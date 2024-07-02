Аграрная биржа БРИКС: реальная перспектива или несбыточная мечта

Будет ли создана аграрная биржа, когда она появится и каким будет ее значение для мировой торговли, читайте в материале РИАМО.

Создать единую зерновую биржу для стран-участниц БРИКС предложил председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. 20 апреля президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Банком России представить до 1 июля предложения по созданию биржи для проведения организованных торгов в отношении сельскохозяйственной продукции в сотрудничестве с иностранными государствами, входящими в межгосударственное объединение БРИКС. Экономисты поделились с РИАМО своим мнением о том, когда будет создана аграрная биржа БРИКС, что мешает ее формированию и какие проблемы в мировой торговле позволит решить единая фондовая площадка для торговли продовольствием.

Будет ли создана аграрная биржа БРИКС

Фото - © Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут встречает членов делегаций перед встречей министров сельского хозяйства стран БРИКС в Москве./РИА Новости

Экономист и юрист-международник Дмитрий Семенов убежден в том, что аграрная биржа БРИКС будет рано или поздно создана и сможет превратиться в лидирующую мировую торговую площадку по обороту сельскохозяйственной продукции.

С этим согласна и кандидат экономических наук, заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова. Она напомнила, что крупнейшими товарными биржами, на которых торгуется зерно и другие виды аграрной продукции, являются CME Group в Чикаго и Нью-Йорке (CME, NYMEX, COMEX). Торговля фьючерсами на этих биржах фактически формирует мировые цены зерна.

«Безусловно, для современного мира, развивающегося в направлении многополярности, подобная монополизация глобального рынка продовольствия неприемлема. Аграрная биржа БРИКС просто необходима для более полного удовлетворения интересов стран, население которых составляет 41% от мирового и продолжает расти, а сама организация – расширяться», – считает Сазанова.

Создание аграрной биржи БРИКС займет несколько лет

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Большинство экспертов придерживаются мнения, что на создание аграрной биржи БРИКС уйдет несколько лет.

«Если все страны-участницы БРИКС дадут добро на реализацию этого проекта, то в каждой стране властям придется убеждать финансовые институты и профессиональных участников фондового рынка в том, что появился новый международный организатор биржевой торговли сельхозпродукции, на котором будет выгодно торговать фьючерсами на зерно и, возможно, со временем, на другие сельхозкультуры и продукты их переработки (допустим, на концентрат фруктовых соков). Реализация этого проекта может занять несколько лет, на наш взгляд, три года как минимум», – полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная также считает создание аграрной биржи БРИКС нетривиальной задачей, для решения которой необходимо определить, как будет организована торговля, расчетная и клиринговая инфраструктура, в каких валютах будут осуществляться расчеты, как будут выстроены система гарантий и организация поставок и на каких принципах будет организована система членства.

«И несмотря на то, что у России есть солидный опыт создания современных торговых площадок, наличие современной торговой инфраструктуры – это не единственное условие успеха.Одной из самых важных проблем является обеспечение ликвидности рынка – при низких торговых оборотах шансы составить достойную конкуренцию ведущим биржевым площадкам будут невелики», – подчеркнула экономист.

Что мешает созданию аграрной биржи БРИКС

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский видит основное препятствие в том, что зерно на биржах не торгуется – разве что фьючерсные контракты. А это, по его словам, не реальная торговля зерном, а «всего лишь инструмент хеджирования рисков и не более того». При этом он отметил, что на бирже можно торговать некоторыми продовольственными товарами, например, сахаром и какао-бобами.

Второе обстоятельство, которое, по мнению Злочевского, делает невозможным создание аграрной биржи в короткие сроки, – это отсутствие единой валюты БРИКС. Юань же, как считает эксперт, не сможет выполнять эту роль, поскольку его торговый оборот в странах БРИКС непропорционален.

Экономист Светлана Сазанова выделяет еще одно препятствие – санкции. По ее словам, для защиты аграрной биржи БРИКС от возможных рестрикций со стороны Запада необходимо как минимум существование банков и международной платежной системы, неуязвимой для санкций.

«Торги на аграрной бирже БРИКС целесообразно проводить в специально созданных платежных средствах, представляющих собой „корзину валют” стран БРИКС, тем более что подобный опыт в мире уже имеется. Важно создать такую систему противовесов, чтобы ни одна страна БРИКС не имела монопольного права воздействия на курс этого специально созданного платежного средства», – подчеркнула эксперт.

Какие проблемы в мировой торговле решит аграрная биржа БРИКС

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Создание аграрной биржи БРИКС позволит ослабить контроль Запада над мировой торговлей и нивелировать санкционное давление на производителей аграрного сектора, считает экономист Дмитрий Семенов.

«Это будет означать начало глубокой глобальной трансформации мировой торговли с учетом налаживания качественных логистических поставок продукции аграрного сектора и укрепит геополитическую и геостратегическую координацию между странами-участницами БРИКС», – дал оценку эксперт.

В свою очередь Наталья Мильчакова отметила, что аграрная торговая площадка БРИКС позволит сгладить колебания мировых цен на продовольствие.

«То есть такая биржа могла бы работать отчасти по принципу альянса ОПЕК+, и ее задачей стала бы балансировка рынка. Контроль стран БРИКС через аграрную биржу над ценами на продовольствие мог бы помочь, с одной стороны, с обеспечением соответствующими продуктами питания тех стран, которые столкнулись с их дефицитом, а с другой – со снижением инфляции в странах БРИКС», – пояснила аналитик.

По мнению Светланы Сазановой, аграрная биржа БРИКС позволит наиболее полно учитывать интересы большинства населения мира – как производителей, так и потребителей продовольствия.

«Сама биржа и биржевая инфраструктура, в том числе банки, платежные системы, специальная валюта, – все это станет одним из полюсов многополярного мира, что будет препятствовать введению одними странами санкций, ущемляющих интересы существенной части населения мира», – подытожила эксперт.