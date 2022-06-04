РИАМО - 4 июн. В столичных парках начинают работать зоны отдыха у воды – естественные водоемы и бассейны. В некоторых разрешено купаться, сообщается на сайте мэра Москвы.

Летние бассейны будут работать в парках «Сокольники» и «Фили». «The баssейн» в «Сокольниках» можно найти по адресу: Митьковский проезд, дом 1, строение 1. Территория у водоема оснащена всем необходимым: раздевалки, шезлонги, душевые, площадки для игр и спорта. Зона отдыха заработает в середине июня, вход платный.

В парке «Фили» посетители смогут отдохнуть у понтонных бассейнов на набережной Москвы-реки. Бассейны работают с 10:00 до 21:00, вход платный.

Кроме того, в парке «Сокольники» есть пляж на берегу Путяевского пруда. Он будет работать до конца лета с 09:00 до 21:00.

В парке «Терлецкая дубрава» у Восточного Терлецкого пруда обустроен песчаный пляж. На территории можно позагорать, но входить в воду запрещено.

Также зоны отдыха у воды можно найти в ландшафтном парке «Митино», парке «Северное Тушино», пляжах «Покровский берег» и «Левобережье», а также в детском парке имени Н.Н. Прямикова и других.

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