РИАМО - 3 июн. Российский Минюст включил в список СМИ-иноагентов публициста Олега Кашина, бывшего сотрудника НТВ, создателя YouTube-канала «Редакция» Алексея Пивоварова и еще 4 человек, сообщает Газета.ru.

Реестр СМИ-иноагентов также пополнили активистка Ирина Данилович, художница Юлия Цветкова и ведущий авторских программ на «Эхе Москвы», политобозреватель Михаил Соколов.

Информация о внесении данных лиц в список иноагентов опубликована на сайте ведомства.

Ранее физлицами‑иноагентами признали шахматиста Гарри Каспарова и бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского.

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