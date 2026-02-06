Баланс на острие ножа: как изменится ключевая ставка ЦБ 13 февраля 2026 года

13 февраля Банк России проведет первое в 2026 году заседание по ключевой ставке. Это решение ждут все: от правительства и крупных корпораций до малого бизнеса и рядовых заемщиков. После паузы в декабре и январского всплеска инфляции экономическое сообщество разделилось в ожиданиях. Одни надеются на возобновление цикла смягчения, другие готовятся к продолжительному периоду «дорогих» денег. На чем будет основывать свое решение регулятор и каким может быть решение? Эксперты специально для РИАМО рассказали о возможных сценариях изменения ключевой ставки.

Ключевая ставка будет заморожена в феврале, повышение — лишь при «системном сбое»

С высокой вероятностью Банк России в феврале сохранит ключевую ставку на текущем уровне — 16%, считает генеральный директор Peramo Invest Ольга Мещерякова. Несмотря на ускорение инфляции в начале года, регулятор вряд ли пойдет на возобновление цикла повышения ставки, добавляет она.

Инфляция в 1,26% за первые 12 дней января — заметный сигнал, однако для регулятора он вряд ли станет основанием для оперативного повышения ключевой ставки. Такая динамика подтвердит необходимость сохранения паузы в цикле смягчения и перехода к режиму повышенной осторожности. Регулятор будет оценивать, носит ли рост цен устойчивый характер, сопровождается ли он вторичными эффектами и приводит ли к размыванию инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Пока речь скорее идет о разовых факторах, в том числе эффекте налоговых изменений, которые требуют времени для корректной оценки, указывает эксперт.

Банк России по-прежнему оставляет за собой формальную опцию повышения ключевой ставки в любой момент. Но в условиях 2026 года, где ключевой приоритет — баланс между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического роста, этот инструмент выходит из разряда приоритетных. Его использование станет крайней мерой, подразумевающей корректировку общей стратегии и признание кризисных рисков, отмечает эксперт.

По ее мнению, регулятор активирует такой шаг лишь при одновременном срабатывании нескольких критических сигналов, указывающих на «системный сбой».

Первым триггером может послужить утрата контроля над инфляционными ожиданиями: когда население и бизнес теряют веру в способность ЦБ сдержать цены, запуская самоподкрепляющуюся инфляционную спираль.

Второй фактор — девальвационно-инфляционная петля, при которой ослабление рубля непрерывно провоцирует рост внутренних цен.

Третий — сбой в бюджетной политике: высокие ставки подавляют экономическую активность, не позволяя выполнить фискальные цели, включая сборы по повышенному НДС. Это повышает вероятность инфляционного покрытия дефицита, напрямую угрожая стабильности цен.

«Само по себе ускорение инфляции не спровоцирует ужесточение. Повышение ставки станет оправданным, только если цена бездействия — угроза гиперинфляции и хаоса на валютном рынке — превысит издержки от рецессии и политических последствий резкой смены курса. Пока риторика ЦБ сигнализирует о взвешенном подходе: продолжение цикла смягчения с возможностью пауз», — резюмирует Мещерякова.

Осторожное смягчение ключевой ставки на 0,5–1% возможно

Резонно предположить, что, принимая решение об изменении ключевой ставки на заседании 13 февраля ЦБ будет опираться на текущие показатели инфляции, которые, согласно данным Росстата, на 26 января в месячном выражении составила 1,91%, а в годовом выражении ускорилась до 6,27-6,47%, а также принимая во внимание сохраняющиеся на значительном уровне инфляционные ожидания населения (13,7%) и бизнеса (10,4%), говорит доцент Финансового университета Михаил Хачатурян Михаил Хачатурян.

По его словам, в процессе анализа будут учитываться и сохраняющиеся условия внешнеэкономического и внешнеполитического противостояния. При этом значимыми для анализа будет являться необходимость поддержания и ускорения темпов экономического роста, а значит снижения уровня ставок по кредитам для бизнеса.

Сохраняющаяся тенденция к укреплению национальной валюты и, как следствие, снижение эффективности экспортоориентированных отраслей также будет важным фактором, который, вероятно, будет учитываться в процессе анализа. При этом резкое ослабление ДКП может спровоцировать спекулятивную игру на межбанковском валютном рынке, могущую привести к резкому ослаблению национальной валюты, снижению конкурентоспособности национальных производителей и росту привлекательности импортных поставок в ущерб решению задачи импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета, объясняет эксперт.

«Учитывая все приведенные факторы резонно предположить, что процесс смягчения ДКП будет продолжен, однако, как и в прошлый раз, в конце декабря, действие будет очень постепенным, а, следовательно, ключевая ставка если и будет снижена, то не более чем на 0,5-1 п. п.», — прогнозирует Хачатурян.

Главный аргумент ЦБ — январская инфляция и таргет в 4%

Есть основания полагать, что ставка будет оставлена неизменной, считает профессор кафедры экономической теории Финансовый университета Сергей Толкачев. Январский всплеск инфляции оказался очень сильным на фоне устойчивой тенденции снижения инфляции предыдущих восьми месяцев 2025 года.

ЦБ сохраняет цель по инфляции в 2026 году в 4%, после совещания по экономике в правительстве таргет может быть повышен максимум до 5,0. Преследуя этот таргет, ЦБ найдет способы обосновать сохранение ключа на уровне 16%. В частности, ЦБР уже заявил, что реакция цен на повышение налогов и тарифов несет риски сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса и замедления снижения темпов роста цен. Еще один аргумент для ЦБР будет опираться на утвержденные правительством итоги 2025 года с ростом ВВП на 1%, что позволит мегарегулятору заявить, что рост экономической активности, в основе которого сохраняющийся уверенный рост доходов, продолжается. Таким образом, заявит ЦБР, нужно с вниманием относиться к возможному возобновлению перегрева экономики и сохранять жесткие кредитно-денежные условия.

Бизнесу нужно снижение ключевой ставки, но темпы ЦБ слишком медленные

Аналитик и эксперт по промышленной стратегии Александр Мищенков смотрит на ситуацию с точки зрения реального сектора экономики. Он прямо называет текущий уровень ключевой ставки в 16% «заградительным» и подтверждает, что промышленность остро нуждается в продолжении цикла смягчения. Однако выбранный ЦБ темп снижения (шаг в 50 базисных пунктов) эксперт считает слишком медленным для того, чтобы существенно улучшить доступность кредитов.

Мищенков опирается на собственный среднесрочный прогноз ЦБ, согласно которому средняя ставка в 2026 году должна составить 13–15%. Чтобы достичь этого диапазона и учитывая возможную паузу в смягчении во второй половине года, регулятору логично продолжить снижение уже в феврале. Если же ставка останется неизменной, это будет сильным сигналом для рынка: ЦБ потребовалось дополнительное время для глубокой оценки инфляционных рисков, связанных не только с НДС, но и с усиливающимся санкционным давлением. Для бизнеса такой сценарий станет испытанием на прочность.

ЦБ будет искать баланс на острие ножа

Анализ мнений экспертов показывает, что решение 13 февраля станет для ЦБ одним из самых непростых за последнее время. Регулятор оказался в ситуации, когда риски разнонаправлены: с одной стороны — инфляционный всплеск и угроза срыва таргета, с другой — давление со стороны реального сектора, нуждающегося в более доступных кредитах, и опасения по поводу чрезмерного укрепления рубля.

Наиболее консенсусным выглядит сценарий сохранения ставки на текущем уровне. Сценарий умеренного снижения остается возможным, но менее вероятным и будет интерпретирован рынком как крайне осторожный шаг. Возврат к повышению ставки в текущих условиях эксперты единодушно исключают, относя его к разряду антикризисных мер.

Таким образом, основная интрига заседания 13 февраля будет заключаться не столько в самом решении, сколько в тональности сопровождающего его заявления и новых макропрогнозах. Именно они зададут тон на следующие месяцы и определят, как долго российская экономика будет жить в условиях «дорогих» денег.