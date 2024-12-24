Блокировка WhatsApp в России: насколько вероятна и чем заменить мессенджер

В материале РИАМО разбираемся, могут ли в России заблокировать WhatsApp и какие у мессенджера есть альтернативы.

Почему могут заблокировать WhatsApp

Фото - © Unsplash.com

О блокировке WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ) в России говорят уже не в первый раз. Причиной такого решения может стать то, что мессенджер принадлежит запрещенной организации. Кроме того, 19 декабря текущего года Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации, то есть сервисов, «которые де-факто являются организаторами распространения информации, в соответствии с российским законодательством признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории РФ».

После этого многие заговорили о том, что блокировка WhatsApp — вполне реальная перспектива. Теперь ситуация зависит от того, насколько руководство сервиса будет соблюдать российское законодательство и какой будет его позиция по вопросу хранения информации о пользователях и переписках, а также предоставления этой информации по запросу ФСБ.

На данный момент, по словам зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, WhatsApp с российскими властями не сотрудничает.

«У WhatsApp нет никакого контакта с нашими правоохранительными органами. Там регулярно создают чаты экстремистского характера, вербуют людей. Поэтому нужно что-то с этим делать, и мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит эту структуру о серьезных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь „мяч“ на стороне WhatsApp», — сказал депутат.

По федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и/или обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. Информация о звонках, текстовых сообщениях и файлах интернет-пользователей должна храниться до шести месяцев.

Что говорят официальные источники

Фото - © Unsplash.com

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил ТАСС, что информация о возможной блокировке мессенджера — это слухи.

«Это слухи, мы не можем позволить себе комментировать их. На данный момент дополнительной информации нет кроме того, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации», — сказал Боярский.

Ещк один депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что в парламенте вопрос блокировки мессенджера не обсуждается.

А вот по словам зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, вероятность блокировки WhatsApp довольно высока.

О том, что мессенджер может постигнуть судьба его материнской компании, еще в июле 2024 года заявлял тогдашний глава глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Чем грозит отключение WhatsApp

Фото - © Unsplash.com

Отключения интернет-сервисов для россиян — уже не новость, и всегда им находятся альтернативы. Поэтому паниковать не стоит, тем более что мессенджер еще не заблокирован.

Если WhatsApp все же станет недоступным, то те, кто не использует другие сервисы, рискуют потерять контакты. К тому же придется привыкать к новым интерфейсам других мессенджеров.

Чтобы не было шока от неожиданного отключения WhatsApp, стоит создать резервные копии переписок, синхронизировать контакты, найти альтернативы и начать ими пользоваться.

Каковы альтернативы WhatsApp в России: 5 сервисов

1. Telegram

Это самая очевидная альтернатива WhatsApp, которой уже многие пользуются. Тут можно писать, отправлять голосовые сообщения, обмениваться файлами, постить сторис, пользоваться чат-ботами, создавать группы, каналы и рабочее пространство. Доступны видеозвонки, реакции на сообщения и многое другое. Есть подписка с расширенным функционалом.

2. «Яндекс.Мессенджер»

Фото - © Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных

Приложение позволяет отправлять текстовые сообщения, совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться фотографиями и файлами, создавать и подписываться на каналы. Сервис имеет удобный и простой интерфейс, в котором легко ориентироваться. Есть функционал для компаний, а переписка хранится в зашифрованном виде на серверах Яндекса.

3. VK Messenger

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Это официальный мессенджер социальной сети «Вконтакте». Он позволяет вести переписку, совершать голосовые и видеозвонки и обмениваться медиаконтентом. Для школьников есть учебный профиль «Сферум», где можно получать задания, проводить родительские собрания и прочее. Кроме того, предусмотрена возможность переноса контактов из чатов WhatsApp.

4. TamTam

Фото - © Adobe Stock

Это приложение разработано российской компанией Mail.Ru Group на базе приложения «ОК Сообщения». Здесь можно создавать личные и групповые чаты, каналы, совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться файлами и стикерами. Удобно приложение тем, что может работать при нестабильном соединении и оффлайн. В TamTam можно авторизоваться с помощью аккаунтов в «Одноклассниках» и «Вконтакте».

5. «Серафим»

Фото - © Freepik.com

Этот мессенджер чисто российский и изначально создан для корпоративного общения. Его интерфейс очень прост и лаконичен, в нем нет привычного набора гифок и стикеров. Зато здесь можно создавать чаты для сотен участников и устраивать конференции. Кроме того, защита данных здесь самая современная.