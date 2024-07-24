Аренда жилья в Московском регионе: отмена льготной ипотеки разгонит цены до конца года

Какие тенденции наблюдаются на рынке аренды и почему растет стоимость съемного жилья, читайте в материале РИАМО.

По оценкам аналитиков, в июне текущего года спрос на аренду жилья в Москве увеличился по сравнению с маем и апрелем на 20%. В июле показатель продолжает расти — сейчас он примерно на 10% выше, чем в 2023 году. Почему растет стоимость аренды в столичном регионе и какой она может быть в ближайшее время, читайте в материале РИАМО.

Тенденции на рынке аренды Москвы летом 2024 года

Фото - © Фотобанк Лори

Деловая мобильность населения сыграла свою роль и в развитии арендного рынка жилья в крупных городах. В Москве и Московской области добавляется к этому фактору еще и активизация внутреннего туризма, наличие большого числа учебных заведений и студенчества, обеспечивающих высокий спрос, а значит и цены, комментирует ситуацию доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева. Арендаторы ищут комфортабельное жилье с хорошей локацией, развитие транспортной инфраструктуры в столице этому способствует.

Арендодатели уже давно делают ремонт не под себя, а для сдачи жилья в аренду, что тоже увеличивает цены, добавляет она.

Также наблюдается тенденция передачи жилья в посуточную аренду, что также увеличивает траты арендодателя на уборку и другие расходы, включаемые в цену аренды.

Немаловажную роль сыграла и недоступность для многих приобретение квартиры по ипотеке, хотя арендующие жилье имеют в планах в дальнейшем приобрести собственное жилье при снижении ключевой ставки, полагает эксперт.

«Прогнозируя развитие арендного рынка следует отметить, что снижения цен не будет, но и рост их будет не скачкообразным, а плавным с явно выраженными элементами сезонности», — говорит Казанцева.

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Завершение льготной ипотеки разгоняет цены на аренду жилья в Москве и Подмосковье

Фото - © Фотобанк Лори

Последнее время мы наблюдаем серьезные изменения на рынке жилой недвижимости, связанные со сворачиванием льготных ипотечных программ. Это влияет в том числе и рынок аренды жилья, особенно в столичном регионе, высказывает свое мнение доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Вместе с тем, основным фактором, влияющим на спрос на жилье, несмотря на изменившиеся условия в 2024 году, выступает ипотека. Это происходит, преимущественно, за счет семейной, сельской, IT-ипотеки, а также клиентских программ, предлагаемых застройщиками совместно с банками, полагает эксперт.

Причем, проникновение ипотеки в рынок недвижимости росло стремительно. Так, если в 2020 году в период расширения льготных ипотечных программ доля ипотечных сделок составляла всего 10%, то доля ипотеки по итогам 2023 года составила более 50%, напоминает он.

В настоящее время ставки по ипотечным кредитам изменились. Так, рыночная ставка по ипотеке на текущий момент может составлять от 19 до 23%.

На этом фоне спрос на ипотеку на рыночных условиях стремительно сокращается. Выгоднее воспользоваться клиентскими программами от застройщика на более привлекательных условиях, например, рассрочкой, без привлечения ипотечного кредитного плеча, либо приобретение объекта недвижимости за наличный расчет, полагает Морковкин.

В подобных условиях, приобретение жилой недвижимости по ипотеке как инвестиционный проект, особенно на вторичном рынке, становится все менее выгодно.

Поскольку новые условия по ипотеке для многих заемщиков стали недоступными, это подогревает рынок аренды жилья в Москве. Дешевле становится снимать жилье, нежели выплачивать ипотечный кредит, говорит экономист.

«По нашим оценкам, к осени 2024 года из-за сезонного повышения спроса стоимость аренды жилья может вырасти в среднем еще на 10-15%», — прогнозирует Морковкин.

К осени 2024 года аренда в Москве подорожает на 10%, к концу года — на 20%

Фото - © Фотобанк Лори

Завершение массовых программ льготной ипотеки и длительный период ужесточения денежно-кредитной политики неизбежно привели к замедлению продаж жилой недвижимости и перетеканию спроса в сегмент аренды, отмечает ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

Причем несмотря на то, что конец весны – начало лета исторически является периодом снижения спроса на арендное жилье ввиду предстоящих отпусков и каникул, в этом году оживление началось именно весной и продолжается по причине того, что осенью снять жилье станет еще дороже, говорит эксперт.

«При разрыве арендного и ипотечного платежей по некоторым лотам в три-четыре раза, существует достаточное пространство для увеличения ставок аренды. Вероятно, нас ждет удорожание съемного жилья в Москве примерно на 10% к осени, и столько же до конца текущего года», — прогнозирует Гатауллин.

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