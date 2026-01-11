сегодня в 22:21

В Запорожской области 47 тыс. абонентов остались без света

В Запорожской области 47 тыс. абонентов остались без света из-за ухудшения погодных условий и обледенения линий электропередачи, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале .

«В Запорожской области 47000 абонентов остаются без электроснабжения», — отметил он.

По его словам, из-за обледенения проводов произошли обрывы на линиях электропередачи.

Также были зафиксированы атаки украинских БПЛА на электросети, которые питают Васильевский муниципальный округ.

В течение последних суток было зафиксировано четыре преднамеренных вражеских удара по гражданским объектам в Запорожской области. Один из ударов пришелся по супермаркету в Васильевке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.