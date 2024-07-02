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Аграрная биржа БРИКС: реальная перспектива или несбыточная мечта

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Oleksandr Ryzhkov

Фото - © Oleksandr Ryzhkov/Freepik.com

Будет ли создана аграрная биржа, когда она появится и каким будет ее значение для мировой торговли, читайте в материале РИАМО.

Создать единую зерновую биржу для стран-участниц БРИКС предложил председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. 20 апреля президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Банком России представить до 1 июля предложения по созданию биржи для проведения организованных торгов в отношении сельскохозяйственной продукции в сотрудничестве с иностранными государствами, входящими в межгосударственное объединение БРИКС. Экономисты поделились с РИАМО своим мнением о том, когда будет создана аграрная биржа БРИКС, что мешает ее формированию и какие проблемы в мировой торговле позволит решить единая фондовая площадка для торговли продовольствием.

Будет ли создана аграрная биржа БРИКС

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут встречает членов делегаций перед встречей министров сельского хозяйства стран БРИКС в Москве.

Фото - © Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут встречает членов делегаций перед встречей министров сельского хозяйства стран БРИКС в Москве./РИА Новости

Экономист и юрист-международник Дмитрий Семенов убежден в том, что аграрная биржа БРИКС будет рано или поздно создана и сможет превратиться в лидирующую мировую торговую площадку по обороту сельскохозяйственной продукции.

С этим согласна и кандидат экономических наук, заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова. Она напомнила, что крупнейшими товарными биржами, на которых торгуется зерно и другие виды аграрной продукции, являются CME Group в Чикаго и Нью-Йорке (CME, NYMEX, COMEX). Торговля фьючерсами на этих биржах фактически формирует мировые цены зерна.

«Безусловно, для современного мира, развивающегося в направлении многополярности, подобная монополизация глобального рынка продовольствия неприемлема. Аграрная биржа БРИКС просто необходима для более полного удовлетворения интересов стран, население которых составляет 41% от мирового и продолжает расти, а сама организация – расширяться», – считает Сазанова. 

Создание аграрной биржи БРИКС займет несколько лет

jcomp

Фото - © jcomp/Freepik.com

Большинство экспертов придерживаются мнения, что на создание аграрной биржи БРИКС уйдет несколько лет.

«Если все страны-участницы БРИКС дадут добро на реализацию этого проекта, то в каждой стране властям придется убеждать финансовые институты и профессиональных участников фондового рынка в том, что появился новый международный организатор биржевой торговли сельхозпродукции, на котором будет выгодно торговать фьючерсами на зерно и, возможно, со временем, на другие сельхозкультуры и продукты их переработки (допустим, на концентрат фруктовых соков). Реализация этого проекта может занять несколько лет, на наш взгляд, три года как минимум», – полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная также считает создание аграрной биржи БРИКС нетривиальной задачей, для решения которой необходимо определить, как будет организована торговля, расчетная и клиринговая инфраструктура, в каких валютах будут осуществляться расчеты, как будут выстроены система гарантий и организация поставок и на каких принципах будет организована система членства.

«И несмотря на то, что у России есть солидный опыт создания современных торговых площадок, наличие современной торговой инфраструктуры – это не единственное условие успеха.Одной из самых важных проблем является обеспечение ликвидности рынка – при низких торговых оборотах шансы составить достойную конкуренцию ведущим биржевым площадкам будут невелики», – подчеркнула экономист. 

Что мешает созданию аграрной биржи БРИКС

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский видит основное препятствие в том, что зерно на биржах не торгуется – разве что фьючерсные контракты. А это, по его словам, не реальная торговля зерном, а «всего лишь инструмент хеджирования рисков и не более того». При этом он отметил, что на бирже можно торговать некоторыми продовольственными товарами, например, сахаром и какао-бобами.

Второе обстоятельство, которое, по мнению Злочевского, делает невозможным создание аграрной биржи в короткие сроки, – это отсутствие единой валюты БРИКС. Юань же, как считает эксперт, не сможет выполнять эту роль, поскольку его торговый оборот в странах БРИКС непропорционален.

Экономист Светлана Сазанова выделяет еще одно препятствие – санкции. По ее словам, для защиты аграрной биржи БРИКС от возможных рестрикций со стороны Запада необходимо как минимум существование банков и международной платежной системы, неуязвимой для санкций.

«Торги на аграрной бирже БРИКС целесообразно проводить в специально созданных платежных средствах, представляющих собой „корзину валют” стран БРИКС, тем более что подобный опыт в мире уже имеется. Важно создать такую систему противовесов, чтобы ни одна страна БРИКС не имела монопольного права воздействия на курс этого специально созданного платежного средства», – подчеркнула эксперт.

Какие проблемы в мировой торговле решит аграрная биржа БРИКС

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Создание аграрной биржи БРИКС позволит ослабить контроль Запада над мировой торговлей и нивелировать санкционное давление на производителей аграрного сектора, считает экономист Дмитрий Семенов.

«Это будет означать начало глубокой глобальной трансформации мировой торговли с учетом налаживания качественных логистических поставок продукции аграрного сектора и укрепит геополитическую и геостратегическую координацию между странами-участницами БРИКС», – дал оценку эксперт.

В свою очередь Наталья Мильчакова отметила, что аграрная торговая площадка БРИКС позволит сгладить колебания мировых цен на продовольствие.

«То есть такая биржа могла бы работать отчасти по принципу альянса ОПЕК+, и ее задачей стала бы балансировка рынка. Контроль стран БРИКС через аграрную биржу над ценами на продовольствие мог бы помочь, с одной стороны, с обеспечением соответствующими продуктами питания тех стран, которые столкнулись с их дефицитом, а с другой – со снижением инфляции в странах БРИКС», – пояснила аналитик.

По мнению Светланы Сазановой, аграрная биржа БРИКС позволит наиболее полно учитывать интересы большинства населения мира – как производителей, так и потребителей продовольствия.

«Сама биржа и биржевая инфраструктура, в том числе банки, платежные системы, специальная валюта, – все это станет одним из полюсов многополярного мира, что будет препятствовать введению одними странами санкций, ущемляющих интересы существенной части населения мира», – подытожила эксперт.