделе, а максимальное число рабочих часов в неделю, и оно составляет от 40 до 60.