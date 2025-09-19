Автомобильный «железный занавес»: новый утильсбор сделает качественные машины привилегией в России

Как отразится на автомобильном рынке и россиянах повышение утильсбора с 1 ноября, читайте в материале РИАМО.

Новые правила утильсбора с 1 ноября

Фото - © РИА Новости

С 1 ноября в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Теперь при определении суммы будет учитываться не только объем, но и мощность двигателя. Для физических лиц льготы сохраняются лишь для автомобилей до 160 л. с., которые составляют около 88% действующего автопарка. Все более мощные модели автоматически переходят в категорию «коммерческих» и облагаются значительно более высоким сбором. Особенно заметно это коснется электромобилей и гибридов: если сейчас для них действуют символические суммы, то уже этой осенью сбор для ряда популярных моделей составит от 1,5 до 2 млн рублей. Минпромторг прогнозирует, что новые нормы принесут бюджету дополнительно 40–60 миллиардов рублей ежегодно.

Все эти изменения приведут к тому, что Россия может превратиться в «автомобильную Кубу», полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Выбор для потребителя резко сузится, а авторынок потеряет связь с мировыми технологическими трендами

Фото - © РИА Новости

Российский авторынок рискует кардинально изменить свою структуру, превратившись в жестко сегментированное пространство, считает представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ Никита Колесников.

«Мы увидим четкое разделение на два полюса. С одной стороны, будет доминировать бюджетный сегмент: отечественные и локализованные китайские модели с двигателями малой мощности. С другой стороны, сформируется узкий сегмент сверхдорогих автомобилей для ограниченного круга лиц», — констатирует эксперт.

По его мнению, ключевой жертвой этой трансформации станет средний класс автомобилей — современных, безопасных, хорошо оснащенных моделей, которые в других странах составляют основу парка.

«Выбор для потребителя резко сузится, а рынок начнет терять связь с мировыми технологическими трендами» Никита Колесников представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ

Сравнение с Кубой, где десятилетиями эксплуатируют старые автомобили, уместно лишь отчасти, как символ технологической изоляции. Однако кубинский феномен был вызван прямым эмбарго, а в нашем случае мы имеем дело с экономическим подавлением рынка через фискальные механизмы, указывает Колесников.

«Более точной аналогией представляется возведение «автомобильного железного занавеса», но не идеологического, а финансового. Государство через запредельные сборы определяет, каким автомобилям быть на наших дорогах, а каким — нет. Другое сравнение — возврат к системе дефицита и распределения, знакомой по советским временам, когда доступ к качественному автомобилю становится не нормой, а привилегией. В итоге может сформироваться «двухклассное автомобильное общество», где большая часть населения будет довольствоваться простым транспортом, а передовые технологии и комфорт станут уделом немногих», — резюмирует Колесников.

Утильсбор — это принуждение граждан и бизнеса покупать устаревшие модели за неадекватные деньги

Фото - © РИА Новости

В условиях значительного дефицита федерального бюджета, ухудшения конъюнктуры сырьевого экспорта, исчезающего фонда национального благосостояния (ФНБ), ограниченных возможностей наращивания госдолга и заимствований на внутреннем рынке, правительство реализует опасные инициативы формальной поддержки отечественных автопроизводителей, а по факту принуждения граждан и бизнеса к покупкам устаревших моделей за неадекватные деньги, полагает ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

«"Автомобильной Кубой" наша страна не станет банально из-за разницы в климатических условиях, которые не позволят эксплуатировать автопарк выпуска середины прошлого века. Но расходы граждан и бизнеса на обслуживание, текущий и капитальный ремонт транспорта будут возрастать» Сергей Гатауллин ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН

Он добавил, что средний возраст автопарка в России в прошлом году обновил локальный максимум, превысив уровень пятнадцати лет, и это с учетом парков подвижного состава такси и каршеринга, использующих преимущественно новые автомобили.

Что касается экономического развития Кубы, этого дружественного РФ государства Латинской Америки, то на этом примере хорошо видны результаты длительного воздействия санкций, обращает внимание он.

«И об этом надо задуматься тем, кто толкает нас на этот путь, под лживыми и ничем серьезно не подкрепленными идеями полезности санкций для национальной экономики», — уверен Гатауллин.

Авторынок России: меньше разнообразия, выше средний чек и постепенное смещение в сторону локальных производителей

Фото - © РИА Новости

Для потребителей повышение утильсбора означает серьезное перераспределение спроса, поскольку подорожание машин мощнее 160 л. с. сделает менее доступными кроссоверы среднего класса, бизнес-седаны и автомобили с современными гибридными или электрическими установками. В то же время массовый сегмент до 160 л.с. сохранит прежние условия и станет еще более доминирующим, отмечает автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

«Можно ожидать ажиотажного всплеска сделок в октябре — до вступления изменений в силу, а затем постепенного смещения спроса в сторону более простых комплектаций, доступных модификаций и, конечно, вторичного рынка. Это, в свою очередь, ускорит старение автопарка: уже сегодня средний возраст легковых автомобилей превышает 15 лет, и новые правила сделают его обновление еще более медленным», — говорит автоэксперт.

По его словам, для производителей и дилеров это создает новые вызовы и возможности: в выигрыше окажутся бренды, предлагающие широкий выбор моделей с мощностью до 160 л. с. — в первую очередь китайские компании, активно представленные на российском рынке. Локализованные проекты, такие как «Лада» или Haval в Тульской области, также получат дополнительное преимущество: они смогут укрепить позиции в массовом сегменте и предложить более доступные решения. С другой стороны, нишевые бренды и поставщики мощных автомобилей будут вынуждены либо существенно корректировать цены, либо уходить в узкие сегменты, считает Ожогин.

«Таким образом, рынок трансформируется в сторону прагматичного выбора. Для большинства россиян приоритетом станет не престиж или технологичность, а доступность и ремонтопригодность. Меньше разнообразия, выше средний чек в отдельных категориях и постепенное смещение в сторону локальных производителей — таковы ключевые тенденции, которые определят автомобильный рынок России после 1 ноября» Константин Ожогин автоэксперт Tamashi

Новый утильсбор: авторынок станет более инновационным и технологичным, где российские и китайские модели займут центральное место

Фото - © РИА Новости

Последствия для страны и граждан будут многоплановыми, уверен владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов. Во-первых, рост утильсбора стимулирует россиян выбирать более экологичные и современные автомобили. В условиях увеличения налога на старые и менее эффективные модели выгоднее приобретать новые машины отечественных и китайских производителей, отличающихся хорошей ценовой доступностью и высоким уровнем локализации, говорит он. Во-вторых, это укрепляет внутренний рынок, поддерживая отечественных производителей и создавая дополнительный спрос на российские комплектующие и сборочные предприятия. Для граждан повышение утильсбора это сигнал к обновлению автопарка и инвестициям в более надежные и безопасные автомобили, уверен Иванов.

По его мнению, с точки зрения автомобильного рынка повышение утильсбора трансформирует Россию в страну с более зрелым и ориентированным на качество автопарком. Российские города будут постепенно напоминать рынки, где новые автомобили составляют большую долю парка, а старые модели постепенно уходят из оборота.