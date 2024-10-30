105 рублей за доллар в ноябре: стабилизация по-русски

Каким будет курс российской валюты к доллару и евро в ноябре 2024 года, читайте в материале РИАМО.

Несмотря на резкое повышение ключевой ставки ЦБ и периоды налоговых выплат в сентябре и октябре, курс рубля не растет. Российская валюта отказывается позитивно реагировать на события рынка, которые должны способствовать укреплению ее курса. Чем обусловлен «пессимизм» рубля и почему последний месяц осени 2024 года не сулит российской валюте ничего хорошего, РИАМО рассказали эксперты.

Рублевые активы не вдохновляют инвесторов

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Банк России поднял ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию и укрепить рубль. Однако реакция рубля оказалась сдержанной, что свидетельствует о низкой уверенности инвесторов в рублевых активах, отмечает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Повышение ставки должно было бы поддержать курс рубля, сделав его более привлекательным для хранения капитала, однако на практике это не оказало значительного укрепляющего эффекта. Такой исход связан с внутренними экономическими трудностями, в частности, с обострением ситуации на рынке государственного долга, полагает эксперт.

«Курс доллара может продолжить рост и стабилизироваться в диапазоне 98-105 рублей за доллар, а курс евро — в диапазоне 105-112 рублей за евро, на фоне низких цен на нефть, продолжения роста процентных ставок и усиления геополитических рисков», — высказывает свое мнение Шнейдерман.

В ноябре ожидается продолжение девальвации рубля

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Текущий курс доллара находится на уровне 97,23 рублей, за октябрь он подорожал на 4,2%. Евро стоит 105,22 рублей и за октябрь подорожал на 1,5%, отмечает экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе. В ноябре можно ожидать продолжения девальвации: доллар будет находиться в диапазоне 95-98 рублей, евро 103-106 рублей, прогнозирует она.

«В начале октября произошло обострение конфликта на Ближнем Востоке. Каждый раз столкновения Ирана и Израиля вызывают беспокойство у нефтетрейдеров и инвесторов, что оказывает влияние на цену нефти. Недавно ее курс упал более чем на 5% из-за очень умеренного ответа Израиля, который не затронул нефтяную инфраструктуру Ирана. Если обострение не повторится, то цена на нефть может скорректироваться еще сильнее, что негативно повлияет на курс рубля (доллар подорожает)», — считает эксперт.

Ничто не может остановить плавное снижение рубля в ноябре 2024 года

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«Учитывая слабую реакцию рубля даже в сложные налоговые периоды сентября и октября, можно осторожно предположить, что рост валютных индикативных курсов по долларам и евро продолжится и в ноябре. Если не произойдет экстраординарных геополитических событий, мы можем увидеть официальный курс доллара ближе к 100 рублям и евро — ближе к 108-110 рублям. Здесь многое еще будет зависеть от динамики евро-доллар после американских выборов», — комментирует зампредседателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

По его словам, ни высокие ставки по рублевым инструментам, ни высокий объем налоговых платежей не смогли переломить краткосрочный тренд плавного снижения курса рубля, отмечает эксперт.

Любой исход выборов в США укрепит доллар

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«В ноябре мы ждем колебаний курса рубля в рамках 93-100 руб. за доллар и 102-109 руб. за евро», — прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее словам, главным событием для мировых финансовых рынков в ноябре станут выборы президента США 5 ноября. При этом победа любого из кандидатов будет способствовать как минимум краткосрочному укреплению доллара, и, соответственно, ослаблению рубля, полагает эксперт.

«Можно также предположить, что любой из победивших кандидатов в первую очередь будет пытаться снизить напряженность на Ближнем Востоке, что может привести к еще большему падению цен на нефть, которое может усугубиться еще и по причине традиционного ноябрьского сокращения спроса на топливо, а для рубля обвал цен на нефть станет только дополнительным негативом» Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

7 ноября ФРС США объявит решение по процентным ставкам, которым, скорее всего, станет снижение коридора процентных ставок на 0,25 процентного пункта, что может краткосрочно ослабить доллар к мировым резервным валютам, но на рубль это решение вряд ли повлияет, говорит эксперт.

В ноябре не будет заседаний Банка России и ЕЦБ по процентным ставкам, так что у рубля некоторых важных ориентиров в ноябре тоже не будет. Тем не менее, мало кто сомневается, что Банк России до конца 2024 года продолжит ужесточение монетарной политики. Этот тренд вместе с налоговым периодом, происходящим обычно в третьей декаде месяца, может способствовать краткосрочному укреплению рубля в конце месяца, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Рисками для рубля являются рост государственных расходов, который уже происходит, геополитическая обстановка, и в ноябре эти риски по-прежнему будут актуальны. Так что курс в 100 руб. за доллар и около 109 руб. за евро в ноябре, на наш взгляд, возможны. Однако в таком случае Минфин и ЦБ РФ будут принимать экстренные меры в виде сокращения или даже временного отказа от покупок валюты в целях поддержания стабильности рубля, поэтому мы не ожидаем, что на таких отметках доллар и евро продержатся долго», — высказывает свое мнение Мильчакова.

Курс рубля в ноябре не опустится ниже 95 рублей

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«Ожидаем курс на уровне выше 95 рублей за доллар с учетом макроэкономической конъюнктуры. При этом не исключаем, что курс превысит психологическую отметку в 100 рублей к концу года», — прогнозирует управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

По его словам, причин у такой динамики курса доллара несколько, например, сохранение инфраструктурных ограничений на проведение транзакций и взаиморасчетов с контрагентами из иностранных юрисдикций. Также на ослабление рубля влияет нестабильность котировок на нефтяном рынке: несмотря на октябрьский отскок, мировые цены на нефть продолжили свое падение (сейчас котировки располагаются на уровне локальных минимумов конца сентября), что существенно сказывается на прибыли предприятий нефтегазового сектора. При этом, нормы обязательной к продаже валютной выручки были ослаблены, поясняет эксперт.

И добавляет, что на динамике курса сказываются и восстанавливающиеся объемы импорта.