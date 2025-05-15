Женщина на Peugeot протаранила толпу футбольных фанатов в Испании

Женщина на белом Peugeot протаранила толпу футбольных фанатов в Испании. По предварительной информации, пострадало десять человек, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как женщина подъехала к фанатам клуба «Эспаньол».

В машину стали кидать различные предметы. Женщина нажала на газ и въехала в толпу людей. За машиной побежали полицейские и футбольные фанаты.

Ранее автомобиль протаранил толпу во время драг-заезда в Ангарске, Иркутской области. Погибла 17-летняя девушка, она была зрительницей мероприятия.