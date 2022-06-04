РИАМО - 4 июн. Следственные органы Подмосковья задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своей сверстницы. Тело девушки было найдено в заброшенном здании в селе Немчиновка в пятницу вечером, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Предварительно установлено, что незадолго до смерти девушка была в компании знакомых подростков, она осталась наедине с одним из них и между молодыми людьми произошел конфликт. Во время ссоры злоумышленник несколько раз ударил девушку ножом и скрылся.

Место происшествия осмотрели опытные следователи и криминалисты, они нашли телефон потерпевшей и другие предметы.

Подозреваемого задержали и допросили, в ходе обысков у него изъяли одежду, телефоны и другие предметы. Назначены экспертизы, очные ставки и допросы свидетелей. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее в Нижнем Новгороде в ходе семейной ссоры мужчина избил свою сожительницу до смерти. Он нанес множество ударов ногами и руками по различным частям тела. Мотивом убийства послужила ревность, сообщило Nation News.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.