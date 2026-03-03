«Черный лебедь» для нефти и ставок: как война на Ближнем Востоке повлияет на российскую экономику

О рисках и возможностях для российского бюджета, экспорте и импортозамещении на фоне ближневосточного кризиса, читайте в материале РИАМО.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и удары по Ирану обернулись классическим «черным лебедем» для глобальных рынков. Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, оказался под угрозой блокировки (по крайней мере Иран заявил о перекрытии Ормуза), мгновенно обрушив цены на нефть и создав новую реальность для экспортеров. В то время как мир готовится к инфляционному шуму, российская экономика оказалась перед дилеммой: сможет ли она превратить скачок цен в долгосрочное преимущество или выигрыш окажется краткосрочным, читайте в материале РИАМО.

Нефтяные риски и возможности для России из-за войны на Ближнем Востоке

Последствия войны на Ближнем Востоке для мировой и российской экономики будут зависеть от ее продолжительности и масштаба, а также от того, сохранится ли действующая система власти в Иране, указывает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Уже в первые дни военной операции понятно, что ее последствия сильнее, чем 12-дневная война США и Израиля с Ираном в июне прошлого года, когда влияние ограничилось краткосрочным ростом военной премии в цене нефти, подчеркивает она. Во-первых, тогда не перекрывался Ормузский пролив, через который проходит более 20% мировых поставок нефти и значительная часть поставок СПГ. Во-вторых, сейчас шире территория конфликта — в военные действия вовлечены государства Персидского залива, наносится ущерб их инфраструктуре: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана. Авиасообщение в странах Ближнего Востока на прилет и на вылет фактически парализовано. Лидеры Великобритании, Франции и Германии пригрозили Ирану военными мерами, в случае если тот продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что операция планируется примерно на 4 недели, но будет вестись до достижения целей (они не были названы).

Основной канал влияния войны на мировую и российскую экономику — цены на нефть, говорит аналитик ФГ «Финам». На открытии торгов цена Brent подскочила на 13%, выше $82/барр., и сейчас торгуется по $80/барр.

По оценке Bloomberg Economics, Иран поставляет около 5% мировой нефти, и полное прекращение поставок повысит цену примерно на 20%, а если будет полностью перекрыт Ормузский пролив, то, по их мнению, цены нефти может подскочить до 108 долларов за баррель. Это связано с тем, что для других ближневосточных нефтедобывающих государств Ормузский пролив также является крупнейшей транспортной артерией для доставки нефти потребителям. Перевозчики уже переключаются на альтернативные маршруты, и это может привести в том числе к сокращению дисконта в цене российской нефти. По оценке Bloomberg Economics, в случае сохранения таких высоких цен на нефть (в течение относительно продолжительного времени), это нанесет ущерб крупным импортерам, включая Китай, Европу и Индию, в то время как выгоду получат экспортеры, такие как Россия, Канада и Норвегия.

«Повышение цен на нефть позволило бы улучшить динамику нефтегазовых доходов бюджета России, которые в январе просели до минимума с 2020 года. Резкое отставание НГД от плана даже привело к тому, что Минфин, по словам Антона Силуанова, рассматривает ужесточение бюджетного правила, в котором цена отсечения на этот год установлена на уровне $59/барр., а средняя цена Urals за январь лишь немного превысила $40/барр. Кроме того, Россия потенциально выигрывает как экспортер металлов, в том числе золота, цены на которое также взлетели на фоне бегства инвесторов от рисков», — отмечает Беленькая.

Хрупкий баланс: фактор времени и глобальные угрозы

Однако основной вопрос в том, как долго продлится военная операция и связанные с ней высокие цены на нефть — займет ли это несколько недель или месяцы, подчеркивает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Если несколько недель, то позитивное влияние высоких цен на нефть на российский бюджет и экспортные доходы будет краткосрочным. Советник главы Банка России Кирилл Тремасов в выходные уже высказался в том смысле, что краткосрочные колебания цен на нефть в результате конфликта на Ближнем Востоке не отменяют необходимости при определении цены отсечения ориентироваться на прогноз долгосрочной сбалансированной цене нефти (то есть это можно интерпретировать как аргумент в пользу понижения цены отсечения). Нельзя исключить, что если в результате военной операции конфликт США с Ираном будет так или иначе урегулирован и с Ирана будут сняты санкции, то рынок получит дополнительное предложение иранской нефти, которое со временем может оказывать давление на цены. А Китай как основной импортер подсанкционной (и поэтому дешевой) иранской нефти при этом может проиграть, объясняет Беленькая.

«Негатив военного конфликта для мировой экономики состоит в рисках его дальнейшей эскалации, резком повышении неопределенности, нарушениях транспортного сообщения с крупнейшими ближневосточными экономиками. В частности, ОАЭ, оказавшиеся под атаками иранских обстрелов, сейчас являются одним из основных транспортных и финансовых хабов для России. В случае устойчивого ценового шока на энергоресурсы (как в 2022 году) можно ожидать новой волны инфляции в Европе, Азии и в меньшей степени США, что может даже стать триггером для мирового экономического кризиса. То есть, чем быстрее завершится конфликт, тем лучше для мировой экономики и, в долгосрочном смысле, и для России», — резюмирует аналитик.

Нефтяной козырь под вопросом: эксперт оценил двойственные последствия войны для РФ

Текущая эскалация на Ближнем Востоке, вылившаяся в прямое военное столкновение между США, Израилем и Ираном, представляет собой классический «черный лебедь», трансформирующий архитектуру глобальных энергетических и финансовых рынков, полагает директор департамента торговых операций ГК ГБИГ Холдингс Дмитрий Царьков.

«На мой взгляд, наиболее критическим фактором здесь является не сам факт боевых действий, а фактическая блокировка Ормузского пролива, через который проходит порядка 20% мирового потребления нефти и значительная доля СПГ. Реакция рынка в виде скачка цен на Brent выше отметки 80-82 доллара за баррель в начале торговой сессии понедельника является лишь первичным импульсом, отражающим шок от „обезглавливания“ иранского руководства и рисков тотальной дестабилизации региона», — комментирует эксперт.

По его мнению, влияние ближневосточной эскалации на макроэкономические показатели России носит двойственный характер, сочетая в себе краткосрочные фискальные выгоды и долгосрочные структурные риски.

С одной стороны, конъюнктурный рост цен на энергоносители существенно укрепляет торговый баланс и расширяет возможности по наполнению доходной части федерального бюджета, что критически важно в условиях повышенных государственных обязательств и необходимости финансирования импортозамещения.

Однако избыточный оптимизм относительно «нефтяного фактора» преждевременен, так как глобальный инфляционный шок, вызванный дестабилизацией ключевых транспортных артерий и удорожанием логистики, неизбежно трансформируется в рост стоимости импортных комплектующих и товаров, считает Царьков.

«Я ожидаю, что в случае затяжного конфликта Банк России будет вынужден сохранять жесткую денежно-кредитную политику для купирования этих проинфляционных рисков, что в совокупности с потенциальной волатильностью валютного курса может ограничить темпы экономического роста, несмотря на приток дополнительной экспортной выручки», — заключает эксперт.

Как конфликт на Ближнем Востоке может наполнить бюджет РФ и ускорить импортозамещение

Обострение международных отношений на Ближнем Востоке будет иметь масштабные последствия для мировой экономики. Для России конфликт в главном «регионе-экспортере» нефти и газа может стать окном возможностей, считает директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

По его мнению, существует два основных сценария развития событий вокруг Тегерана. Первый — краткосрочный конфликт с последующим восстановлением логистики Ормузского пролива, на который приходится порядка 20% перевозимой нефти, нефтепродуктов и СПГ. Второй — долгосрочный конфликт, в который будет вовлечено большинство стран Персидского залива. Рассматривать реальную мультипликацию последствий на российскую экономику следует исключительно в контексте второго сценария.

«Основным следствием возникшего на Ближнем востоке вооруженного противостояния стал галопирующий рост котировок на нефть: за неделю стоимость нефти марки Brent выросла на 10 долларов и остановилась на отметке 80 долларов за баррель сырой нефти. Повышение цен на фоне угрозы блокировки Ормузского пролива создает пространство для увеличения российского экспорта, в первую очередь — в Китай, который является основным покупателем иранской и венесуэльской нефти. Цепочка политических конфликтов на мировой арене поставила под угрозу сырьевое благополучие Пекина. „Пробелы“ поставок могут быть заполнены российским сырьем — недозагруженные добывающие мощности есть», — комментирует Марышев.

Однако, перекройка мирового нефтегазового рынка, которая набирает обороты, окажет влияние не только на экспортный потенциал российских ВИНК. Благодаря дополнительным доходам бюджета, которые появятся в случае долгосрочного конфликта на Ближнем Востоке, возникнут фонды для распределения в наиболее «охлажденные» сектора российской экономики. Например, жилищное строительство и связанные с ним банковские продукты. Ожидать значительного снижения ипотечных ставок не следует, однако профильные государственные программы поддержки могут расширить, полагает эксперт.

Кроме того, ключевое направление для российской экономики — технологическая суверенизация — получит дополнительный импульс, добавляет он. НИОКР, создание опытных образцов, апробация и запуск в серийное производство является длинным циклом с неоднозначными и непредсказуемыми результатами в начале инвестиционного цикла. Поэтому для реализации программы импортозамещения необходимы деньги, которыми «можно рискнуть».

«Тем не менее, вероятность долгосрочного конфликта вокруг Ирана крайне невелика: слишком серьезное давление оказывается на Тегеран. Полагаю, что конфликт обернется краткосрочным. Поэтому последствия будут не столь радикальными — рынок стабилизируется, а нефтяные котировки вернутся на отметку 60 долларов», — прогнозирует Марышев.