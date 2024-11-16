Анорексия – не чудачество, а серьезная болезнь: психиатр о расстройстве пищевого поведения

Анорексия сейчас на слуху: многие фотомодели и звезды кино с ней сталкивались. При этом большинство людей смутно представляет, как возникает это психическое расстройство, полагая, что причина заключается в банальном желании похудеть. Все гораздо сложнее, и сегодня медицина видит предпосылки для анорексии в генах. О мифах, связанных с этой коварной болезнью, и о методах ее лечения читайте в материале РИАМО.

Корни анорексии в генах

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Анорексия – заболевание, при котором происходит полный или частичный отказ от пищи, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Расстройство чаще всего встречается у девочек-подростков и молодых женщин.

«Эта болезнь требует медицинского вмешательства, с ней невозможно справиться силой воли. Анорексия ограничений подразумевает изнурительные диеты и высокие физические нагрузки, самоограничение в употреблении пищи. Анорексия очищения – это полный отказ от пищи, а в случае ее употребления – преднамеренное вызывание рвоты и прием слабительных препаратов», – поясняет Екатерина Морозова, врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Существует распространенное мнение, что анорексия – это следствие глупости, неправильного воспитания, желания следовать стандартам моды. Однако главный врач Центра изучения расстройств пищевого поведения (ЦИРПП), психиатр, психотерапевт Максим Сологуб отмечает, что предпосылки у анорексии в первую очередь физиологические.

«В 2019 году учеными был расшифрован геном нескольких сотен тысяч человек с расстройством пищевого поведения (РПП – ред.). В генах были обнаружены четкие локусы, связанные с этим заболеванием. То есть предрасположенность к анорексии заложена генетически. Никто не виноват в том, что человек заболевает анорексией – ни его родители, ни воспитание, ни он сам», – говорит врач.

Отмечено три фактора, наличие которых может привести к анорексии. Во-первых, это высокая эмоциональная чувствительность. Во-вторых, повышенное внимание к мелочам.

«Люди, страдающие РПП, отлично различают мелкие детали в общей картине мира. Это помогает в учебе, в работе. Если вы посмотрите на известных людей, добившихся успеха, среди них очень много людей с высокой эмоциональной чувствительностью и со способностью замечать мелкие детали. Но есть и минус – человек может застревать на этих деталях. И это становится одной из причин, приводящих к расстройствам пищевого поведения», – поясняет Максим Сологуб.

Третий фактор, отмеченный врачом, – метаболические особенности, связанные с физиологией, в частности, нарушение системы регуляции сытости и голода. При совпадении этих трех факторов вероятность того, что человек заболеет анорексией, составляет около 70%.

В 1986 году в СССР было проведено исследование, которое показало: нервной анорексией заболевают около 3,5% девочек и женщин в возрасте от десяти до 25 лет. Глянцевых журналов в стране тогда не было. Показательно, что современный процент заболеваемости практически такой же.

Социальный фактор

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И все же воздействие социума нельзя игнорировать. Максим Сологуб отмечает, что анорексия в последние годы резко «помолодела». Если в 1986 году заболевали, как правило, в 16–18 лет, то сейчас анорексию выявляют у девочек 10–12 лет.

Раннюю анорексию вызывает социальная среда, а в роли главного провокатора выступает индустрия похудения, реклама различных диет и препаратов. Присутствует также фэтфобия (унижение человека за его полноту), так что многие дети уже в младших классах боятся стать толстыми.

«Даже в детских мультфильмах принцесса непременно стройная. А если кто-то толстый, то это либо отрицательный персонаж, либо просто смешной. Понятно, что это влияет на наше восприятие», – отмечает Сологуб.

Однако анорексия не может развиться только из-за страха поправиться, считает специалист.

«Однажды к нам поступила девочка, которая училась в балетной школе. Детей там взвешивали каждый день и каждый день говорили, что они толстые, что им нужно худеть. В классе вывешивались таблицы с "идеальным весом", причем очень заниженным. Из 18 одноклассниц заболела анорексией только одна. Поэтому социальный фактор – значимый, но не определяющий, генетическая предрасположенность играет основную роль», – подчеркивает врач.

Чем опасна анорексия

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Один из первых сигналов, подаваемых анорексией, – прекращение менструаций. Организм начинает экономить драгоценную энергию и отключает второстепенные функции. При этом назначение гормональных препаратов только усугубит состояние, ведь нарушение цикла – это не сама проблема, а ее последствие.

Вторая опасность – риск остеопороза. Максим Сологуб обращает внимание на то, что накопление кальция в костях происходит только до окончания пубертатного периода.

«Мы всю жизнь расходуем кальций, который успели запасти. Поэтому, если заболел ребенок, надо как можно быстрее начинать лечение. Иначе возникнут необратимые последствия», – предупреждает он.

Кроме того, до 20 лет у человека созревает кора головного мозга, формируются различные мозговые центры. Если ребенок голодает, мозг недополучает энергию, развитие коры происходит неправильно, и это может повлиять на всю дальнейшую жизнь.

Длительное голодание приводит к изменениям в так называемой системе вознаграждения, нарушается выработка гормона дофамина. У человека пропадает мотивация к действию, ему становится тяжело и мучительно жить, поэтому в 12 раз увеличивается риск суицида. По статистике, без лечения умирает каждый шестой больной.

«Анорексия – это одно из немногих психических расстройств, которое может привести к смерти», – напоминает Максим Сологуб.

Голодание сводит с ума

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В 1944 году был проведен так называемый Миннесотский эксперимент. Несколько десятков физически и эмоционально крепких мужчин в течение трех месяцев потребляли в два раза меньше калорий, чем требуется для нормального существования. К концу третьего месяца у всех были обнаружены симптомы тревожно-депрессивного расстройства, нескольких мужчин пришлось отстранить от эксперимента, так как у них появились катастрофические психические нарушения.

«При этом у них колоссально изменилось пищевое поведение. Они стали есть из маленьких тарелочек, значительно удлинилось время приема пищи, круглые сутки люди думали только о еде. Это как раз те изменения, что характерны для наших пациенток», – поясняет Сологуб.

По его словам, человек в болезненном состоянии понимает, что происходит что-то неправильное, но уже не может ничего с этим сделать.

Если у родственника анорексия

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Заметить анорексию могут в первую очередь родственники и друзья. Если человек перестал есть за общим столом, начал избегать приемов пищи, сильно потерял в весе, по многу часов в день изнуряет себя упражнениями – все это тревожные симптомы, на которые необходимо обратить внимание.

При этом обращение к участковому терапевту, скорее всего, ни к чему не приведет. Показатели крови или даже результаты ЭКГ врач может интерпретировать как вариант нормы. Важно обратиться именно к специалисту по расстройствам пищевого поведения.

«Во всем мире специалистов по РПП очень мало. Наши пациенты проходят довольно длинный путь, прежде чем попадают к нам. Отмечу, что в России сейчас есть всего два специализированных государственных учреждения, которые занимаются расстройствами пищевого поведения, и открылись они недавно. Для взрослых – клиника по лечению РПП при психиатрической больнице имени Алексеева. Для детей – специализированное отделение в Центре имени Сухаревой», – говорит Максим Сологуб.

Анорексия – серьезное заболевание, и при ряде показаний лечить его рекомендуется в стационаре. Госпитализация необходима, если человек злоупотребляет слабительными или мочегонными препаратами, вследствие чего у него нарушен водно-солевой обмен. Также в списке причин для госпитализации – интенсивная рвота несколько раз в день, серьезное истощение, тяжелое психическое состояние, депрессия и суицидальные мысли.

Несмотря на то, что анорексия – это психическое расстройство, работа с профильным врачом на первом этапе лечения невозможна.

«Истощенный мозг не может работать с психотерапевтом. Первый и необходимый шаг в лечении – это восстановление питания и массы тела, для этого надо потреблять не меньше 3,5 тысяч килокалорий в день. Но для того, чтобы усваивать еду и строить свои собственные органы и ткани, организму нужна энергия, которой у него нет. Кроме того, человеку в принципе страшно есть, а после приема пищи он испытывает колоссальный стыд и чувство вины», – поясняет Максим Сологуб.

Единственный выход из положения – парентеральное питание, то есть введение питательных веществ внутривенно. Это сравнительно новый метод, который появился 10–15 лет назад, и эта процедура и сейчас остается довольно дорогой. В идеале, при лечении человек прибавляет в весе от 1 до 1,5 килограммов в неделю. Только после восстановления массы тела к работе подключаются психолог и психиатр.

Поддержка близких

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Родственникам и друзьям важно научиться определенным стратегиям и способам заботы о людях с расстройством пищевого поведения. Максим Сологуб рекомендует книгу «Тренинг навыков ухода за людьми с РПП. Руководство для близких и родных по методу Модсли». По последним данным, этот метод показал максимальную эффективность. Кроме того, для родственников существуют психологические курсы.

Основная задача – поддерживать больного, положительно подкреплять эффективные изменения, но при этом не фиксировать внимание на симптомах РПП.

«Близкие – это люди, которые могут стать главным движущим элементом выздоровления. И хотя анорексия – очень опасное заболевание, излечение возможно, мы видим это каждый день», – резюмирует врач.