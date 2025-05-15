Экс-премьер Украины Азаров назвал главную цель Зеленского на переговорах с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский хоть и говорит, что хочет завершить текущий конфликт с Россией миром, на самом же деле стремится сорвать предстоящие переговоры с российской делегацией в Стамбуле. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет РИА Новости .

«Вот его (Зеленского — ред.) задача: сделать так, чтобы американцы ввели самые жесткие санкции, все сорвать и поехать домой победителем», — считает Азаров.

По мнению экс-премьера Украины, Зеленскому невыгодно наступление мира в его стране, потому что он станет для него «тюрьмой с неизвестными последствиями». При наступлении мира на Украине придется отменить военное положение и провести президентские выборы, ведь срок полномочий Зеленского официально истек еще в мае 2024 года.

Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине вернуться к прерванным по ее инициативе в 2022 году мирным переговорам. В качестве площадки для контакта делегаций обеих стран российский лидер предложил выбрать Стамбул, а датой обозначил 15 мая.

Зеленский положительно отреагировал на предложение Путина, назвав этот шаг «хорошим знаком», но затем начал затягивать процесс. В то время, когда российская делегация в полном составе прибыла утром 15 мая в Стамбул, Зеленский еще даже не утвердил команду переговорщиков. В течение всего дня он делал противоречивые заявления, но в итоге озвучил официально имена тех, кто представит Украину на переговорах с Россией. Предварительно, новой датой встречи двух стран для начала поиска мирного решения затянувшегося конфликта выбрали 16 мая.

Позднее турецкий МИД заявил, что, несмотря на то, что 16 мая в Стамбуле будут представители России, США, Украины и Турции, вопрос о четырехсторонних переговорах еще не решен.