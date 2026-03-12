Битва высокой ставки ЦБ, дорогой нефти и бюджетного маневра: каким будет курс евро весной 2026 года

Весна 2026 года вносит коррективы в валютные прогнозы: рубль оказался на перепутье между жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ, рекордными ценами на сырье и паузой в действии бюджетного правила. Тем временем на мировой арене доллар пытается переиграть евро на фоне геополитической турбулентности в Ормузском проливе и логистического коллапса. Чего ждать от европейской валюты в ближайшие месяцы и где пролягут новые границы валютных коридоров, читайте в материале РИАМО.

Рубль на распутье: нефть тянет вверх, бюджетное правило — вниз

Фото - © Медиасток.рф

Сейчас на валютные курсы влияет несколько разнонаправленных факторов, констатирует ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

На данный момент поддержку рублю оказывает сохраняющаяся высокой ключевая ставка, которая обеспечивает достаточно высокие рублевые доходности, что сдерживает переток средств в валюту. При этом впереди — два заседания Банка России по ключевой ставке. Последнее решение регулятора оказалось более мягким, чем ожидали участники рынка, что увеличило давление на курс рубля.

«Консенсус-прогноз сейчас: 20 марта регулятор снизит ее еще на 0,5 п. п., до 15%. Формально это негативно для рубля, так как сокращается дифференциал к доходностям валютных инструментов. Но инвесторы живут ожиданиями, и сейчас рыночные ставки уже и так закладывают мартовское снижение ключевой. Так что расклад сил в марте вряд ли изменится. К тому же ЦБ может даже немного ужесточить риторику, понимая возможные последствия от предстоящего изменения параметров бюджетного правила. Тем не менее, мы ожидаем, что тенденция к смягчению монетарной политики продолжится в течение года, что сократит уровень рублевых доходностей и негативно скажется на рубле», — комментирует Бредихин.

Другим фактором выступают высокие цены на углеводороды и сырье, говорит эксперт. Несмотря на недавнее снижение, цены на цветные и драгоценные металлы остаются на высоких уровнях. Рост цен на нефть и газ, а также сокращение дисконтов для российских марок поддерживают рубль и компенсируют негативный эффект от изменения бюджетного правила. Можно ожидать, что в ближайшие месяцы произойдет увеличение объемов экспорта. В то время как динамика импорта пока что отстает. В I квартале причин для всплеска импорта нет, особенно с учетом скромных темпов роста кредитования. К тому же последние цифры по объему контейнерооборота говорят, что, наоборот, наблюдается падение в годовом выражении. Перевалка контейнеров в портах России по итогам января составила 411 тыс. TEU (-14% г/г). Исходя из этого можно ожидать, что сальдо торгового баланса останется положительным, что поддержит рубль, считает инвестиционный аналитик Go Invest.

Однако ужесточение бюджетного правила может оказать значимое влияние на валютный рынок, подчеркивает он.

«В связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве Минфин принял решение не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте. Таким образом, совокупный объем операций по продаже валюты с 6 марта (пока министерство сообщило лишь о паузе на месяц) снизится с 16,5 до 4,6 млрд руб. Поэтому мы ожидаем постепенного ослабления рубля на горизонте ближайших месяцев до диапазона в 93-97 рублей за евро», — прогнозирует Бредихин.

Прогноз курса евро на весну: «военная премия» в нефти против традиционного роста импорта

Фото - © Медиасток.рф

На текущий момент валютный ландшафт весны 2026 года определяется сложным переплетением геополитических рисков на Ближнем Востоке и завершением циклов ужесточения монетарной политики в крупнейших экономиках, высказывает свое мнение директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков. Основным драйвером для европейской валюты выступает фактор неопределенности в Ормузском проливе, который уже спровоцировал рост энергетических котировок и заставил Европейский центральный банк занять выжидательную позицию.

«На мой взгляд, инфляционные риски, вызванные удорожанием энергоносителей, не позволят регулятору в ближайшие месяцы перейти к активному смягчению, что при сохранении ставки депозита на уровне 2% создает фундамент для относительной устойчивости евро в паре с долларом США. В краткосрочной перспективе я ожидаю сохранения курса EUR/USD в диапазоне 1,14–1,18, где верхняя граница будет тестироваться в случае дальнейшей эскалации конфликта и перетока капитала в защитные активы вне американской юрисдикции», — прокомментировал Царьков.

Давление на доллар оказывает неопределенность в руководстве ФРС и политические дискуссии вокруг тарифной политики США, в то время как европейская экономика демонстрирует признаки адаптации к внешним шокам.

Вероятность сценария, при котором евро продолжит укрепление к доллару, эксперт оценивает как умеренно высокую, при условии, что инфляция в Еврозоне не выйдет за пределы целевых 2% из-за волатильности цен на нефть и газ.

«Что касается динамики евро к российскому рублю, то здесь ключевым фактором остается цикл снижения ключевой ставки Банком России, начавшийся в феврале. Снижение ставки до 15,5% при одновременном сохранении высокой инфляционной премии создает предпосылки для постепенного ослабления национальной валюты. Тем не менее, существенная „военная премия” в ценах на нефть Brent, которые в базовом сценарии могут закрепиться выше 80 долларов за баррель во втором квартале, выступает серьезным стабилизатором. Я полагаю, что экспортная выручка будет абсорбировать избыточную ликвидность, удерживая пару EUR/RUB в коридоре 90–98 рублей в течение весеннего периода», — говорит директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс».

По его словам, основным риском для рубля во второй половине весны станет традиционный рост спроса на импорт и возможные изменения в объемах обязательной продажи валютной выручки. В случае реализации негативного сценария, связанного с расширением бюджетного дефицита или резким падением нефтяных котировок ниже 70 долларов, мы можем увидеть выход евро к отметке 110 рублей. Однако, опираясь на текущий дифференциал процентных ставок и жесткую риторику ЦБ РФ относительно темпов нормализации ДКП, такой исход представляется менее вероятным, резюмирует Царьков.

Логистический коллапс как приговор: почему доллар сильнее евро этой весной

Фото - © Медиасток.рф

«В последнее время геополитические факторы оказали влияние на основные валютные пары в пользу укрепления доллара США, в том числе на евро. Мы ожидаем продолжения тенденции снижения валютной пары с 1,16 до 1,14 в течение весны 2026 года», — комментирует ситуацию заместитель председателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин.

Экономика еврозоны оказывается в числе наиболее чувствительных к продолжающимся военным конфликтам как наиболее включенная в мировой процесс глобализации. Рост цен на энергоносители, остановка основных логистических маршрутов в страны Ближнего Востока, Азии, Африки, сбои в поставках из-за остановки торговых терминалов и пассажирских хабов на Ближнем Востоке, объявление форс-мажоров поставщиками — все эти факторы самым негативным способом отразятся на экономике стран еврозоны, считает банкир.

Относительно рубля пара будет находиться в широком боковике (зона временного спокойствия, когда не происходит резких движений вверх или вниз, — прим. ред.) с одной стороны, отсутствие Минфина на валютном рынке в ближайший месяц даст свободу движению валютных пар против рубля, но рост экспортных доходов от взлета цен на энергоносители сдержит чрезмерный рост валют, отмечает Лушин.