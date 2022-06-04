РИАМО - 4 июн. В течение летних месяцев клумбы в Москве будут украшать более 35 млн однолетников. Их высадят на смену отцветающим тюльпанами и виолам, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению цветников во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, вдоль основных магистралей», - уточнил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что на клумбах зацветут петунии, бегонии и цинерарии.

Для украшения города к летнему сезону в теплицах ГБУ «Озеленение» вырастили свыше 150 сортов растений. Можно будет увидеть более 25 разновидностей петуний и примерно столько же бегоний.

Общая площадь клумб в этом году составляет 880 тыс. квадратных метров. Самые масштабные обустроены на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арате и других местах массового отдыха москвичей и гостей мегаполиса.

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