Береговая охрана США напала на судно у берегов Венесуэлы

Соединенные Штаты предприняли попытку перехватить и задержать судно, находящееся под американскими санкциями, в международных водах вблизи побережья Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters , ссылаясь на информированные источники среди американских чиновников.

По данным издания, операцией руководит Береговая охрана США, однако точное местоположение целевого судна не раскрывается. Пентагон и Береговая охрана отказались от официальных комментариев, перенаправив запросы в Белый дом, который также пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил Венесуэле «полную и всеобъемлющую» блокаду нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, пообещав продолжать сосредоточение военных сил вокруг страны до тех пор, пока ее власти «не вернут США всю нефть, землю и другие активы».

Трамп уже сообщал о задержании крупного нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, заявив, что США намерены оставить изъятую нефть себе.

Венесуэльский вице-президент Делси Родригес тогда назвала эти действия попыткой «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив».

