Дмитриев назвал конструктивными переговоры с США по Украине

сегодня в 03:13

Дмитриев: переговоры в США по Украине идут конструктивно

Переговоры российских и американских представителей по урегулированию украинского кризиса проходят конструктивно, пишет газета «Известия» .

Об этом 20 декабря заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Дискуссии проходят конструктивно. Начались и продолжатся сегодня (20 декабря) и также продолжатся завтра (21 декабря)», — сказал он.

Российская делегация во главе с Дмитриевым проводит в Майами встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

