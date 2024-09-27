Баллы по ЕГЭ и миллион рублей за роды: какие существуют инициативы по увеличению рождаемости

В материале РИАМО о том, какие сейчас принимаются меры по повышению рождаемости в стране.

Улучшение демографии — приоритетная задача

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В 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. Это следует из опубликованных данных Росстата.

Так, в первую половину 2024 года в России появилось на свет всего 599,6 тыс. детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года.

В июне рождаемость в России рухнула еще сильнее — до 98,6 тысячи детей, что стало рекордно низким показателем. До этого число новорожденных обычно не опускалось ниже 100 тысяч.

Данная ситуация вызывает беспокойство со стороны властей, поэтому предпринимаются попытки как-то ее улучшить. О необходимости предпринять меры говорил, например, и президент России Владимир Путин.

Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей — все это сейчас является приоритетной общенациональной задачей, заявил президент России Владимир Путин на Ежегодной всероссийской демографической конференции.

«И в этой масштабной, созидательной работе необходимо в полной мере использовать мощный, объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации. Этому должны быть подчинены наши планы, проекты, инициативы в самых разных сферах: социальной политике и здравоохранении, просвещении и образовании, экономике и культуре, благоустройстве городов и поселков», — подчеркнул президент.

Специальная демографическая операция

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Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила реализовать «специальную демографическую операцию» в России, начав с Дальнего Востока. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

«Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — отметила Останина.

Демографическая политика должна быть структурирована, как и социальная. Было внесено также предложение о создании центра по подготовке кадров в области демографии. Политик подчеркнула, что очень важно поддерживать молодые семьи, а также тех, кто уже воспитывает детей, особенно это касается многодетных семей. Останина также отметила, что, к ее сожалению, положительный опыт в этой сфере есть только на Сахалине, где дети из многодетных семей могут поступать вне конкурса на бюджетные места.

Запрет пропаганды чайлдфри

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В среду 174 депутата (возглавляемые спикером Вячеславом Володиным) и пять сенаторов (включая главу Совфеда Валентину Матвиенко) внесли в Госдуму законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри (отказа от деторождения) в интернете, СМИ, кино и рекламе. Законопроект классифицирует контент, формирующий негативное отношение к семье и детям, а также пропагандирующий чайлдфри, как деструктивный и требующий удаления.

«Санкции в отношении тех, кто будет нарушать закон, предложены и аналогичны тем, что уже сейчас действуют. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц», — заявила депутат Эльвира Аиткулова. Ее слова цитирует официальный telegram-канал «Единой России».

Авторы законопроекта заявили, что он разработан в целях реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей: «Одной из угроз традиционным ценностям является распространение в российском обществе идеологии бездетности, что ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения».

Дополнительные баллы беременным на ЕГЭ

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо главе Минобрнауки России Валерию Фалькову с предложением считать наличие детей индивидуальным достижением при поступлении в вуз для женщин, родившим ребенка в течение года до подачи документов в высшее учебное заведение.

«Предлагается рассмотреть предложение о введении дополнительных преференций при поступлении в высшие учебные заведения женщинам, родившим ребенка (детей), в течение года до подачи документов в вуз. Детей предлагается считать индивидуальным достижением, за который необходимо предусмотреть начисление максимального количества дополнительных баллов к результатам экзаменов», — говорится в письме.

Эта инициатива будет еще одним шагом для обеспечения возможности получения высшего образования женщинам с детьми. Также она направлена на профилактику прерывания беременности.

1 миллион рублей за рождение ребенка

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В Челябинской области депутаты Законодательного собрания 29 августа приняли закон, согласно которому мамы-студентки. Семьи из двух учащихся вуза или ссуза смогут получить выплату в 1 млн рублей за рождение ребенка во время учебы.

Власти считают, что новый закон улучшит рождаемость среди молодых людей. Получить выплату смогут семьи, в которых:

оба родителя (или мать) впервые очно учатся в вузе или учреждении среднего профессионального образования;

возраст матери не превышает 24 года;

ребенок родился не ранее 1 января 2024 года;

родители и ребенок постоянно проживают в Челябинской области.

Получить миллион можно будет не раньше, чем через три месяца после рождения ребенка, и только один раз, при появлении на свет первенца. Деньги можно потратить на покупку или аренду жилья, получение первого образования, то есть оплату учебы, а также на медицинские услуги для родителей и детей или оплату садика для ребенка. Имеется в законе и вариант оформления «ежеквартальной денежной выплаты».

Выплаты по 100 тысяч рублей за рождение ребенка

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В Карелии студенткам вузов, техникумов и колледжей в возрасте до 25 лет при рождении ребенка будут выплачивать по 100 тыс. руб. Местные депутаты приняли закон во втором, окончательном чтении. В случае рождения двух и более детей выплата будет предоставляться на каждого ребенка, уточнили в пресс-службе Законодательного собрания Республики Карелия.

Ввести единовременные выплаты рожающим студенткам планируется с 1 января 2025 года.

Делать детей в перерывах от работы

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Глава Минздрава Приморского края Евгений Шестопалов посоветовал россиянам делать детей в перерывах от работы.

«Сильная занятость на работе не может считаться оправданием для отказа от рождения детей, потому что заниматься созданием потомства можно и в перерывах между работой», — сказал министр. Евгений Шестопалов министр здравоохранения Приморского края

Создавать детские сады при вузах

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Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что власти задумались об открытии детских садов при вузах, это должно повысить рождаемость. Свое мнение он озвучил в эфире государственного ОТВ.

«Когда первое рождение происходит до 25 лет, это, как правило, приводит к тому, что появляется потом второй, третий ребенок. Наша задача сделать так, чтобы девушкам было интересно рожать в таком возрасте. Речь идет даже о создании дошкольных образовательных учреждений в учебных заведениях», — сказал Креков, отметив также важность различных программ соцподдержки студентов-родителей вроде льготной ипотеки. По его мнению, в каждой семье должно быть как минимум три ребенка.