Блэкаут в Мурманской области: что известно о масштабной аварии и когда появится электричество

Что произошло в Мурманской области 23 января

Об отключениях электроэнергии в городах Мурманск и Североморск из-за «аварийных ситуаций, произошедших на линиях “Россетей”», стало известно вечером 23 января. В частности, об сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале. Глава региона также объявил о введении режима повышенной готовности.

«Вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение. Это необходимо для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты» Андрей Чибис Губернатор Мурманской области

Как сообщили в ТАСС, массовые отключения света в регионе начались в 18:00, а причиной повреждения двух опор ЛЭП стали «штормовой ветер, туман и метель».

Утром следующего дня губернатор написал о том, что зафиксировано обрушение пяти опор ЛЭП. Он также сообщил, что восстановление энергоснабжения займет «не менее суток».

Как ликвидируют последствия аварии на электросетях в Мурманской области

По словам Андрея Чибиса, «благодаря четкой, жесткой организации» властям региона удалось избежать разморозки сотни домов в Мурманске и Североморске. Губернатор также сообщил, что пять новых опор ЛЭП уже доставлены в Мурманскую область, и теперь сталось доставить их к местам установки вертолетом.

Днем 25 января Чибис написал, что, несмотря на круглосуточную работу, специалистам «Россетей» пока не удалось восстановить линии электроснабжения. «Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности, крутыми подъемами», – пояснил глава Мурманской области.

В связи с затяжным характером аварии на территории Мурманской области был введен режим чрезвычайной ситуации. «Для жителей региона введение режима ЧС не влечет изменений в повседневной жизни, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний», – написал губернатор.

Утром 26 января Чибис сообщил, что, по данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению займет не менее суток. При этом для полного завершения работ по установке и подключению основных опор потребуется неделя. «На данный момент 80% домов Мурманска и ЗАТО Североморск подключены к стабильному электроснабжению. Работы идут непрерывно», – заверил глава региона.

Какие меры поддержки населения предприняты в Мурманской области

На фоне отключений электроэнергии в Мурманске были созданы пункты обогрева и полевые кухни, начата раздача продуктов первой необходимости. О работе таких точек, а также режиме работы школ и других бюджетных учреждений в своем телеграм-канале регулярно сообщает мэр города Иван Лебедев. По Североморску подобную информацию публикует глава этого города Владимир Евменьков.

Кроме того, 26 января Андрей Чибис объявил о введении бесплатного проезда в троллейбусах и автобусах в Мурманске и Североморске, а также между ними.

Что известно об уголовном деле в связи с аварией в Мурманской области

Уже около полуночи 24 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следователей, 23 января должностные лица сетевой организации не приняли своевременные меры по текущему содержанию линий электропередачи в надлежащем состоянии, а также не среагировали на аварийные отключения энергоснабжения. В результате произошло критическое падение напряжения и массовое отключение энергопотребителей в Мурманске и населенных пунктах ЗАТО Североморск, в том числе на объектах критической инфраструктуры.

В ходе следственных действий было осмотрено место обрушения опор ЛЭП с участием взрывотехников и специалистов в области энергетики. Признаков какого-либо внешнего воздействия третьих лиц на опоры установлено не было, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Мурманской области.

По информации «Интерфакса», упавшие под Мурманском опоры ЛЭП эксплуатировались с 1960–1980-х годов. При этом срок эксплуатации опор составляет 40 лет, а после раз в пять лет они проходят техническое освидетельствование.

Сейчас следователи проверяют, в какие сроки и насколько качественно проходило освидетельствование. В центре внимания также вопросы содержания сетей. Сообщается, что упавшие опоры находятся на расстоянии около 7 километров от Мурманска.