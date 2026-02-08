Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без тепла из-за аварии, ведутся ремонтные работы, сообщает РИА Новости.
Предварительно, в связи с порывом магистрального трубопровода временно отключена подача теплоносителя на город (Энергодар — ред.). В
В связи с этим отключены сетевые насосы.
В Запорожской области 47 тыс. абонентов остались без света из-за ухудшения погодных условий и обледенения линий электропередачи.
