Армения сдает все: чем завершилась трехсторонняя встреча Трампа, Алиева и Пашиняна в Вашингтоне

Что означает документ, подписанный президентами США, Армении и Азербайджана в американской столице, читайте в материале РИАМО.

8 августа президент США Дональд Трамп, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Вашингтоне и подписали совместную декларацию по мирному урегулированию конфликта между Ереваном и Баку — о так называемом «Зангезурском коридоре» (который теперь называется «Мостом Трампа»). Похоже, что из трех сторон именно Армения стала проигравшей, поступившись своими национальными интересами ради призрачных перспектив сотрудничества с Западом.

О чем говорится в декларации между США, Арменией и Азербайджаном

Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори

Содержание документа, подписанного в Вашингтоне, стало известно еще в конце июля. Согласно декларации, Армения передает управление Зангезурским коридором (частью своей территории, разделяющей две части Азербайджана) частной американской компании сроком на 99 лет. В итоге 42-километровый транзитный путь, теперь получивший название «Мост Трампа», свяжет Азербайджан с эксклавом Нахичевань, который, в свою очередь, граничит с главным союзником Баку — Турцией.

Безопасность коридора будут обеспечивать до 1 тысячи сотрудников американской ЧВК. Формальный суверенитет сохраняется за Ереваном, но фактический контроль переходит к США. Так, именно в Штатах будут разрешаться споры между сторонами, для чего создается совместная комиссия. В случае неурегулирования споров окончательное решение будет приниматься в коммерческом арбитраже США.

Согласно документу, коридор используется исключительно в мирных и коммерческих целях — за исключением транзита военных грузов США и стран НАТО в рамках обеспечения региональной безопасности. Американцы обещают инвестировать в коридор и прилегающие объекты более 4 миллиардов долларов.

Пашинян держал своих сограждан в неведении

Фото - © РИА Новости

Как отмечают многие интернет-обозреватели, официальный Ереван до последнего не подтверждал участие в трехсторонних переговорах, и новость впервые появилась в азербайджанских СМИ. Информация просачивалась через утечки и анонимные источники, что усилило недоверие армянского общества. Официальное сообщение о визите Пашиняна в Вашингтон появилось на официальном сайте премьер-министра только 6 августа. Любопытно, что до этого армянский лидер взял отпуск с 28 июля по 15 августа.

По мнению бывшего украинского политика Олега Царева, армянское общество фактически исключено из участия в переговорных процессах: детали — под грифом секретности, решения принимаются за рубежом, а публика узнает о них постфактум.

«Устойчиво формируется ощущение, что судьба страны обсуждается без ее участия и часто не в ее интересах. Как показал пример постмайданной Украины, ни к чему хорошему это не приводит» Олег Царев Бывший украинский политик

Что означает подписанная декларация для Армении

Фото - © Алексей Ширманов / Фотобанк Лори

По мнению Царева, Запад может предложить Армении гарантии безопасности, но реальные механизмы воздействия все равно останутся у Турции — союзника Азербайджана и члена НАТО. Кроме того, усилится американское влияние в регионе.

Армянский бизнесмен и меценат Самвел Карапетян еще в конце июля отмечал, что при Пашиняне Армения потеряла все сильные переговорные позиции, которые сохранялись у страны даже после проигранной войны.

«Сведя на нет все переговорные позиции, уступив Арцах, они вступили в переговоры с Азербайджаном, по итогам которых Баку получает все, а Армения — ничего» Самвел Карапетян Армянский бизнесмен и меценат

Политолог и востоковед Андраник Ованнисян считает, что никакого коридора на территории Армении никогда не существовало и не может существовать.

«Этот пропагандистский термин активно продвигается властями Азербайджана для смещения фокуса с острых тем, таких как оккупация Арцаха/Нагорного Карабаха и этнические чистки армянского населения на оккупированных территориях», — полагает эксперт.

По мнению авторов телеграм-канала ArmeniaOne, после подписания соглашения в Вашингтоне Пашинян сможет говорить внутри страны о том, что у него нет выбора, так как выполненные требований Алиева предусмотрено меморандумом, подписанным при посредничестве США.

«Это позволит юридически оформить окончательную капитуляцию Армении», — сделали неутешительный вывод авторы публикации.

Зачем Пашинян подписал столь не выгодное для Армении соглашение

Фото - © РИА Новости

Армянские обозреватели отмечают, что подписание соглашения в Вашингтоне является частью предвыборной кампании партии Пашиняна «Гражданский договор» (очередные выборы в парламент страны должны состояться 7 июня 2026 года).

«Пашинян получит подпись Алиева под документом, на котором есть слово „мир“. С этим он пойдет на выборы и заявит, что мир установлен, осталось его укрепить», — высказал мнение депутат армянского парламента Артур Хачатрян.

При этом в Армении множатся слухи о том, что Пашинян согласился поставить подпись под документом после получения от Запада гарантий личной безопасности. В частности, об этом сообщает телеграм-канал «Цицак» со ссылкой на источники в аппарате премьер-министра.

Декларация в Вашингтоне нужна для ослабления России и ее союзников

Фото - © Валерия Попова / Фотобанк Лори

Как полагают многие эксперты, одной из целей документа, подписанного в столице США, является ослабление влияния России и ее союзников на Южном Кавказе.

Так, по мнению доктора политических наук Ваге Давтяна, проект «Зангезурского коридора» полностью укладывается в известный «метод анаконды» американского военного теоретика Альфреда Мэхена.

«Наряду с „Коридором Давида“ и „Каналом Бен-Гуриона“, он парализует транспортную систему Ирана, блокируя МТК „Север–Юг“, а также сдерживает рост китайского влияния в Центральной и Передней Азии, обеспечивая контроль США на коммуникационной линии Европа — Кавказ — Азия. Формирование антироссийской оси на Южном Кавказе, ограничение связи между Россией и Ираном и исключение российского фактора из критических инфраструктур региона преследует далеко идущие цели», — отметил эксперт.

Андраник Ованнисян считает, что новый коридор может использоваться в обход России и Ирана и вписываться в логистику китайской инициативы «Один пояс, один путь», что предоставляет Вашингтону возможность оказывать давление на Пекин и усилить влияние в регионе.

Руководитель армянского информационно-аналитического центра «Луйс» Айк Айвазян видит только один способ гарантировать, чтобы дороги, проходящие через Сюникскую область Армении, не стали туранским Зангезурским коридором. Он состоит в том, чтобы эти дороги контролировались российскими военными, как и было прописано в заявлении от 9 ноября 2020 года.

«Во всех остальных случаях, какое бы официальное название и правовой статус этим дорогам вы ни дали, они все равно будут действовать как туранский коридор», — полагает эксперт.

Подписание документа в Вашингтоне не спасет Армению от агрессии Азербайджана

Фото - © РИА Новости, Сергей Карпухин

По мнению политолога, политического обозревателя телеканала Alphanews Бениамина Матевосяна, сдача части армянской территории Азербайджану, Турции и США не убережет Армению, которую ждет «сирийский сценарий».

«︎Коридор не отменит других требований Азербайджана: смену Конституции, роспуск Минской группы ОБСЕ, демилитаризацию, закрытие АЭС, а также переселение в Армению сотен тысяч азербайджанцев», — отметил эксперт.

Специфика Армении заключается в том, что «︎похороны государства будут проходить не под траурный реквием, а под веселые песни и концерты всяких Лопес и им подобных», с грустным сарказмом предсказал Матевосян.