Захваченный США танкер перевозило венесуэльскую нефть для Китая

Перехваченный военными США у берегов Венесуэлы нефтяной танкер, как выяснилось, не был напрямую связан с санкциями. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, судно под названием Centuries шло под флагом Панамы и не входило в список танкеров, находящихся под американскими ограничениями.

Груз принадлежал крупной трейдерской компании из Китая, которая специализируется на поставках венесуэльской нефти на китайские НПЗ.

По данным газеты, береговая охрана США при поддержке Минобороны остановила и поднялась на борт танкера в ходе предрассветной операции 20 декабря, что позже подтвердила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. NYT подчеркивает, что судно не имело известных связей с Ираном.

Этот инцидент произошел на фоне ужесточения позиции Вашингтона: ранее на этой неделе президент Дональд Трамп объявил венесуэльское правительство «иностранной террористической организацией» и ввел полную блокаду всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

