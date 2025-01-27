Борьба с вейпами в России: полный запрет, новые штрафы и лечение в рехабах

В материале РИАМО читайте о запретах и правилах продажи вейпов в России и о том, как избавиться от зависимости.

В России серьезно взялись за законодательство в сфере оборота никотинсодержащей продукции. Помимо строгих запретов при продаже такой продукции, список которой постоянно расширяется, введена уголовная ответственность за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним. Какие еще меры приняты и можно ли избавиться от желания курить вейпы с помощью гипноза, читайте в материале.

Сигареты, кальян и вейп: в чем различия и почему это все опасно

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Врач-пульмонолог Ирина Иванова говорит о том, что из всего списка того, чем можно дымить, опасно все. Нет более безопасных сигарет или совершенно безвредных вейпов.

Вейп преобразует жидкость в пар. Он состоит из батарейного блока и атомайзера. Жидкости для вейпа состоят из глицерина, пропиленгликоля или дистиллированной воды, ароматизаторов, никотина и красителя. Последние два компонента есть не во всех жидкостях, но, тем не менее, полностью безвредных жидкостей не бывает. Они содержат формальдегид и акролеин, которые при нагревании выделяют токсины.

В кальяне при нагревании пар проходит длинный путь через колбу, наполненную водой. Смеси для кальянов также бывают безникотиновыми, но это тоже не говорит о безопасности кальянов. Курение кальяна — это такой же вред организму, даже несмотря на какую-то очистку вдыхаемого пара водой. Никотин также вызывает зависимость, вредные вещества все равно попадают в организм.

«В целом ни вейп, ни кальяны не являются альтернативой обычным сигаретам. Это такой же вред. Все эти способы подымить часто становятся причинами сердечно-сосудистых заболеваний, зависимости, онкологических заболеваний, бесплодия и других болезней» Ирина Иванова Врач-пульмонолог

Кроме того, курение вейпов и кальянов часто проходит в коллективе, где происходит слюнообмен, что может стать причиной заражения туберкулезом и гепатитами.

Вейпы опасны именно распространенными мифами об их безопасности. Их представляют как некую совсем невредную замену сигаретам, а курение и вовсе делают таким обязательным пунктом взросления. На самом деле они очень опасны. Смеси ароматные и поэтому нравятся именно подросткам. Дым (а вовсе не пар, как утверждается) влияет на работу мозга, гипоксия приводит к кислородному голоданию.

По словам врача, вейпы нарушают работу альвеол — основных структурных единиц легких. Ядовитый дым делает их хрупкими и беззащитными перед смертельно опасными болезнями. Часто непонятный состав вызывает химическую и психологическую зависимость.

«Курение чего-либо опасно для любого человека. Но подростки в зоне повышенного риска в силу возраста. Растущий организм, неустойчивый гормональный фон, психологическая неустойчивость и прочие факторы наносят непоправимый удар по здоровью детей и может приводить к летальным исходам», — предупреждает Ирина Иванова.

Какие есть методы бросить курить вейп

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В последнее время популярным стало кодировать подростков от курения вейпов с помощью гипноза. Школьников отправляют в настоящие рехабы, лечат с помощью гипноза или психотерапией с внушением, что они не доживут до 40 лет. Такой метод обходится в 50 тысяч рублей и якобы избавляет от зависимости за 8-10 сеансов.

Тем временем многие наркологи называют такие методы сомнительными и просто способом заработка на отчаявшихся родителях.

В частности, нарколог Василий Шуров назвал сомнительной и слишком дорогостоящей практику кодирования. Он отметил, что на это, в том числе и на иглорефлексотерапию и гипноз, идут, ожидая быстрый результат, но избавление от зависимости — это всегда долгая работа над собой.

По его мнению, нужно прикладывать усилия и порой предпринимать десятки попыток снова и снова вплоть до успешного результата. В том числе зависимым пациентам обычно назначают психотерапию, препараты для блокировки никотиновых рецепторов, а количество выкуренных сигарет и вейпов человек снижает постепенно.

Нарколог Николай Ефремов говорит, что намного эффективнее будет собственный пример, поиск положительной мотивации для того, чтобы бросить курить, поддержка друзей. Это дольше и сложнее, но точно эффективнее, чем запугивание подростка, которое вовсе может закончится тяжелой депрессией.

Запреты и новые инициативы: правила продажи вейпов в России в 2025 году

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17 января в Госдуме одобрили к принятию законопроект, который направлен на увеличение до двух миллионов рублей штрафов за продажу несовершеннолетним табачной продукции, вейпов и кальянов. Документ вносит изменения в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях.

Сейчас продажа несовершеннолетним сигарет и вейпов грозит наложением штрафов в размере ( новая редакция ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ ):

от 40 до 60 тысяч рублей — для граждан;

от 150 до 300 тысяч рублей — для ИП и должностных лиц организаций;

от 400 до 600 тысяч рублей — для организаций.

С вступлением в силу нового закона граждане за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним будут платить до 300 тысяч рублей, должностные лица и ИП — до 700 тысяч рублей, юридические лица — до двух миллионов рублей. Теперь его должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент.

Кроме того, в Госдуме принято решение доработать законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Законопроект внесли на рассмотрение 26 декабря 2024 года. Помимо электронных сигарет, запрет затрагивает продажи жидкостей для устройств нагревания табака.

20 декабря 2024 года Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании за повторную продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции (речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе, употребление которых может привести к серьезным заболеваниям). Поправки включаются в статью 151.1 УК РФ. Теперь наказание будет в виде штрафа до 80 тысяч рублей и исправительных работ до одного года с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Более того, с 2023 года установлены ограничения и запреты на продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции федеральным законом от 28.04.2023 № 178-ФЗ. Под такими устройствами закон понимает любые электронные и иные приборы, которые используются для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля и пара, вдыхаемых потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака, а также их составные части и элементы. По правилам продажа такой продукции должна осуществляться строго в магазинах и павильонах без указания цены, без использования каких-либо графических изображений и рисунков. За нарушение закона предусмотрены штрафы по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ.