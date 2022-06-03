РИАМО - 3 июн. В России приняли решение с 14 июня снять ограничения на въезд иностранных граждан, пересекающих границу по воздуху и воде, сообщает «Вечерняя Москва».

Эпидемиологические ограничения отменили на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ. Ограничения снимут для въезжающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска.

Ранее врач-инфекционист отметила, что закрывать границы из-за оспы обезьян не планируется. Вводить локдаун при распространении обезьяньей оспы не потребуется, так как этот вирус хорошо изучен и не такой заразный, как коронавирус.

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