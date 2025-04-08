«Черный понедельник» - 2025: что ждет мировой и российский фондовые рынки

Что происходит на фондовых рынках мира и России, читайте в материале РИАМО.

Новые торговые тарифы американского президента Дональда Трампа обрушили мировые рынки. Индекс DAX Германии упал на 10%, индекс CAC Франции — на 6,5%, индекс FTSE 100 Великобритании — на 6%, индекс Nikkei Японии — на 9%.

Акции китайских компаний рухнули на 13,74%, показав самое резкое дневное снижение с 5 июня 1989 года. Гонконгская фондовая биржа завершила торги падением на 13,12% — это худший показатель с 1997 года. Также фьючерсы Nasdaq и S&P 500 ушли в минус на 5,4% и 3,84%. В последний раз такое падение фиксировалось в 1987 году, когда случился «черный понедельник». Можно ли события последних дней и, в частности 7 апреля, назвать «черным» понедельник и как падение мировых рынков отражается на российском фондовом рынке, читайте в материале РИАМО.

Мир пережил еще один «черный понедельник» 7 апреля 2025 года

Фото - © Сергей Прокопенко / Фотобанк Лори

День 19 октября 1987 года вошел в историю мирового фондового рынка как «черный понедельник». Это было крупнейшее падение в истории: известный индекс Dow Jones обвалился тогда на 22,6%. Самое примечательное, что тот кризис во многом так и остался загадкой для аналитиков, они так и не пришли к единому мнению, что же вызвало столь резкое падение.

Обвал мировых рынков в апреле 2025 года в результате введения торговых пошлин со стороны США эксперты по аналогии тоже назвали «черным понедельником».

«Я считаю, что недавний обвал на фондовых рынках слабо сопоставим с событиями 19 октября 1987 года. В инвестиционном сообществе до сих пор ведутся дискуссии по поводу реальных причин снижения индекса Dow Jones Industrial Average на 22,6% 37,5 лет назад на фоне отсутствия каких-либо сопоставимых по масштабу отрицательных событий», — отметил старший менеджер проектов Atomic Capital Денис Маслин.

В то же время фундаментальная причина актуального падения фондовых индексов сейчас представляется очевидной — решение президента Дональда Трампа о новой системе пошлин и сопутствующие риски для развития мировой экономики, добавил эксперт.

Участники мировой экономики разделились: Индия, Израиль и Вьетнам хотят договариваться, Китай и Евросоюз — воевать

Фото - © Sergey Grishin / Фотобанк Лори

Котировки на биржах среагировали так остро, потому что президент США в свойственной ему манере принял радикальное решение об обложении пошлинами всего импорта, в то время как инвесторы ожидали менее строгий характер протекционистских мер.

Будущая динамика фондовых индексов во многом будет зависеть от дальнейшего вектора развития событий в ближайшие дни – эскалации глобальной торговой войны или стремления стран к поиску компромисса, считает Маслин.

«Уже сейчас мы можем наблюдать, что публичная риторика представителей власти разных стран свидетельствует о том, что участники мировой экономики разделились в выборе подхода к преодолению нависшей угрозы кризиса внешней торговли. Мировая экономика входит в очередной виток повышенной волатильности, и только дисциплина и рассудительность помогут инвесторам сохранить и приумножить свои активы» Денис Маслин старший менеджер проектов Atomic Capital

Ряд стран, которые хотят жить в мире с США, приняли решение не отвечать сразу на тарифы Трампа, а провести переговоры. В Белом доме рассказали, что с таким запросом уже обратилось более 50 стран. 5 апреля канал CNN сообщил, что США уже начали обсуждение с представителями Вьетнама, Индии и Израиля возможности заключения двусторонних торговых соглашений, которые могли бы привести к снижению пошлин.

Другие страны, например, Китай и Евросоюз настроены решительно и готовы к «торговой войне».

КНР вводит с 10 апреля ответные пошлины против США в размере 34% на весь американский импорт. Также Пекин ввел нетарифные ограничения на экспорт некоторых редкоземельных металлов в США.

Еврокомиссия (ЕК) предложила с 16 апреля ввести ответные тарифы в размере 25% на промышленные товары из США, сообщает Reuters. По информации агентства, тарифы предлагается вводить в три этапа: первый пакет — с 16 апреля, второй — с 16 мая, третий — с 1 декабря.

Мосбиржа бьет рекорды по падению: что будет с российским фондовым рынком

Фото - © Кирилл Черезов / Фотобанк Лори

Непрерывное снижение индекса Московской биржи продолжается уже 13 торговых сессий подряд. После фиксации на уровне 3257,49 пунктов 18 марта IMOEX (индекс Мосбиржи) ежедневно завершает торги на более низких значениях. Предыдущая неделя завершилась для индекса на отметке 2781,97. В понедельник 7 апреля значение индекса не преодолело отметку в 2700 пунктов. Формально текущее падение является самым продолжительным за всю историю наблюдений, хотя стоит учитывать месячный перерыв в торгах в начале 2022 года, отмечает руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

«В период с марта по апрель 2025 года индекс скорректировался к уровням конца декабря 2024 года. Рынок, по сути, нивелирует положительную динамику, обусловленную ослаблением геополитической напряженности между Россией и США. Этот же фактор, в свою очередь, способствовал укреплению рубля, поскольку геополитический риск перестал закладываться в валютные курсы, однако сейчас он возвращается» Артур Мейнхард руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle

По его мнению, пока сложно говорить о завершении коррекции. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от новостного фона, который оказывает существенное влияние на настроения частных инвесторов, чья доля в торгах акциями приближается к 75%.

В конце декабря 2024 года возник оптимизм в связи с возможным скорым прекращением военных действий. 20 декабря IMOEX продемонстрировал резкий скачок с 2420,45 пунктов на открытии до 2638,42 пунктов на закрытии. После этого индекс непрерывно рос в течение трех месяцев, с небольшими локальными откатами. Учитывая стартовые позиции этого роста, потенциал для дальнейшей коррекции еще сохраняется, считает Мейнхард.

«Подобная коррекция, хотя и в меньших масштабах и более сглаженная, будет наблюдаться и в рубле, так как одним из факторов укрепления национальной валюты в начале года была геополитика. Однако, помимо этого, рубль поддерживало еще и превосходство во внешнеторговом балансе экспорта над импортом. Низкая активность импортеров в начале года — сезонное явление, поскольку они активно закупаются к Новому году, а потом распродают остатки. Плюс не стоит забывать про повышенные продажи инвалюты ЦБ РФ в первые месяцы 2025 года, что было благоприятно для российской валюты», — прокомментировал аналитик.