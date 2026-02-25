Четвертый месяц метеозимы. Какой будет погода в марте 2026 в Москве и Подмосковье

Подробности о том, какой будет погода в марте 2026 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Февраль 2026 года запомнится жителям столичного региона рекордными снегопадами: согласно данным Метеорологической обсерватории МГУ, 20 февраля в Москве была зафиксирована максимальная высота снежного покрова за все 72 года метеонаблюдений — она составила 80 сантиметров. Между тем уже в воскресенье в свои права вступит март — первый месяц весны. Подробности о том, какой будет погода в марте 2026 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Прогноз погоды на конец февраля 2026 в Москве и Подмосковье

Фото - © РИА Новости

О том, каких сюрпризов от погоды в последние дни уходящей зимы ждать жителям столичного региона, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Согласно прогнозу синоптика, в ночь на четверг, 26 февраля, возможен небольшой снег, а в облаках появятся просветы. Под утро столбики термометров покажут минус 4-7 градусов, а в светлое время суток потеплеет до нуля — минус трех градусов. При этом существенных осадков не ожидается.

В пятницу, 27 февраля, «окончательно распогодится». Снег будет маловероятен, минимальная температура составит минус 5-8 градусов, а после обеда столбики термометров поднимутся до нуля — минус трех градусов. Последний зимний день, который в 2026 году выпадает на субботу, 28 февраля, встретит жителей Москвы и области небольшим мокрым снегом, а также температурой около ноля.

Весна в этом году начнется в воскресенье, 1 марта, со скоротечных осадков в смешанном агрегатном состоянии с вероятностью ледяного дождя. Наступит оттепель с потеплением до плюс трех градусов.

«Оттепель, словно предчувствуя скорую смену календарных сезонов, наступит в заключительный день зимы и усилится в первые дни весны. Хотя весна и начнется с потепления, но не забываем, что по климату март в России — это четвертый месяц метеозимы», — отметил Евгений Тишковец.

Какой будет погода в марте 2026: пасмурно и снег

Фото - © РИА Новости

Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, в первый месяц весны 2026 года Московский регион ждет пасмурная погода или погода с переменной облачностью, но без ясных дней. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении двух недель месяца возможны осадки в виде снега и снега с дождем.

Самые холодные ночи, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут минус шесть градусов, выпадают на 6-8 и 14-15 марта. Самая низкая дневная температура — минус четыре градуса — ожидается 8-9 марта. Самыми теплыми ночами третьего месяца года могут стать ночи на 1-2 и 29 марта, когда столбики термометров покажут около нуля градусов. А самая высокая дневная температура — плюс три градуса — ожидается 1 и 28-29 марта.

Прогноз погоды на 8 Марта 2026

Фото - © РИА Новости

В предстоящем марте россиян ожидают долгие трехдневные выходные в честь Международного женского дня — они продлятся с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно. По предварительным данным Gismeteo, все три дня жителей столичного региона ожидает пасмурная погода с осадками: 7 марта — в виде дождя со снегом, а 8-9 марта — в виде снега. По ночам 7-9 марта температура будет держаться на уровне минус 5-6 градусов, а днем воздух прогреется до минус 1-4 градусов.