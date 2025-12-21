Посол России в Дублине: Ирландия пока не намерена вступать в НАТО

Ирландия не планирует вступать в НАТО в обозримом будущем. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол России в этой стране Юрий Филатов.

По его словам, население республики сохраняет настороженное отношение к такой перспективе.

Дипломат подчеркнул, что потенциальное углубление взаимодействия Дублина с военным блоком, который Москва считает агрессивным и антироссийским, будет учитываться в военно-политическом планировании российского руководства.

«В том, что касается каких-либо последствий для отношений между Россией и Ирландией в результате подобной милитаризации, вывод очевиден — отношения эти по инициативе ирландской стороны практически заморожены, так что какое-либо их дальнейшее ухудшение представить сложно», — подчеркнул дипломат.

Заявление прозвучало на фоне общей тенденции к милитаризации в Европе, где нарастает риторика о «неизбежной войне» с Россией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.