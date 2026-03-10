Британская монархия готовится к смене главы: кто займет место короля Карла III?

По данным ряда британских изданий, нынешний британский монарх Карл III планирует завершить свое правление уже в ближайшие месяцы и уступить трон своему старшему сыну Уильяму. Эксперты полагают, что решение обусловлено проблемами со здоровьем короля, а также ситуацией вокруг бывшего принца Эндрю, лишенного титулов и оказавшегося в центре уголовного дела.

Причины ожидаемого отречения Карла III

Фото - © Алексей Витвицкий/РИА Новости

Сообщается, что здоровье Карла III ухудшилось в 2024 году, когда стало известно о его борьбе с онкологическим заболеванием. И именно этот факт является основным для появления слухов о скорой передачи власти.

Журналист Роб Шутер, бывший пресс-секретарь принцессы Майкл Кентской, подчеркивает, что отказ от власти произойдет добровольно и взвешенно, поскольку король сам осознает необходимость передачи полномочий. Инсайдеры указывают, что большинство функций и обязательств Карла III уже давно исполняет принц Уильям, включая дипломатические миссии и организацию встреч с иностранными представителями.

Принц Уильям официально считается следующим в очереди на британский престол. Если он вступит в права монарха, его жена, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, получит статус королевы-консорта. Ожидается, что этот процесс пройдет гладко и без значительных потрясений для государства и населения Великобритании.

Информация об отречении Карла III от престола — всего лишь слухи?

Фото - © Алексей Витвицкий/РИА Новости

Несмотря на слухи и предположения относительно возможного отказа Карла III от должности, официальных заявлений со стороны Букингемского дворца пока не поступало. Любые изменения в статусе британского монарха будут сопровождены соответствующими церемониями и официальными объявлениями.

Более того, сам король Карл III, по утверждению инсайдеров, очень недоволен этими слухами. Отдельно короля якобы раздражает тот факт, будто бы его сын Уильям уже негласно правит страной. «Он не в восторге от этого, ведь он наконец-то занял должность, которую ждал всю свою жизнь. Теперь, когда он стал королем, все сосредоточены на том, кто станет следующим», — сообщил источник.

А ведь между тем в 2025 году Карл принял участие в 532 публичных мероприятиях! Об этом сообщила газета The Mirror и подчеркнула, что монарх оказался самым работающим членом королевской семьи. Тогда как Уильям — лишь на седьмой строчке рейтинга работоспособности.

Кроме того, борьба с раком, по словам короля, идет успешно, и с 2026 года он уменьшит интенсивность терапии. В канцелярии главы государства пояснили, что Его Величество исключительно хорошо реагирует на лечение, и его врачи рекомендуют, чтобы «дальнейшие меры теперь перешли в профилактическую фазу».

Us Weekly отметил, что у Уильяма действительно есть собственный кабинет и штат сотрудников, однако это не значит, что король передал всю власть сыну, последнее слово всегда остается за Карлом. «У Уильяма есть собственный кабинет и штат сотрудников, отдельный от королевского, и они с отцом тесно сотрудничают. Карл III верит, что Уильям отлично справится с ролью короля, и всячески его поддерживает. Когда они не соглашаются, Уильям уважает решения своего отца», — говорит издание.