Бесценные знания: сколько стоит поступить в российский вуз в 2025 году

Средняя стоимость высшего образования в РФ составляет 200 тыс. рублей в год

Как могут измениться цены на поступление в вуз в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

В настоящее время на обучение в российских вузах действуют еще прошлогодние расценки, и средняя стоимость поступления составляет на сегодняшний день около 200 тыс. рублей в год. Однако это всего лишь «средняя температура по больнице» и ценник может быть очень разным в зависимости от многих факторов. Что влияет на цены в 2025 году и сколько стоит обучение в самых дорогих учебных заведениях России сейчас, читайте в материале РИАМО.

Что влияет на цены на высшее образование в России в 2025 году

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Стоимость обучения в российских вузах определяется рядом факторов, отмечает преподаватель экономического факультета кафедры финансов и кредита МГУ им. М.В. Ломоносова Юлия Кузнецова. Среди них она называет следующие:

Специальность: технические и медицинские направления обычно требуют более дорогостоящего оборудования и ресурсов, что увеличивает цену обучения.

Рейтинг и престиж вуза: ведущие университеты с высоким рейтингом и престижем устанавливают более высокие цены на обучение.

Региональное расположение: вузы в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург часто имеют более высокие цены по сравнению с региональными учебными заведениями.

Форма обучения: очная форма обучения обычно дороже заочной или дистанционной.

Инфляция и экономические условия: рост цен на товары и услуги, а также повышение заработных плат преподавателей могут влиять на увеличение стоимости обучения.

Почему растут цены на высшее образование в 2025 году

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«Повышение цен на образование в 2025 году происходит по нескольким причинам. Это и годовая инфляция порядка 10%, естественный рост зарплат преподавательского и вспомогательного состава, рост издержек на содержание помещений. Относительно небольшое число студентов, которые учатся на коммерческой основе. Закупка и обновление материально-технической базы, которая из-за дорогого доллара в прошлом году ударила по бюджету вузов», — объясняет ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Впрочем, по итогам 2024 года ряд вузов пересмотрели свою политику не только в сторону сильного увеличения чека (в случае с МФТИ — на 20%, Сеченовский медицинский университет — на 31%), но и незначительного (например, Санкт-Петербургский архитектурный — всего на 0,5%). Подобный разброс может быть и в текущем году, полагает аналитик.

Как изменятся цены на вузы в 2025 году

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В 2024 году многие ведущие вузы России повысили стоимость обучения на 5–20% по сравнению с предыдущим годом. Прогнозируется, что в 2025 году цены продолжат рост, что связано с перечисленными выше факторами. Стоимость обучения может быть повышена в рамках официальной инфляции — до 10%.

По словам Расторгуева, в среднем ожидается прибавления стоимости на 7-10% в зависимости от политики вуза и спроса на конкретные специальности, так как даже по вузу стоимость на разных отделениях может сильно отличаться.

«В 2025 году конкуренция на платные места будет расти в том числе из-за расширения категорий и числа лиц, которые имеют льготы при поступлении (например, дети участников СВО). Поступление на платное отделение — это также шанс на перевод на бюджет в случае успешной учебы и освобождения таких мест в процессе естественного отсева», — констатирует аналитик.

Средние расценки на обучение в вузах по специальностям

Кузнецова привела средние расценки на высшее образование за год в зависимости от направления обучения.

Гуманитарное образование: стоимость обучения варьируется, но в среднем составляет около 180 000 рублей.

Химико-биологические (естественнонаучные) специальности: стоимость обучения составляет около 220 000 рублей.

Техническое образование: стоимость обучения в 2025 году составляет около 200 000 рублей.

Медицинское образование: стоимость обучения на медицинских специальностях обычно выше и может достигать 272 476 рублей в год.

ТОП-10 самых дорогих вузов в России

Фото - © Здание Московского государственного института (университета) международных отношений (МГИМО) МИД РФ/Ерохин Дмитрий Викторович / Фотобанк Лори

ТОП-10 самых дорогих российских вузов, согласно информации агрегатора Табитуриент: