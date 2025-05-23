Биткоин летит в гору: эксперты ждут роста на крипторынке летом 2025 года

Каким будет курс биткоина и Ethereum летом 2025 года

Каким будет курс биткоина летом 2025 года, читайте в материале РИАМО.

22 мая курс биткоина побил исторический рекорд и превысил в моменте 111 тысяч долларов. Эксперты рассказали, чего ждать от двух самых популярных криптовалют дальше.

Летом и осенью 2025 года курс биткоина может сильно колебаться

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Рынок криптовалют может войти в фазу устойчивого роста уже этим летом, считают аналитики. Поддержку бычьим настроениям оказывает совокупность макроэкономических, политических и технологических факторов, в том числе укрепление биткоина выше 100 тысяч долларов и активизация институциональных инвесторов.

По словам главного аналитика Bitget Research Райана Ли, текущая динамика биткоина отражает переломный момент в его рыночной эволюции.

«Консолидация биткоина выше отметки в 100 тысяч долларов указывает как на психологическую, так и на структурную силу. Уровень поддержки в диапазоне 92-95 тысяч долларов демонстрирует устойчивость, тогда как зона сопротивления 110-115 тысяч долларов будет находиться под пристальным наблюдением по мере приближения BTC к историческому максимуму», — отметил Ли.

Он также добавил, что приток капитала через ETF, улучшение отношения к криптовалютам со стороны американских политиков и снижение предложения после халвинга формируют прочную основу для роста.

При этом сохраняющиеся риски, связанные с процентными ставками и глобальной торговой политикой, могут стать источником краткосрочной волатильности. В базовом сценарии биткоин будет колебаться в диапазоне от 75 тысяч до 155 тысяч долларов до конца осени.

Каким будет курс Ethereum во второй половине 2025 года

Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Вторая по капитализации криптовалюта — Ethereum — также демонстрирует признаки оживления.

Апдейт Pectra (крупнейшие технические изменения в Ethereum, которые произошли 7 мая 2025 года — прим. ред.) принес серьезные улучшения в области стейкинга и масштабируемости, что позволило ETH вырасти на 20-29% до текущего уровня в 2 646 долларов (на 22 мая).

Напомним, стейкинг — это процесс, в котором его участники блокируют криптовалюту для поддержания безопасности блокчейна и получают за это вознаграждения. Стейкинг пользуется популярностью среди держателей криптовалюты, потому что является источником пассивного дохода.

При этом, по словам Ли, Ethereum сталкивается с конкуренцией со стороны более быстрых блокчейнов.

Ожидаемый торговый диапазон ETH — от 2 тысяч до 4500 долларов во второй половине года.

Биткоин может достичь 125 тысяч долларов уже в июне

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Эксперты обращают внимание на улучшение геополитической ситуации и потенциальное смягчение денежно-кредитной политики в США.

CEO IT-компании Technobit Александр Пересичан оценивает перспективы рынка как преимущественно бычьи. По его словам, ряд факторов играет на руку криптоактивам.

«Во-первых, ослабление геополитической напряженности, включая временное снижение торговых тарифов в рамках договоренности между США и Китаем, дало рынкам передышку и позволило биткоину обновить локальные максимумы. Во-вторых, сохраняется надежда на скорый разворот политики ФРС в сторону снижения ставки, что усиливает интерес к рисковым активам, включая криптовалюты», — отметил эксперт.

Пересичан также обращает внимание на потенциальное возобновление стимулирующих мер со стороны властей США.

«Если будет принято решение о включении „печатного станка“, то можно ожидать, что часть эмитированной денежной массы осядет в криптовалютах, как это происходило ранее. На этом фоне биткоин может достичь 125 тысяч долларов уже в июне, особенно с учётом устойчивого спроса со стороны институциональных игроков», — спрогнозировал эксперт.

По его словам, интерес к биткоину остается высоким не только среди традиционных инвесторов, но и среди технологических компаний, которые наращивают позиции через ETF.