10 самых востребованных профессий в ближайшие 5 лет: на кого пойти учиться

Как меняется глобальный рынок труда и какие профессии останутся самыми востребованными в ближайшие годы, читайте в материале РИАМО.

Отчет Future of Jobs Report 2025, подготовленный Всемирным экономическим форумом, поднимает много острых вопросов касательно будущего рынка труда. Как он будет меняться, какие профессии трансформируются и что делать работодателям, читайте в материале РИАМО.

Как рынок труда меняется в настоящее время

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В последние годы рынок труда трансформируется с головокружительной скоростью за счет новых технологий, «зеленого перехода», демографических сдвигов и экономической нестабильности. В этом контексте отчет Future of Jobs Report 2025 представляет собой всесторонний анализ глобальных тенденций, которые уже формируют рынок труда, поясняет основатель маркетингового агентства PRO M8 Регина Яковлева.

Отчет ВЭФ основан на опросе более 1000 работодателей из 55 стран и охватывает более 14 миллионов работников в 22 отраслях. Исследование показывает, что в ближайшей перспективе определяющую роль сыграют несколько ключевых макротрендов, говорит маркетолог.

Во-первых, цифровизация и искусственный интеллект становятся все более значимой частью бизнеса. Высокие технологии не только упрощают рабочие процессы, но и создают новые рабочие места.

«Зеленый переход», включающий в себя усилия по снижению углеродных выбросов и борьбу с климатическими изменениями, также становится приоритетом. Это создает огромный спрос на инженеров в области возобновляемой энергии и специалистов по экологическим технологиям. Удивительно, что 47% работодателей уже видят потенциал в этом направлении, обращает внимание Яковлева.

Демографические изменения еще больше усложняют ситуацию. В то время как развитые страны сталкиваются с проблемой старения населения и нехватки рабочей силы, развивающиеся регионы переживают рост трудоспособного населения. Однако без создания новых рабочих мест этот потенциал рискует остаться нереализованным.

Еще один важный аспект – геоэкономическая нестабильность. Торговые ограничения, растущие цены и политическая фрагментация вынуждают компании перестраивать свои стратегии. В этом контексте все больше внимания уделяется улучшению цепочек поставок и обеспечению кибербезопасности.

Какие профессии больше всего подвергнутся переменам

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Согласно прогнозам, к 2030 году в мире появится около 170 миллионов новых рабочих мест. В то же время 92 миллиона текущих позиций могут исчезнуть. Например, спрос на аналитиков данных, разработчиков ПО и инженеров по возобновляемым источникам энергии будет расти, а профессии кассира или оператора ввода данных постепенно уходят в прошлое.

«Эти тенденции показывают, что автоматизация заменяет рутинные задачи, в то время как новые технологии открывают двери для специалистов с высокой квалификацией. Однако этот процесс не будет легким: он потребует серьезной адаптации как от компаний, так и от работников» Регина Яковлева основатель маркетингового агентства PRO M8

Какие навыки работников будут востребованы в будущем

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Чтобы оставаться конкурентоспособными, работники должны быть готовы осваивать новые компетенции. Исследование показывает, что 39% текущих навыков станут устаревшими уже к 2030 году.

«Среди наиболее ценных скиллов – аналитическое мышление, гибкость, технологическая грамотность и навыки работы с AI. Компании начинают активно инвестировать в программы переквалификации, чтобы не только поддерживать свою эффективность, но и сохранять талантливых сотрудников», – отмечает основатель маркетингового агентства PRO M8.

Как действовать компаниям в условиях перемен и что работодатели могут сделать уже сейчас

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Для компаний сейчас особенно важно не просто внедрять технологии, а использовать их для усиления эффективности человеческого труда. Программы обучения, переквалификации и поддержки сотрудников становятся основой успешной стратегии. Например, инвестиции в экологические технологии или искусственный интеллект помогают не только адаптироваться, но и становиться лидерами в своей отрасли, полагает Яковлева.

Работодателям важно начинать адаптацию к будущему рынка труда уже сегодня. Прежде всего, стоит провести аудит текущих навыков сотрудников и оценить, какие из них нуждаются в обновлении. Создание внутренних образовательных программ или сотрудничество с внешними платформами обучения поможет закрыть возникающие пробелы, считает маркетолог.

Кроме того, компании могут внедрять гибкие графики работы и удаленные форматы, чтобы привлечь более широкий круг специалистов, особенно в условиях демографических изменений, уверена она.

Инвестирование в технологии, включая искусственный интеллект, должно сопровождаться обучением сотрудников, чтобы минимизировать страхи перед автоматизацией и сделать ее помощником, а не угрозой.

«Наконец, работодателям нужно пересмотреть стратегии привлечения и удержания талантов. Упор на благополучие сотрудников, инициативы в области ментального здоровья и программы карьерного роста становятся важными конкурентными преимуществами в борьбе за талантливых и эффективных специалистов», – резюмирует Яковлева.

Топ-10 самых востребованных профессий в ближайшие пять лет

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Эксперт привела список профессий, которые отражают текущие тренды на глобальном рынке труда и подчеркивают важность адаптации к новым технологиям и требованиям общества:

1. Специалист по искусственному интеллекту (AI Specialist)

С учетом стремительного развития технологий, специалисты по AI будут необходимы для разработки, внедрения и управления системами искусственного интеллекта, включая машинное и глубокое обучение.

2. Аналитик данных (Data Analyst)

Объем данных стремительно увеличивается, и многие компании нуждаются в аналитиках, способных их интерпретировать и предоставлять ценные инсайты для принятия обоснованных бизнес-решений.

3. Специалист по кибербезопасности (Cybersecurity Specialist)

С ростом киберугроз и атак на цифровые системы специалисты в области кибербезопасности будут критически важны для защиты информации и инфраструктуры организаций.

4. Разработчик программного обеспечения (Software Developer)

Постоянный спрос на новые приложения и программные решения делает разработчиков ПО одними из самых востребованных специалистов на рынке труда.

5. Специалист по облачным вычислениям (Cloud Computing Specialist)

Переход компаний на облачные платформы создает потребность в специалистах, способных управлять и оптимизировать облачные ресурсы и услуги.

6. Медицинские работники (Healthcare Professionals)

С учетом старения населения и увеличения потребности в медицинских услугах врачи, медсестры и другие медицинские специалисты будут оставаться в числе самых востребованных профессий.

7. Специалист по цифровому маркетингу (Digital Marketing Specialist)

Увеличение онлайн-продаж требует специалистов по цифровому маркетингу, которые могут разрабатывать стратегии для привлечения и удержания клиентов в цифровой среде.

8. Специалист по экологии (Environmental Specialist)

В мире растет озабоченность по поводу изменения климата и загрязнения окружающей среды, поэтому специалисты, занимающиеся экологическими вопросами, будут востребованы в различных отраслях.

9. Инженер-робототехник (Robotics Engineer)

Развитие автоматизации и робототехники требует квалифицированных инженеров, способных проектировать и разрабатывать роботизированные системы для различных применений.

10. UX/UI дизайнер (UX/UI Designer)

UX/UI дизайнеры будут востребованы для создания интуитивно понятных и привлекательных цифровых продуктов, которые часто становятся ключевым аспектом успешного бизнеса.