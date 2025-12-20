Береговая охрана США напала на судно у берегов Венесуэлы
Соединенные Штаты предприняли попытку перехватить и задержать судно, находящееся под американскими санкциями, в международных водах вблизи побережья Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники среди американских чиновников.
По данным издания, операцией руководит Береговая охрана США, однако точное местоположение целевого судна не раскрывается. Пентагон и Береговая охрана отказались от официальных комментариев, перенаправив запросы в Белый дом, который также пока не прокомментировал ситуацию.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил Венесуэле «полную и всеобъемлющую» блокаду нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, пообещав продолжать сосредоточение военных сил вокруг страны до тех пор, пока ее власти «не вернут США всю нефть, землю и другие активы».
Трамп уже сообщал о задержании крупного нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, заявив, что США намерены оставить изъятую нефть себе.
Венесуэльский вице-президент Делси Родригес тогда назвала эти действия попыткой «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив».
