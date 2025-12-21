Габбард отвергла утверждения о плане России по захвату Европы

Директор национальной разведки США Тулси Габбард опровергла распространяемые в медиа утверждения о том, что американское разведывательное сообщество разделяет позицию ЕС и НАТО о стремлении России к завоеванию Европы, сообщает РИА Новости .

В своем посте в социальной сети X Габбард назвала подобные сообщения ложными и заявила, что они являются попыткой подорвать мирные инициативы администрации президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

«Ястребы из глубинного государства и их пропагандистские СМИ вновь пытаются подорвать усилия президента Трампа по достижению мира на Украине — на самом деле, и в Европе, — делая ложные утверждения, что „разведывательное сообщество США“ якобы разделяет и поддерживает точку зрения ЕС и НАТО о том, что целью России является вторжение и завоевание Европы», — написала глава американской разведки.

