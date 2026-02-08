При обрушении здания в Индии пострадали 13 человек

При обрушении здания в индийском городе Кота пострадали 13 человек, 2 человека погибли, сообщает РИА Новости .

«Минимум двое погибли, еще 13 пострадали при обрушении здания в субботу в Коте в западном индийском штате Раджастхан», — говорится в сообщении.

В субботу сообщалось о восьми пострадавших. По информации журнала India Today, еще около 20 человек могли находиться под завалами.

Ранее в результате обрушения двух строений в марокканском городе Фес погибли 19 человек, еще 16 получили травмы.

