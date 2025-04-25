Багреева: Москва заключила около 28 тыс контрактов с поставщиками из регионов

С января по март 2025 года заказчики из Москвы заключили с региональными поставщиками почти 28 тысяч контрактов на 114,2 миллиарда рублей в рамках 44-ФЗ, сказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

При этом контракты на почти 50 млрд рублей с предпринимателями из регионов были заключены на столичном Портале поставщиков — электронной платформе для закупок малого объема.

«Около трети от всех государственных контрактов в рамках федерального закона № 44-ФЗ Москва заключает с предпринимателями из регионов. В первом квартале текущего года на них пришлось 27,7 тысячи контрактов на сумму 114,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем контрактов с региональными поставщиками вырос почти на 60 процентов. Чаще всего столичные госучреждения заказывали у поставщиков из регионов медицинские, строительные, хозяйственные товары, а также образовательные услуги, средства связи и электронику. На эти категории пришлось более половины заключенных с региональными предпринимателями контрактов», — уточнила Багреева.

Известно, что контрактная система столицы стабильно показываю высокую эффективность. Город лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок.

«Ключевыми регионами — поставщиками столицы в первом квартале стали Московская область, Санкт-Петербург, Рязанская область, Краснодарский край и Свердловская область. С ними было заключено почти 60 процентов от общего числа контрактов — 16,4 тысячи на сумму 43,6 миллиарда рублей», — прокомментировал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.