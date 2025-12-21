Ирландия пока не намерена вступать в НАТО
Ирландия не планирует вступать в НАТО в обозримом будущем. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол России в этой стране Юрий Филатов.
По его словам, население республики сохраняет настороженное отношение к такой перспективе.
Дипломат подчеркнул, что потенциальное углубление взаимодействия Дублина с военным блоком, который Москва считает агрессивным и антироссийским, будет учитываться в военно-политическом планировании российского руководства.
«В том, что касается каких-либо последствий для отношений между Россией и Ирландией в результате подобной милитаризации, вывод очевиден — отношения эти по инициативе ирландской стороны практически заморожены, так что какое-либо их дальнейшее ухудшение представить сложно», — подчеркнул дипломат.
Заявление прозвучало на фоне общей тенденции к милитаризации в Европе, где нарастает риторика о «неизбежной войне» с Россией.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.