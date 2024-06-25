Джулиан Ассанж: почему основателя WikiLeaks отпустили из тюрьмы

Закончатся ли мытарства знаменитого австралийского хакера в июне 2024 года и удастся ли ему выйти на свободу, читайте в материале РИАМО.

В конце июня 2024 года в судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа появились признаки серьезных изменений к лучшему. Человек, для многих ставший символом свободного распространения информации, кажется, и сам может скоро оказаться на свободе, к чему он стремится уже более 10 лет.

Биография Джулиана Ассанжа: детство в Австралии и занятие хакерством

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Джулиан Ассанж родился 3 июля 1971 года в городе Таунсвилл на северо-востоке Австралии. Его мать была художницей, а отец – строителем и антивоенным активистом (родители мальчика познакомились на демонстрации против войны во Вьетнаме). Пара рассталась еще до рождения сына, и своего биологического отца Ассанж впервые увидел в 25 лет.

Своим отцом Джулиан всегда считал Бретта Ассанжа – директора бродячего театра, за которого его мать вышла замуж, когда ребенку был всего год. Неудивительно, что с такой профессией отчима будущий хакер все детство провел в переездах: в общей сложности до своего совершеннолетия он жил в 30 разных австралийских городах.

«Карьеру» хакера Ассанж начал в 16 лет и почти сразу получил на свою голову проблемы с законом. Через пару лет он стал считаться чуть ли не самым крутым компьютерным взломщиком в Австралии, а в середине 90-х впервые попал на скамью подсудимых. За попытку взломать сервер канадской телекоммуникационной компании Nortel Ассанжу грозил срок в 290 лет тюрьмы, но в итоге судья ограничился штрафом.

За бурной деятельностью в виртуальной реальности молодой человек так и не смог получить высшее образование. В 1994 году он изучал программирование, математику и физику в Центральном университете Квинсленда, а в 2003-2006 годах – в Университете Мельбурна.

Появление WikiLeaks

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В 2006 году Ассанж с группой товарищей основал WikiLeaks – проект по публикации «слитых» в интернет секретных документов, впоследствии получивший всемирную славу. Источники публикуемой информации не раскрывались.

С 2007 по 2010 год Ассанж постоянно находился в разъездах по делам, связанным с его организацией. География путешествий журналиста-разоблачителя охватывала Европу, Африку, Азию и Северную Америку.

При этом Ассанж успешно сотрудничал и с официальной европейской прессой. Так, за совместную публикацию с британским журналистом Джоном Суэйном в газете The Sunday Times, посвященную политическим убийствам в Кении, глава WikiLeaks в 2009 году получил награду международной правозащитной организации Amnesty International.

Международная слава и уголовное преследование Джулиана Ассанжа

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Настоящая известность пришла к Ассанжу и его организации в 2010 году, когда WikiLeaks опубликовала первые секретные документы о военных операциях США в Ираке и Афганистане. Источником информации был американский военнослужащий Брэдли Мэннинг, в общей сложности «сливший» организации Ассанжа около 750 тысяч секретных или просто «чувствительных» документов. За это его приговорили к 35 годам тюремного заключения. Попав за решетку, Мэннинг объявил себя трансгендерной женщиной по имени Челси. Возможно, это сыграло свою роль в решении тогдашнего президента США Барака Обамы помиловать столь опасного преступника (или преступницу) в 2017 году.

В отличие от Мэннинг, Ассанж не объявлял о смене пола, но проблемы сексуального характера у него также появились. Правда, об этом заявил не он сам, а прокуратура Швеции, где его обвинили в том, что он занимался сексом с двумя женщинами без презерватива, не получив на то их согласия (в Швеции это считается преступлением). Данные обвинения были предъявлены Ассанжу спустя около месяца после публикации первых документов, переданных Мэннингом.

Из шведского суда главу WikiLeaks отпустили под залог, после чего он отправился в Великобританию. Там Ассанж решил положиться на британское правосудие, но зря: суды всех инстанций приняли решение, что его необходимо экстрадировать в Швецию.

Посольство Эквадора и тюрьма Белмарш

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После того, как решение об экстрадиции главы WikiLeaks в Швецию было оставлено в силе Верховным судом Великобритании, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил у этой южноамериканской страны политического убежища, которое было ему предоставлено. В стенах этого здания беглец провел почти семь следующих лет.

В 2019 году Эквадор отозвал у Ассанжа право на убежище. Президент этой страны Ленин Морено даже выпустил специальное видеообращение, в котором объяснил свое решение различными нарушениями, якобы допущенными главой WikiLeaks. После этого в здание была допущена британская полиция, которая арестовала Ассанжа за неявку в суд семью годами ранее.

Вскоре стало известно, что в США основателю WikiLeaks еще в 2018 году были предъявлены секретные обвинения в заговоре с целью неправомерного доступа к компьютерной информации, связанные с делом Челси Мэннинг. Таким образом, перед австралийским бунтарем замаячила перспектива экстрадиции в Штаты. Список обвинений со стороны американских властей постепенно расширялся, и в итоге Ассанжу грозило в общей сложности до 175 лет тюрьмы.

С апреля 2019 по июнь 2024 года Ассанж находился в британской тюрьме максимально строгого режима Белмарш. В этот период правительство США пыталось добиться от Соединенного Королевства экстрадиции австралийца и вроде бы даже преуспело, получив соответствующее решение суда в 2022 году. Однако в следующих инстанциях главе WikiLeaks разрешили и дальше судиться по данному вопросу в британских судах, после чего чиновники в Штатах наконец решили пойти другим путем.

Почему Ассанжа отпустили из тюрьмы в 2024 году и что будет с ним дальше

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25 июня 2024 года в мировых СМИ появилась информация о том, что Ассанж решил пойти на сделку со своими американскими обвинителями. Австралиец согласился признать часть обвинений, по которым ему назначат наказание, уже отбытое им в тюрьме Белмарш, после чего его выпустят на свободу прямо в зале суда.

Правда, для этого основателю WikiLeaks все-таки придется ступить на американскую землю. Это произойдет на территории острова Сайпан в Тихом океане, который является столицей Северных Марианских островов, находящихся под юрисдикцией США.

Заседание по делу Ассанжа должно состояться 26 июня в 2 часа ночи по московскому времени (и 9:00 по местному). Если все пройдет, как было обещано, после суда борец за свободу наконец-то сможет вздохнуть свободно и начать новую жизнь.