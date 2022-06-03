РИАМО - 3 июн. В честь Всемирного дня велосипеда министерство культуры и туризма Московской области составило подборку наиболее интересных и увлекательных направлений для поездок на велосипеде по региону, сообщает пресс-служба министерства.

Серпухов

Название этого веломаршрута — «Один день в Серпухове». Его протяженность — 8 км. Время в пути составит около 40 минут в одну сторону.

Начать поездку можно с Привокзальной площади, где находится скульптура «Всадники». Далее путь пройдет по улице Ворошилова, у дома № 151, затем поездка пройдет мимо Музея печати, скульптуры «Ярмарка», сквера «Дама с собачкой» до Серпуховского историко-художественного музея. Он располагается в особняке XIX века, построенном по проекту известного архитектора Р.И. Клейна и принадлежавшем серпуховским купцам и фабрикантам Мараевым.

Далее маршрут пойдет мимо Старообрядческой церкви Покрова Пресвятой Богородицы и Высоцкого мужского монастыря — одной из древнейших обителей Подмосковья. Рядом находится плотина, где можно будет немного передохнуть, а затем доехать до Принарского парка. Конечная точка маршрута — церковь Распятия Христова.

Дмитров — Перемилово

Это один из самых длинных веломаршрутов Подмосковья. Его протяженность — более 10 км.

Маршрут начинается из самого центра города — музея-заповедника «Дмитровский кремль». Там обязательно стоит посмотреть Успенский собор начала XVI века, Елизаветинскую церковь и комплекс Присутственных мест. Дальше путь пролегает через Советскую площадь, памятник В.И. Ленину и Дмитровскую Центральную Межпоселенческую библиотеку к парку «Березовая роща».

Там можно немного передохнуть в тени деревьев, а затем отправиться к следующей точке — мемориалу «Перемиловская высота». Он виден с шоссе на западном и восточном берегах канала им. Москвы, с моста через него и с железной дороги. Оттуда открывается прекрасный вид на Яхрому и окрестности.

Затем можно возвращаться обратно в Дмитров — к Дому-музею Петра Кропоткина, рядом с которым, на Кропоткинской улице, находится ансамбль скульптур дмитровчан разных сословий «Горожане». Заканчивается маршрут у Егорьевских ворот.

Звенигород

Один из самых живописных веломаршрутов Подмосковья находится в Звенигороде. Эти места часто называют «подмосковной Швейцарией». Там жили и творили художники Исаак Левитан и Мария Якунчикова, композитор-пианист Сергей Танеев, писатели Михаил Пришвин и Василий Янчевецкий.

Этот маршрут подойдет опытным велосипедистам, его длина — 41 км. Время в пути составит больше 3 часов. По дороге можно будет насладиться красотой подмосковной природы и отдохнуть от городских каменных пейзажей.

Начинается маршрут в деревне Барвиха. Путь будет пролегать по берегам Москвы-реки через село Петрово-Дальнее и деревню Пальцы к жемчужине городского округа — Саввино-Сторожевскому монастырю. Прекрасно сохранившийся архитектурный ансамбль делает его любимой достопримечательностью у туристов, а святыни притягивают паломников со всей страны.

Долгопрудный

Протяженность обзорного веломаршрута по Долгопрудному — 14,5 км. Прогулка займет 45-50 минут.

Начало маршрута — у церкви Иконы Казанской Божьей матери. Далее путь идет через парк на Молодежной улице и парк Мысово в Юсуповский сквер. Рядом расположена церковь Спаса Нерукотворного Образа. Завершается поездка в Центральном парке Долгопрудного.

Солнечногорск

Веломаршрут в Солнечногорске пролегает по живописной благоустроенной набережной озера Сенеж к Городскому парку культуры и отдыха. Его протяженность — более 10 км.

Маршрут проходит через парк «Набережная Выстрел», который простирается до дома отдыха «Сенеж». Там есть рыбацкие мостики, пирс, смотровые площадки, качели, небольшой пляж и Маяк — здесь можно оставить велосипед и отдохнуть в парке или позагорать на пляже.

Клин

Этот маршрут называется – «Клин звучит». Протяженность маршрута - 11 км.

Веломаршрут проходит по исторической части города и мимо главных достопримечательностей Клина. Велодорожка постепенно уходит с городских маршрутов в живописные парки с набережными и завершается у музея П.И. Чайковского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал туризм одной из приоритетных сфер для развития в Подмосковье. По его словам, важно развивать агротуризм, гостиничные комплексы, глэмпинги и кемпинги.

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