Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии

Предварительно, в связи с порывом магистрального трубопровода временно отключена подача теплоносителя на город (Энергодар — ред.). В

В связи с этим отключены сетевые насосы.

В Запорожской области 47 тыс. абонентов остались без света из-за ухудшения погодных условий и обледенения линий электропередачи.

